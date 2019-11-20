Вывезенные из Ирака дети переданы родным в Ингушетии и Чечне

20 ноября 2019, 12:36

Четыре эвакуированных из багдадской тюрьмы детей прибыли сегодня в Грозный. Пользователи Instagram выразили обеспокоенность тем, что дети будут расти без матерей.

Как информировал "Кавказский узел", вечером 18 ноября в Москву из багдадской тюрьмы были доставлены 32 ребенка, среди которых дети уроженцев Чечни, Ингушетии и Дагестана.

Сегодня утром из Москвы в Грозный были доставлены четыре вывезенных из Ирака ребенка, сообщила корреспонденту "Кавказского узла" сотрудница министерства по нацполитике, внешним связям, печати и информации Чечни. "Это двое чеченских и двое ингушских детей. Дети переданы их близким родственникам", - сказала чиновница.

По ее словам, инициатором поиска чеченских детей была их бабушка по материнской линии, обратившаяся к местным правозащитникам. "Отец детей был боевиком в Сирии. Жена уехала к нему несколько лет назад, взяв с собой детей. Муж погиб, а она с детьми оказалась в Ираке. Ее вместе с группой других жен боевиков осудили в прошлом году на 15 лет тюрьмы, а дети находились в тяжелых условиях в лагере. Теперь они будут жить с бабушкой. Дети получат необходимую помощь в лечении и реабилитации", - заверила сотрудница Миннаца.

В рабочей группе по спасению российских женщин и детей из зоны конфликта на Ближнем Востоке подтвердили, что четверо детей переданы родственникам из Ингушетии и Чечни, информировал ТАСС.

Жители Чечни надеются на возвращение близких из Сирии

Раньше в Россию вывозили и жен боевиков, но теперь власти занимаются только возвращением детей, отметила жительница Чечни Лейла. "У меня в Сирии племянница с тремя детьми находится. Мы надеемся, что хотя бы детей удастся вернуть", - сказала она корреспонденту "Кавказского узла".

"У меня в Сирии сын с женой и детьми пропали. Уехали пять лет назад, заверив, что едут в Турцию работать и учиться. Потом уже оказалось, что в Сирию уехали. Не могу простить сына за то, что увез туда сноху и ребенка. Еще один ребенок родился у них уже там. Сына я уже не надеюсь увидеть живым, но вот надежды на то, что удастся внуков со снохой найти, еще не потеряла", - сказала корреспонденту "Кавказского узла" другая жительница Чечни, Хава.

Пользователи Instagram также высказали озабоченность тем, что матери вывезенных детей остались в тюрьмах Ирака.

"А матери детей где? <...> Детей так жалко без мамы", - написал k913ra_s95 в комментарии на странице ЧГТРК "Грозный". "В тюрьмах матери в основном", - ответила ему pacorabana___.

К 12.30 мск 20 ноября эта публикация, сделанная 19 ноября, собрала 32,5 тысячи просмотров и 97 комментариев.

Ранее пользователи соцсетей поспорили о том, нужно ли перевозить этих детей в Россию. Часть из них предположили, что дети боевиков могут разделять взгляды своих родителей.

Эвакуация детей из Ирака завершена

Рейс 18 ноября - последняя эвакуация детей из Ирака, информировал 19 ноября на своем сайте Минздрав России.

Это уже четвертый рейс с детьми из Ирака с декабря 2018 года, сообщила пресс-служба уполномоченного по правам ребенка в России. Теперь будет проводиться работа по возвращению в Россию несовершеннолетних из Сирии. По данным омбудсмена, в сирийских лагерях и тюрьмах находятся 146 детей. "В сентябре российские врачи направились в сирийский лагерь беженцев Аль-Холь для забора ДНК у детей. Забор ДНК производится для подтверждения кровных связей детей с гражданами России", - говорится в сообщении, опубликованном 19 ноября на сайте уполномоченного по правам ребенка.

По различным оценкам, в Ираке и Сирии могут находиться сотни или даже тысячи детей из Дагестана, Чечни и других регионов Кавказа. Их жизни и здоровье находятся в особой опасности после того, как "Исламское государство"* начало терпеть масштабные поражения, сообщается в материале "Дети халифата: что их ждет после ИГ*" на "Кавказском узле".

Новости о влиянии войны на Ближнем Востоке на регионы Кавказа "Кавказский узел" размещает на тематических страницах "Сирия в огне" и "Кавказ под прицелом халифата". В разделе "Справочник" также содержится справочный материал "Выходцы с Кавказа в рядах ИГИЛ"*

* организация признана террористической и запрещена в России решением суда.