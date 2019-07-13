Женщина с вывезенным из Ирака ребенком. 10 июля 2019 года. Скриншот публикации в соцсети https://www.instagram.com/p/BzwT1zLlXlm/

13 июля 2019, 14:47

Вывоз 33 детей из Ирака вызвал споры в соцсетях

Российские власти вывезли из багдадской тюрьмы 33 детей, чьи матери осуждены или подозреваются в причастности к боевикам. Пользователи соцсетей поспорили о том, нужно ли перевозить этих детей в Россию. Жители Чечни, куда доставлены девять из этих детей, упрекнули Рамзана Кадырова в самопиаре.

Как писал "Кавказский узел", 10 февраля в Москву из Ирака были доставлены 27 детей, родители которых россияне. Они содержались в одной из тюрем Багдада. 24 июня по просьбе родственников из Чечни были найдены в Сирии и доставлены в Россию еще пятеро несовершеннолетних, родители которых погибли в ходе ближневосточного конфликта.

Вывезенные из Ирака дети переданы родным в Чечне

Вечером 12 июля в Грозный из Москвы доставили девять чеченских детей, вывезенных из иракских тюрем. Они переданы близким родственникам и получат необходимую помощь в реабилитации, сообщили сегодня корреспонденту "Кавказского узла" в аппарате главы и правительства Чечни.

Скриншот сообщения Рамзана Кадырова о передаче родным в Чечне девяти детей из Ирака, https://t.me/RKadyrov_95/646Чиновник отметил, что все возвращенные в Чечню дети родились уже на Ближнем Востоке. "Эти дети родились уже в Сирии, старшему около пяти лет. До последнего времени они вместе со своими матерями содержались в иракских тюрьмах в очень тяжелых условиях. Дети некоторое время проведут со своими родственниками, чтобы они адаптировались к новым условиям, а затем пройдут реабилитацию в клиниках Грозного", - сообщил представитель властей.

О том, что в Грозный доставлены девять детей из Ирака, сообщил и глава Чечни Рамзан Кадыров. "Ребята будут окружены заботой, которую они не видели со дня рождения. Я благодарен представителю Главы ЧР в странах Ближнего Востока и Северной Африки Зияду Сабсаби, российским дипломатам и правозащитникам, которые активно решали организационные вопросы", - написал Кадыров 12 июля в своем Telegram-канале.

Из Ирака в Россию вывезены 33 ребенка

Скриншот сообщения МИД России о вывозе 33 детей из Ирака, https://www.instagram.com/p/BzxWbjJHVW5/Всего из Багдада в Россию 10 июля были доставлены 33 ребенка, их матери находятся под следствием или приговоренны к разным срокам тюремного заключения за причастность к террористической деятельности, говорится в публикации МИД России в Instagram от 10 июля.

"Эти дети еще маленькие, они родились под разрывы снарядов, а потом оказались в тюрьме. Благодаря слаженным действиям всех уполномоченных структур, нам удалось разыскать родных, оформить необходимые документы, что, казалось, почти невозможно..." - написала уполномоченная по правам ребенка в России Анна Кузнецова 10 июля на своей странице в Instagram.

Скриншот сообщения Анны Кузнецовой о рейсе с 33 детьми из Ирака, https://www.instagram.com/p/BzwT1zLlXlm/По словам Кузнецовой, готовится завершающий рейс в Багдад, где в тюрьме остаются еще 30 детей.

По различным оценкам, в Ираке и Сирии могут находиться сотни или даже тысячи детей из Дагестана, Чечни и других регионов Кавказа. Их жизни и здоровье находятся в особой опасности после того, как "Исламское государство"* начало терпеть масштабные поражения, говорится в материале "Дети халифата: что их ждет после ИГ*" на "Кавказском узле".

Все доставленные из Ирака дети обследованы московскими врачами, серьезных заболеваний у них не выявлено. 33 ребенка разъедутся по восьми регионам России, говорится в сообщении от 12 июля на сайте уполномоченного по правам ребенка при президенте.

Пользователи соцсетей предложили усыновить детей из Ирака

Скриншот комментария к новости о прилете в Грозный самолета с детьми из Ирака, https://www.instagram.com/p/Bz04pf7DYe7/"Я бы усыновила детей, родные которых не отзываются. Пожалуйста, скажите мне, возможно ли такое", - прокомментировала новость пользовательница Instagram Petimat258.

Скриншот предложения об усыновлении одного из вывезенных из Ирака детей, https://www.instagram.com/p/Bz0023WoWAE/"Я готов со всей ответственностью принять в мою семью одного из детей и сделаю все, чтобы воспитать его достойным человеком", - написал другой пользователь соцсети, Nukhov_malik.

При этом в соцсетях обеспокоены тем, не разделяют ли дети боевиков взгляды своих родителей. По мнению автора Telegram-канала "Джихад", у вывозящихся из Ирака детей "промыты мозги" пропагандой "Исламского государства". "Думаем, что Абу Бакр аль-Багдади (лидер ИГ*. - Прим. "Кавказского узла") должен выписать премию в размере мешка золотых динаров всем, кто занимается завозом этих "детей" в Россию - за заслуги перед халифатом", - говорится в публикации от 11 июля.

Скриншот комментария относительно мировоззрения вывозящихся из Ирака детей, https://t.me/poritsatel/2204"Мы понимаем, что дети не в ответе за поступки родителей, но почему-то нас не покидает чувство тревоги. Очень хочется верить, что любовь и забота бабушек и дедушек сумеет изменить мировоззрение этих несчастных ребятишек", - написал 12 июля автор Telegram-канала "Публичный порицатель".

Скриншот дискуссии о том, нужно ли вывозить детей из Ирака и Сирии в Россию, https://www.instagram.com/p/BzxWbjJHVW5/Ряд комментаторов прямо выступил против вывоза в Россию детей из зоны конфликта на Ближнем Востоке. "Зачем они нам нужны?" - прокомментировал новость о вывозе детей из Ирака Russkiialtai. "Своими детьми надо заниматься. Вы еще с Африки всех перевезите - не, ну а что, они там страдают", - написал в Instagram Dekas_79.

Скриншот дискуссии о том, нужно ли вывозить детей из Ирака и Сирии в Россию, https://www.instagram.com/p/BzxWbjJHVW5/"Дети не виноваты, из них вырастут патриоты Родины. Они прошли огонь и воду, когда другие сидели у компа", - возразила Рatimat_omaro. "Не оставлять же безвинных детей в руках умопомраченных матерей-жен террористов", - добавила Galia.aldamzharova.

Дети нуждаются в психологической реабилитации

Эти дети нуждаются в психологической реабилитации, указала врач одной из больниц Грозного, Хеда. "Даже взрослому человеку, оказавшемуся в зоне боевых действий, очень сложно переносить постоянные обстрелы, бомбежки, видеть убитых, искалеченных, недоедать, недосыпать, постоянно жить в ожидании возможной собственной смерти. Это стресс, последствия которого могут проявиться спустя месяцы и даже годы. А представьте себе детей, которым довелось это пережить. Конечно, тут нужна очень серьезная реабилитация, в первую очередь помощь психологов, а также внимание и забота родных, чтобы мало-помалу адаптировать их к нормальной жизни", - сказала она корреспонденту "Кавказского узла".

"Моих племянников привезли в прошлом году из Сирии. Первое время было очень трудно. Они реагировали на любой шум, сильный звук, плохо спали по ночам. Это несколько недель длилось, потом потихоньку втянулись, с другими родственниками и сверстниками сдружились, сейчас уже все нормально. Но первые дни и недели очень сложные", - рассказала корреспонденту "Кавказского узла" жительница республики, Раиса.

"Внучка моих знакомых несколько лет была в Сирии, куда ее увезли родители. Они погибли, ребенка удалось вернуть. Она какая-то настороженная была первое время, с детьми не особо контактировала, держалась как-то по-взрослому, что ли. Но понемногу привыкла, теперь ведет себя, как обычный ребенок", - отметила корреспонденту "Кавказского узла" другая местная жительница, Залина.

Жители Чечни упрекнули власти за самопиар

Власти Чечни используют возвращение детей боевиков из Сирии и Ирака для самопиара, заявили корреспонденту "Кавказского узла" местные жители. "Спору нет, возвращение детей из зоны боевых действий - нужное и благородное дело, требующее большой работы по всем направлениям. Но, на мой взгляд, наши власти используют это в первую очередь для самопиара и демонстрации своих возможностей. В любом репортаже на местном телевидении о возвращении детей обязательно подчеркивается роль Кадырова в этом процессе, упоминается его авторитет в стране и на Ближнем Востоке, и так далее. Ну и, конечно, в обязательном порядке родственники должны публично благодарить Рамзана Ахматовича за содействие в возвращении детей. Что это, как не пиар?" - сказал житель Чечни Абубакар

"Был вчера в ночных новостях (телекомпании "Грозный". - Прим. "Кавказского узла") материал о возвращении группы наших детей из Ирака. Как обычно, в репортаже упомянули роль Рамзана [Кадырова] в этом деле, что родные благодарны и все в таком духе. Согласна, что это очень нужное и хорошее дело, но делать на этом какой-то самопиар просто некрасиво. Тем более, как нас учат богословы, все, что ни делает мусульманин, он должен делать исключительно ради Аллаха, а не для показухи или чтобы получить благодарности людей", - считает жительница Чечни Фатима.

Новости о влиянии войны на Ближнем Востоке на регионы Кавказа "Кавказский узел" публикует на тематических страницах "Сирия в огне" и "Кавказ под прицелом халифата". В разделе "Справочник" также содержится справочный материал "Выходцы с Кавказа в рядах ИГИЛ"*

* организация признана террористической и запрещена в России решением суда.

Примечание:

"Около 50 россиян обнаружены в неволе на территории Ирака", "Сабсаби посетовал на равнодушие Азербайджана к детям своих граждан в Ираке", "Приговор Абакаровой поднял вопрос доверия к гарантиям властей".

источник: корреспондент "Кавказского узла"

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