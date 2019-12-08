Поражение «Ахмата» спровоцировало претензии от фанатов и тренера клуба

08 декабря 2019, 11:32

Футбольный клуб «Ахмат» проиграл 7 декабря башкирской «Уфе» на домашнем поле. Тренер и болельщики грознецкой команды раскритиковали игру клуба, а бюджетники и студенты города пожаловались на вынужденное присутствие на матче.

Грозненский футбольный клуб «Ахмат» уступил на своем поле башкирской «Уфе», со счетом 0:1. Матч между «Ахматом» и «Уфой» в рамках 19-го тура российской премьер-лиги прошел вечером 7 декабря на стадионе «Ахмат-арена» в Грозном. Этим матчем грозненцы прервали серию без поражений и расположились на 12 месте турнирной таблицы Российской премьер-лиги, проинформировало 7 декабря издание Sportbox.ru.

Тренер и фанаты «Ахмата» негативно оценили игру клуба

О «плохой игре» «Ахмата» заявил тренер команды Игорь Шалимов. «(7 декабря) игра так сложилась, что начали плохо. Ошибались много на своей половине, играли медленно, после одной из ошибок пропустили гол. А дальше было тяжело […] С нашей стороны была плохая игра, пытались переломить ход матча заменами, перестановкой игроков, ничего не получилось. Нужно признать, что проиграли по делу», - заявил на пресс-конференции после матча Шалимов, слова которого приводятся 7 декабря на сайте футбольного клуба «Ахмат».

По словам тренера, клуб «берет большую паузу». «Мы уходим на паузу, спустя какое-то время все это забудется. Клуб сейчас работает над усилением, восстановятся травмированные. Возможно, нам нужна эта большая пауза», - сообщил Шалимов.

В октябре стало известно, что ушедшего в отставку с поста главного тренера "Ахмата" Рашида Рахимова сменил Игорь Шалимов. Новый тренер поставил цель привлечь болельщиков на стадион.

Опрошенные «Кавказским узлом» фанаты клуба также выразили недовольство игрой команды. «Прежние матчи, хоть вничью играли, а теперь и вовсе «продули» матч. Последняя игра сезона, да еще у себя дома, могли бы немного (постараться)», - считает фанат «Ахмата» Сулейман.

«Ждали победы после последних ничьих на своем поле, а тут еще хуже, - проигрыш. Надеюсь, хоть к следующему сезону нормально подготовятся», - заметил грозненец Мурад.

С этим мнением согласились и пользователи соцсети Instagram в официальной группе футбольного клуба «Ахмат» akhmatgrozny (59,9 тысяч подписчиков). «Позор», - написал пользователь под ником karat_2020.

«Не понимаю, как еще на матч народ ходит», - прокомментировал magomedmirza.

«Последняя победа дома (была) 5 августа», - написал другой пользователь saihan_soslambekov.

«Относительно игры (7 декабря): ни один из игроков не брал на себя инициативы, ни одной обводки в один на один, пасы поперек поля и назад. Одни бесполезные навесы в штрафную соперника», - написал пользователь под ником arbat_799.

Бюджетники и студенты пожаловались на принудительное присутствие на матче

Работники бюджетных организаций и студенты грозненских ВУЗов рассказали корреспонденту «Кавказского узла», что им пришлось присутствовать на вчерашнем матче в качестве болельщиков. «Вчера опять загнали нас на футбол. К 7 вечера обязали быть у стадиона, там поверили количество людей и запустили на стадион. Дома только к (22.00 мск) только был. После (20.00 мск) с транспортом проблемы», - рассказал работник одного из грозненских предприятий Хамзат.

«В пятницу еще нам сказали, что надо будет "поболеть" за «Ахмат». Такие вещи уже стали привычными», - сообщил студент-первокурсник ВУЗа в Грозном Муса.

«На футбол, как и другие мероприятия, ходили и ходим по указанию. Отказываться нельзя, если не хочешь потом получить проблемы по учебе», - заявил другой студент Асланбек.

"Кавказский узел" неоднократно писал о принуждении грозненских студентов и бюджетников к посещению футбольных матчей и других мероприятий. Работники бюджетных организаций Грозного также жаловались на проблемы с автотранспортом после завершения игры. "Мы, чтобы поехать на матч, наняли «Газель», оплатило руководство. Кто на автобусах или маршрутках приехал, у тех проблемы были с возвращением домой, потому что после 20.00 уже автобусы и маршрутки практически не ходят", - сказал корреспонденту "Кавказского узла" другой участник матча, Ислам, назвав принуждение к участию «дополнением к основной работе».

Это ущемление прав человека, на которое федеральный центр никак не реагирует из-за особого статуса Рамзана Кадырова и его хороших отношений с Владимиром Путиным, считает чеченский политолог, попросивший не указывать его имени. По его словам, местные власти свободно и не боясь используют админресурс, поскольку это поощряется Кадыровым. "Были жалобы. Но все заканчивалось тем, что в худшем случае человек пропадал, в лучшем – извинялся", - указал он.

Справка о клубе "Ахмат", который до 2017 года носил название "Терек" и был переименован в честь отца Рамзана Кадырова, опубликована на "Кавказском узле". Подробности о переименовании клуба можно прочитать в справке "Кавказского узла" "Наше имя — "Ахмат": как Кадыров переименовал "Терек".