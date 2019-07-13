Вывоз 33 детей из Ирака вызвал споры в соцсетях

13 июля 2019, 14:47

Российские власти вывезли из багдадской тюрьмы 33 детей, чьи матери осуждены или подозреваются в причастности к боевикам. Пользователи соцсетей поспорили о том, нужно ли перевозить этих детей в Россию. Жители Чечни, куда доставлены девять из этих детей, упрекнули Рамзана Кадырова в самопиаре.

Как писал "Кавказский узел", 10 февраля в Москву из Ирака были доставлены 27 детей, родители которых россияне. Они содержались в одной из тюрем Багдада. 24 июня по просьбе родственников из Чечни были найдены в Сирии и доставлены в Россию еще пятеро несовершеннолетних, родители которых погибли в ходе ближневосточного конфликта.

Вывезенные из Ирака дети переданы родным в Чечне

Вечером 12 июля в Грозный из Москвы доставили девять чеченских детей, вывезенных из иракских тюрем. Они переданы близким родственникам и получат необходимую помощь в реабилитации, сообщили сегодня корреспонденту "Кавказского узла" в аппарате главы и правительства Чечни.

Чиновник отметил, что все возвращенные в Чечню дети родились уже на Ближнем Востоке. "Эти дети родились уже в Сирии, старшему около пяти лет. До последнего времени они вместе со своими матерями содержались в иракских тюрьмах в очень тяжелых условиях. Дети некоторое время проведут со своими родственниками, чтобы они адаптировались к новым условиям, а затем пройдут реабилитацию в клиниках Грозного", - сообщил представитель властей.

О том, что в Грозный доставлены девять детей из Ирака, сообщил и глава Чечни Рамзан Кадыров. "Ребята будут окружены заботой, которую они не видели со дня рождения. Я благодарен представителю Главы ЧР в странах Ближнего Востока и Северной Африки Зияду Сабсаби, российским дипломатам и правозащитникам, которые активно решали организационные вопросы", - написал Кадыров 12 июля в своем Telegram-канале.

Из Ирака в Россию вывезены 33 ребенка

Всего из Багдада в Россию 10 июля были доставлены 33 ребенка, их матери находятся под следствием или приговоренны к разным срокам тюремного заключения за причастность к террористической деятельности, говорится в публикации МИД России в Instagram от 10 июля.

"Эти дети еще маленькие, они родились под разрывы снарядов, а потом оказались в тюрьме. Благодаря слаженным действиям всех уполномоченных структур, нам удалось разыскать родных, оформить необходимые документы, что, казалось, почти невозможно..." - написала уполномоченная по правам ребенка в России Анна Кузнецова 10 июля на своей странице в Instagram.

По словам Кузнецовой, готовится завершающий рейс в Багдад, где в тюрьме остаются еще 30 детей.

По различным оценкам, в Ираке и Сирии могут находиться сотни или даже тысячи детей из Дагестана, Чечни и других регионов Кавказа. Их жизни и здоровье находятся в особой опасности после того, как "Исламское государство"* начало терпеть масштабные поражения, говорится в материале "Дети халифата: что их ждет после ИГ*" на "Кавказском узле".

Все доставленные из Ирака дети обследованы московскими врачами, серьезных заболеваний у них не выявлено. 33 ребенка разъедутся по восьми регионам России, говорится в сообщении от 12 июля на сайте уполномоченного по правам ребенка при президенте.

Пользователи соцсетей предложили усыновить детей из Ирака

"Я бы усыновила детей, родные которых не отзываются. Пожалуйста, скажите мне, возможно ли такое", - прокомментировала новость пользовательница Instagram Petimat258.

"Я готов со всей ответственностью принять в мою семью одного из детей и сделаю все, чтобы воспитать его достойным человеком", - написал другой пользователь соцсети, Nukhov_malik.

При этом в соцсетях обеспокоены тем, не разделяют ли дети боевиков взгляды своих родителей. По мнению автора Telegram-канала "Джихад", у вывозящихся из Ирака детей "промыты мозги" пропагандой "Исламского государства". "Думаем, что Абу Бакр аль-Багдади (лидер ИГ*. - Прим. "Кавказского узла") должен выписать премию в размере мешка золотых динаров всем, кто занимается завозом этих "детей" в Россию - за заслуги перед халифатом", - говорится в публикации от 11 июля.

"Мы понимаем, что дети не в ответе за поступки родителей, но почему-то нас не покидает чувство тревоги. Очень хочется верить, что любовь и забота бабушек и дедушек сумеет изменить мировоззрение этих несчастных ребятишек", - написал 12 июля автор Telegram-канала "Публичный порицатель".

Ряд комментаторов прямо выступил против вывоза в Россию детей из зоны конфликта на Ближнем Востоке. "Зачем они нам нужны?" - прокомментировал новость о вывозе детей из Ирака Russkiialtai. "Своими детьми надо заниматься. Вы еще с Африки всех перевезите - не, ну а что, они там страдают", - написал в Instagram Dekas_79.

"Дети не виноваты, из них вырастут патриоты Родины. Они прошли огонь и воду, когда другие сидели у компа", - возразила Рatimat_omaro. "Не оставлять же безвинных детей в руках умопомраченных матерей-жен террористов", - добавила Galia.aldamzharova.

Дети нуждаются в психологической реабилитации

Эти дети нуждаются в психологической реабилитации, указала врач одной из больниц Грозного, Хеда. "Даже взрослому человеку, оказавшемуся в зоне боевых действий, очень сложно переносить постоянные обстрелы, бомбежки, видеть убитых, искалеченных, недоедать, недосыпать, постоянно жить в ожидании возможной собственной смерти. Это стресс, последствия которого могут проявиться спустя месяцы и даже годы. А представьте себе детей, которым довелось это пережить. Конечно, тут нужна очень серьезная реабилитация, в первую очередь помощь психологов, а также внимание и забота родных, чтобы мало-помалу адаптировать их к нормальной жизни", - сказала она корреспонденту "Кавказского узла".

"Моих племянников привезли в прошлом году из Сирии. Первое время было очень трудно. Они реагировали на любой шум, сильный звук, плохо спали по ночам. Это несколько недель длилось, потом потихоньку втянулись, с другими родственниками и сверстниками сдружились, сейчас уже все нормально. Но первые дни и недели очень сложные", - рассказала корреспонденту "Кавказского узла" жительница республики, Раиса.

"Внучка моих знакомых несколько лет была в Сирии, куда ее увезли родители. Они погибли, ребенка удалось вернуть. Она какая-то настороженная была первое время, с детьми не особо контактировала, держалась как-то по-взрослому, что ли. Но понемногу привыкла, теперь ведет себя, как обычный ребенок", - отметила корреспонденту "Кавказского узла" другая местная жительница, Залина.

Жители Чечни упрекнули власти за самопиар

Власти Чечни используют возвращение детей боевиков из Сирии и Ирака для самопиара, заявили корреспонденту "Кавказского узла" местные жители. "Спору нет, возвращение детей из зоны боевых действий - нужное и благородное дело, требующее большой работы по всем направлениям. Но, на мой взгляд, наши власти используют это в первую очередь для самопиара и демонстрации своих возможностей. В любом репортаже на местном телевидении о возвращении детей обязательно подчеркивается роль Кадырова в этом процессе, упоминается его авторитет в стране и на Ближнем Востоке, и так далее. Ну и, конечно, в обязательном порядке родственники должны публично благодарить Рамзана Ахматовича за содействие в возвращении детей. Что это, как не пиар?" - сказал житель Чечни Абубакар.

"Был вчера в ночных новостях (телекомпании "Грозный". - Прим. "Кавказского узла") материал о возвращении группы наших детей из Ирака. Как обычно, в репортаже упомянули роль Рамзана [Кадырова] в этом деле, что родные благодарны и все в таком духе. Согласна, что это очень нужное и хорошее дело, но делать на этом какой-то самопиар просто некрасиво. Тем более, как нас учат богословы, все, что ни делает мусульманин, он должен делать исключительно ради Аллаха, а не для показухи или чтобы получить благодарности людей", - считает жительница Чечни Фатима.

Новости о влиянии войны на Ближнем Востоке на регионы Кавказа "Кавказский узел" публикует на тематических страницах "Сирия в огне" и "Кавказ под прицелом халифата". В разделе "Справочник" также содержится справочный материал "Выходцы с Кавказа в рядах ИГИЛ"*

* организация признана террористической и запрещена в России решением суда.