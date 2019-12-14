Вывезенная из Сирии девочка возвращена в Волгоградскую область

14 декабря 2019, 10:04

Московские врачи не нашли проблем со здоровьем у эвакуированной с Ближнего Востока пятилетней внучки жительницы Волгоградской области. Еще одна внучка женщины остается в Сирии из-за проблем с документами.

Как сообщал "Кавказский узел", 7 декабря в Москву из Сирии были доставлены четверо детей, находившихся в лагерях и тюрьмах Сирии. Трех из них встретила мать из Дагестана, а четвертого ребенка - бабушка из Волгоградской области. детей направили в Национальный медицинский исследовательский центр здоровья детей в Москве.

Врачи не выявили у внучки жительницы Волгоградской области никаких проблем со здоровьем, сообщила уполномоченный по правам ребенка в Волгоградской области Нина Болдырева. "Задерживать надолго их в Национальном медицинском исследовательском центре не стали, состояние здоровья ребенка в норме, поэтому они спокойно вернулись в Волгоградскую область", - сказала Болдырева. Она заверила, что аппарат уполномоченного по правам ребенка в регионе готов решить все вопросы, связанные с опекой, положенными выплатами, а также психологической помощью девочке, если она потребуется.

По ее словам, предпринимаются усилия по возвращению из Сирии сестры вернувшейся девочки, которая родилась за пределами России. "Там нужно признавать факт, имеющий юридическое значение, признавать, что девочка - это дочь этой женщины. Устанавливать опеку, оформлять свидетельство о рождении, гражданство и привозить ребенка сюда. Эта процедура займет определенное время", - процитировал сегодня Болдыреву ТАСС.

По различным оценкам, в Ираке и Сирии могут находиться сотни или даже тысячи детей из Дагестана, Чечни и других регионов Кавказа. Их жизни и здоровье находятся в особой опасности после того, как "Исламское государство"* начало терпеть масштабные поражения, отмечается в опубликованной "Кавказским узлом" статье "Дети халифата: что их ждет после ИГ*".

Новости о влиянии войны на Ближнем Востоке на регионы Кавказа "Кавказский узел" отслеживает на тематических страницах "Сирия в огне" и "Кавказ под прицелом халифата". В разделе "Справочник" также содержится справочный материал "Выходцы с Кавказа в рядах ИГИЛ"*

* организация признана террористической и запрещена в России решением суда.