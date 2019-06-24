Пятеро российских детей вывезены из Сирии

24 июня 2019, 15:30

По просьбе родственников из Чечни найдены в Сирии и доставлены в Россию пятеро несовершеннолетних, родители которых погибли в ходе ближневосточного конфликта, сообщил Рамзан Кадыров.

Как сообщал "Кавказский узел", 10 февраля в Москву из Ирака были доставлены 27 детей из десяти субъектов России. Они содержались в одной из тюрем Багдада, сообщил глава Чечни Рамзан Кадыров.

Самому младшему из пяти детей, доставленных из Сирии, два года, сообщил глава Чечни Рамзан Кадыров. "Родители детей погибли. Ко мне с просьбой оказать помощь в установлении места нахождения и вывозе девочек на родину обратились их близкие родственники, проживающие в Надтеречном районе ЧР. Я поручил заниматься этим вопросом специально созданной группе под руководством заместителя министра МВД по ЧР Апти Алаудинова. Удалось добыть информацию, что дети находятся в одном из лагерей на севере Сирии", - написал сегодня Рамзан Кадыров на своем Telegram-канале.

По его словам, всего с лета 2017 года из Сирии и Ирака были вывезены 158 человек - 137 детей и 21 женщина. "Это жители Дагестана, Чечни, Ингушетии, Тверской, Тюменской, Пензенской, Ярославской, Брянской, Волгоградской областей, Москвы, Нижневартовска, Владивостока, Башкортостана, Казахстана, Узбекистана. Из этого числа только 37 детей и 10 женщин являются жителями Чечни", - уточнил Кадыров.

Власти Чечни используют возвращение женщин и детей из Сирии и Ирака в пропагандистских целях, считают опрошенные ранее "Кавказским узлом" жители республики. Сведения о количестве вернувшихся из Сирии и Ирака женщин и детей поступают только от властей Чечни, "Кавказский узел" не располагает подтверждением этой информации из независимых источников.

Все пятеро детей, привезенных из Сирии - девочки, им от двух до 12 лет. Младшая родилась уже в Сирии. "Сильно истощенные были, они и сейчас истощены. Они меня сразу узнали, со второго дня начали расцветать, до этого были в плохом состоянии", - процитировали сегодня тетю девочек Разет "Вести".

По различным оценкам, в Ираке и Сирии могут находиться сотни или даже тысячи детей из Дагестана, Чечни и других регионов Кавказа. Их жизни и здоровье находятся в особой опасности после того, как "Исламское государство"* начало терпеть масштабные поражения, говорится в материале "Дети халифата: что их ждет после ИГ*" на "Кавказском узле".

Новости о влиянии войны на Ближнем Востоке на регионы Кавказа "Кавказский узел" размещает на тематических страницах "Сирия в огне" и "Кавказ под прицелом халифата". В разделе "Справочник" также содержится справочный материал "Выходцы с Кавказа в рядах ИГИЛ" (организация признана террористической и запрещена в России решением суда).