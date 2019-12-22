Жители Невинномысска выступили против строительства химзавода

22 декабря 2019, 16:57

Власти должны отказаться от планов построить в Невинномысске нитроцеллюлозный завод, заявили сегодня горожане на акции протеста. Проект завода пройдет экологическую экспертизу, заверил митингующих глава города.

Как писал "Кавказский узел", 6 декабря губернатор Ставрополья сообщил, что после отказа от строительства химзавода в Лермонтове власти региона начали поиск новой площадки для предприятия. Озвученное 27 ноября предложение о строительстве химзавода в Невинномысске вызвало споры среди горожан.

Митинг против строительства нитроцеллюлозного завода в Невинномысске, организованный местным отделением КПРФ, собрал сегодня не более 250 человек.

Участники акции протеста указали, что в Невинномысске необходимо запретить строительство завода. Некоторые сторонники КПРФ на митинге озвучили также требование об отставке главы города Михаила Миненкова, сообщает "Городской ревизор".

В конце митинга к собравшимся вышел Михаил Миненков. "В городе не будут строиться заводы и производства, если они не соответствуют российским и мировым стандартам качества и безопасности, если они не проходят государственные и специальные экспертизы, если реально вредят экологии. Но если все необходимые условия безопасности будут соблюдены, а все экспертизы пройдены, то эти производства железно, железобетонно будут развиваться", - приводит его слова "Невинномысский рабочий", не уточнив, отреагировал ли глава города на требование его отставки.

Напомним, в ноябре экологи и активисты начали сбор подписей против строительства в Лермонтове завода по производству нитроцеллюлозы. Химзавод может поставить под вопрос курортный статус региона Кавминвод, где расположен Лермонтов, считают экологи. Местных жителей не успокоили встречи с чиновниками и заверения губернатора в том, что возведение предприятия возможно только после положительной экологической экспертизы.