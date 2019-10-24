Миннац Северной Осетии добился экспертизы роликов тревел-блогера о Владикавказе и ингушах

24 октября 2019, 20:08

Министерство национальных отношений Северной Осетии добивается уголовного преследования для видеоблогера Артема Плато, который назвал правый берег Владикавказа ингушским. Юристы уже проверяли ролики и не нашли в них нарушений, утверждает Плато.

Прокуратура Северной Осетии отреагировала на заявление Миннаца Северной Осетии по поводу видеороликов Артема Плато. Сотрудники ведомства ранее передали в прокуратуру видео и заявление с просьбой проверить ролики блогера на предмет разжигания межнациональной розни. Для проверки роликов назначена лингвистическая экспертиза.

Это исследование "может затянуться на полгода", но если в записях Плато найдут признаки разжигания межнациональной розни, то ему грозит уголовное дело, а видео удалят с YouTube, пишет сегодня со ссылкой на ведомство Ossetia News.

Заявление с просьбой проверить ролики Плато было передано в прокуратуру еще в августе, об этом 21 августа сообщал телеканал "Осетия-Ирыстон".

Сам Артем Плато прокомментировал заявление Миннаца Северной Осетии в прокуратуру 29 августа. В своем видео блогер указывает, что ничем не оскорбил жителей Северной Осетии. Он рассказывает, что интересовался историей Северной Осетии и Ингушетии, депортацией чеченцев и ингушей, осетино-ингушским конфликтом, а в своем блоге только призывал оба народа к мирному сосуществованию.

"На мой YouTube поступали тысячи жалоб, но он не нарушает никаких правил сообщества. Ролик не удалили, более того - у меня наоборот списали все дизлайки, поскольку, как выяснилось, на меня была атака ботов", - говорит Плато в записи от 29 августа. По словам блогера, он не нарушил ни одного российского закона, а заявление Миннаца Северной Осетии спровоцировало его травлю.

После депортации ингушей и чеченцев в 1944 году Пригородный район, входивший в Чечено-Ингушскую АССР, был передан Северной Осетии. В 1957 году, когда репрессированным народам разрешили вернуться из ссылки, Чечено-Ингушетию восстановили, однако Пригородный район остался в составе Северной Осетии. Осенью 1992 года в Пригородном районе произошло вооруженное столкновение между жителями ингушской и осетинской национальностей, в котором с обеих сторон погибли 583 человека. По разным оценкам, от 30 до 60 тысяч жителей ингушской национальности были вынуждены покинуть территорию исторического проживания в Пригородном районе и Владикавказе, говорится в справке "Кавказского узла" "Осетино-ингушский конфликт 1992 г.: истоки и развитие".

Видео с рассуждениями о принадлежности правого берега Владикавказа Плато опубликовал 19 августа. До этого, в мае, он публиковал видео из путешествия по Ингушетии. "После майских роликов из Ингушетии как будто с какой-то завистью стали писать, ругать меня за то, что поддержал народ Ингушетии. За то, что рассказал про депортацию, про быт и ингушские башни. Поэтому для себя я решил посетить Осетию, Пригородный район, Владикавказ", - пишет блогер в описании видео.

На записи Плато рассказывает, что левый берег Владикавказа активно развивается, а правый практически не меняется. Он высказал мнение, что жители и власти Северной Осетии не развивают эту часть города, предполагая, что ее территориальная принадлежность в будущем может измениться.

Блогер признает, что его "тронула история ингушей", которые несколько раз подвергались репрессиям, хотя всегда были верны российским властям. Блогер ссылается на карты и исторические сведения, рассказывая об ингушских поселениях, существовавших на территории, которая сейчас является правобережной частью Владикавказа. "Я не хочу ни в коем случае оскорбить осетин, я просто за справедливость. Я также хочу, чтобы наступил мир между ингушами и осетинами", - говорит Артем Плато на видео.

Ролики Артема Плато, затрагивающие тему осетино-ингушского конфликта, набрали с момента публикации в августе более 30 тысяч просмотров. На канал блогера подписаны 7,9 тысячи человек. В комментариях пользователи от имени ингушей горячо благодарят блогера за внимание к проблеме, а часть пользователей оставляет гневные и оскорбительные комментарии в его адрес.

"Спасибо за истину, Артем. Очень много ингушей говорят об этой истине, но, к сожалению, никто не слышит их! Я очень рад, что услышали тебя и что обратили внимание на твое видео. От себя лично могу предложить руку помощи в любой нужде", - написал пользователь ОбанхО.

"Артем, дай Всевышний тебе смелости и сил, ингуши тебя никогда не оставят в беде", - написал пользователь "борис нисон".