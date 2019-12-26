Табличка при входе в Южный окружной военный суд Фото: пресс-служба ЮОВС

26 декабря 2019, 15:15

Уроженец Таджикистана осужден в Ростове-на-Дону за попытку присоединиться к ИГ*

Южный окружной военный суд приговорил сегодня к пяти годам колонии Муслима Назимова, который обвинялся в том, что пытался уехать из Адыгеи в Сирию, чтобы примкнуть к отрядам боевиков.

По версии следствия, 21-летний уроженец Таджикистана Муслим Назимов с марта по май находился в поселке Яблоновском Тахтамукайского района Адыгеи. Свидетели рассказали, Назимов купил на авиарейс из Краснодара в Стамбул и заранее определил маршрут, по которому доберется из турецкой столицы на территорию Сирии, подконтрольную боевикам запрещенной в России террористической организации "Исламское государство". Назимов не смог покинуть Россию, потому что был задержан правоохранителями, говорится в обвинительном заключении.

Муслим Назимов признал свою вину и осужден по статье об участии в деятельности террористической организации, сообщили корреспонденту "Кавказского узла" в пресс-службе Южного окружного военного суда в Ростове-на-Дону. Первые два года своего срока Назимов проведет в тюрьме, еще три - в колонии строгого режима, отметил представитель суда. На сайте суда к 15.15 мск 26 декабря не появилось информации о вынесенном сегодня приговоре Муслиму Назимову.

Ранее "Кавказский узел" писал, что Южный военный суд 23 декабря приговорил к 10 годам заключения уроженца Махачкалы Али Алиева, признанного виновным в передаче денег племяннику, который воевал в Сирии на стороне ИГ*.

Материалы о влиянии войны на Ближнем Востоке на регионы Кавказа "Кавказский узел" размещает на тематических страницах "Сирия в огне" и "Кавказ под прицелом халифата". Также "Кавказским узлом" подготовлена справка "Выходцы с Кавказа в рядах ИГ (ИГИЛ)*".

* "Исламское государство" (ИГ, ранее ИГИЛ) - террористическая организация, запрещенная в России судом.

Примечание:

"Житель Дагестана осужден за вербовку в ряды сирийских боевиков", "Жительница Чечни заподозрена в причастности к сирийским боевикам", "Схрон с оружием обнаружен в Кабардино-Балкарии".

Автор: Валерий Люгаев; источник: корреспондент "Кавказского узла"

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