Активисты поддержали митинг курдов у посольства США в Армении

16 октября 2019, 13:46

Американские власти должны принудить Турцию остановить военную операцию в Сирии, заявили 15 октября представители курдской общины на акции в Ереване. К протесту присоединились жители Армении.

Как сообщал "Кавказский узел", 9 октября Турция начала на приграничной территории Сирии военную операцию "Источник мира", целью которой является разгром сил самообороны местных курдов, создание там зоны безопасности и размещение сирийских беженцев, которых Турция, по словам президента Реджепа Эрдогана, "не может бесконечно содержать". Власти Армении призвали международное сообщество защитить права национальных и религиозных меньшинств в зоне военных действий. К 12 октября из зоны боевых действий самостоятельно выехали 10 семей сирийских армян.

15 октября у посольства США в Ереване прошла акция, организованная курдской общиной Армении. Протестующие потребовали, чтобы американские власти помешали проведению операции "Источник мира". Активисты держали в руках флаги Армении, Курдистана, Рабочей партии Курдистана и других курдских организаций, а также флаги с изображением лидера Рабочей партии Курдистана, отбывающего пожизненного заключение в турецкой тюрьме - Абдуллы Оджалана.

Рабочая партия Курдистана, которая борется за политические права курдов в Турции и создание курдской автономии в составе этой страны, признана турецкими властями и рядом других государств террористической организацией. Лидер партии Абдулла Оджалан с 1999 года отбывает пожизненное наказание в турецкой тюрьме. 12 октября акция, аналогичная ереванской, прошла в Германии. В ней приняли около 20 тысяч курдов, говорится в публикации РИА "Новости" от 13 октября.

Участники акции перед сожгли перед зданием посольства США фотографию Реджепа Эрдогана. Акцию контролировали около 100 полицейских. По данным полиции, в акции протеста приняли участие более 150 человек, передал корреспондент "Кавказского узла".

Депутат парламента Армении, представитель курдской общины Князь Хасанов заявил, что осуждает позицию США и, в частности, "решение оставить курдов одних перед турецкими пушками". "Международное сообщество закрыло глаза на геноцид армян 100 лет назад, и сегодня происходит то же самое. С лица земли хотят стереть курдский народ, а сверхдержавы исходят исключительно из своих бизнес-интересов, продавая оружие", - заявил корреспонденту "Кавказского узла" Хасанов.

Минфин США в ответ на военную операцию "Источник мира" ввел санкции против министерств обороны и энергетики Турции. Однако президент Реджеп Эрдоган заявил, что боевые действия будут продолжены, несмотря на эти санкции, информировал 15 октября ТАСС.

К протесту присоединились и жители Армении, не являющиеся членами курдской общины. Они выразили свою поддержку и призвали курдов "объединиться и дать отпор Турции". "Армянский народ, курдский, а также езидский народы должны всегда держаться вместе, поддерживать друг друга везде, чтобы не дать себя сломить", - обратилась к курдской общине одна из участниц акции.

Житель Армавирской области Миша Гарибян сказал на акции, что специально приехал в Ереван поддержать. "Мы вместе с вами, осуждаем действия Эрдогана", - сказал он, сравнив военные действия Турции в сирийском Курдистане с геноцидом армян.

Современные турецкие власти не считают массовые убийства армян в 1915-1917 годах геноцидом, говорится в материале "Кавказского узла" "Геноцид армян в Османской империи". Новости об отношении к этому вопросу разных стран и международных организаций отслеживаются "Кавказским узлом" на тематической странице "Геноцид армян: 100 лет признаний и отрицаний".

Активисты передали в посольство США письмо, которое перед этим зачитали перед протестующими. В письме отмечается, что Турция не признает права курдов на создание национального государства. Представитель посольства США сказал корреспонденту "Кавказского узла", что ответ на это письмо будет дан после ознакомления с ним.

"Кавказский узел" публикует материалы о влиянии конфликта на Ближнем Востоке на ситуацию в регионах Кавказа на тематической странице "Сирия в огне".