13 декабря 2019, 22:19

Глава Минтруда Ингушетии ушел в отставку на фоне дела о нецелевых тратах

Глава Ингушетии принял сегодня отставку министра труда Ингушетии Зелимхана Котикова, обвиненного в нецелевом использовании бюджетных средств.

Как сообщал "Кавказский узел", в сентябре 2018 года следствие возбудило уголовное дело против главы Минтруда Ингушетии. По данным прокуратуры, обвиняемый нецелевым образом использовал миллиард рублей, выделенных на соцвыплаты льготникам в 2017-2018 годах. Дело было передано в Магасский городской суд в конце апреля.

Глава Ингушетии Махмуд-Али Калиматов подписал сегодня заявление об отставке министра труда Зелимхана Котикова, оставившего этот пост по собственному желанию. Котиков возглавлял Минтруда с января 2017 года, говорится в сообщении на сайте главы и правительства Ингушетии.

Временным главой министерства труда, занятости и социального развития назначен Адам Хашагульгов, заместитель Зелимхана Котикова, со ссылкой на пресс-службу главы и правительства республики информировал "Интерфакс".

По данным картотеки на сайте Магасского городского суда, Котикову был вынесен обвинительный приговор по статье о нецелевом расходовании средств, это решение не было обжаловано и 24 мая вступило в законную силу. Какое наказание назначено Котикову, там не уточняется.

Напомним, что после того как в июле 2019 года пост главы Ингушетии оставил Юнус-Бек Евкуров, в отставку ушли многие высокопоставленные чиновники. Решения об их увольнении принимались после внезапных проверок, рассказал Махмуд-Али Калиматов 2 сентября. Он не исключил уголовного преследования уволенных.

Ранее "Кавказский узел" писал, что в ноябре виновным в нецелевом расходовании бюджетных средств был признан бывший министр финансов Ингушетии Руслан Цечоев. Его приговорили к пяти годам заключения. Уже после вынесения приговора Цечоев, объявленный в федеральный розыск, был задержан.

Примечание:

"Вице-премьер Ингушетии ушел в отставку", "Глава Минфина назначен в Ингушетии", "Власти Ингушетии сократили зарплаты чиновников".

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