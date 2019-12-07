Вывезенные из Сирии дети переданы родным в Дагестане и Волгограде

07 декабря 2019, 13:41

Трое эвакуированных из Сирии несовершеннолетних вернулись к матери в Дагестан, еще одну девочку встретила бабушка из Волгограда.

Как писал "Кавказский узел", 20 ноября в Грозный были привезены четыре эвакуированных из багдадской тюрьмы детей. Они прибыли в Россию четвертым с декабря 2018 года рейсом из Ирака. На этом эвакуация российских детей из этой страны была объявлена завершенной, началась работа по вывозу детей из Сирии.

Четверо детей, находившихся в лагерях и тюрьмах Сирии, прилетели в Москву и были направлены в Национальный медицинский исследовательский центр здоровья детей. "Трое детей - из одной семьи из Дагестана. Сейчас оформят документы, свидетельство о рождении. Все передадут родителям и бабушке, одна девочка вернулась к бабушке", - сказала уполномоченный по правам ребенка в России Анна Кузнецова. Она уточнила, что четвертый ребенок будет жить с бабушкой в Волгограде, информировало сегодня РИА "Новости".

В Дагестан вернулись погодки 2007, 2008 и 2009 годов рождения. В Сирию их увез родной отец, детей нашли с мачехой в одной из тюрем Дамаска. "Впервые мы привозим детей к родной маме. <...> сегодня мама увидела своих детей впервые за несколько лет. Конечно, сложно передать словами эмоции мамы, бабушки", - сказала Анна Кузнецова. Пятилетняя внучка волгоградской бабушки содержалась в Дамаске в одном из приютов, говорится в сегодняшней публикации на сайте уполномоченного по правам ребенка.

По словам Кузнецовой, во время поездки в Сирию удалось взять материалы для анализа ДНК у 35 российских детей-сирот, которые находятся на территории в лагере Аль-Холь. Самому старшему ребенку 12 лет, а самому младшему – шесть месяцев, в основном в лагере находятся пяти-шестилетние дети. "Всего за несколько вылетов в Сирию российским специалистам удалось взять ДНК у 84 несовершеннолетних, на них оформляются документы", - сообщила пресс-служба детского омбудсмена.

Один из комментаторов на странице Анны Кузнецовой в Instagram заявил, что детей вывозят слишком маленькими группами. "Конечно, спасибо огромное, но это капля в море. Неужели нельзя на одном большом самолете всех привезти, ведь их так много? Там они же в таких условиях не выживут, зачем тянете?" - написал zz.8363.

По различным оценкам, в Ираке и Сирии могут находиться сотни или даже тысячи детей из Дагестана, Чечни и других регионов Кавказа. Их жизни и здоровье находятся в особой опасности после того, как "Исламское государство"* начало терпеть масштабные поражения, сообщается в материале "Дети халифата: что их ждет после ИГ*" на "Кавказском узле".

Новости о влиянии войны на Ближнем Востоке на регионы Кавказа "Кавказский узел" размещает на тематических страницах "Сирия в огне" и "Кавказ под прицелом халифата". В разделе "Справочник" также содержится справочный материал "Выходцы с Кавказа в рядах ИГИЛ"*

* организация признана террористической и запрещена в России решением суда.