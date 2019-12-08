08 декабря 2019, 11:32

Поражение «Ахмата» спровоцировало претензии от фанатов и тренера клуба

Футбольный клуб «Ахмат» проиграл 7 декабря башкирской «Уфе» на домашнем поле. Тренер и болельщики грознецкой команды раскритиковали игру клуба, а бюджетники и студенты города пожаловались на вынужденное присутствие на матче.

Грозненский футбольный  клуб «Ахмат» уступил на своем поле башкирской «Уфе», со счетом 0:1. Матч между «Ахматом» и «Уфой» в рамках 19-го тура российской премьер-лиги прошел вечером 7 декабря на стадионе «Ахмат-арена» в Грозном. Этим матчем грозненцы прервали серию без поражений и расположились на 12 месте турнирной таблицы Российской премьер-лиги, проинформировало 7 декабря издание Sportbox.ru.

Тренер и фанаты «Ахмата» негативно оценили игру клуба

О «плохой игре» «Ахмата» заявил тренер команды Игорь Шалимов. «(7 декабря) игра так сложилась, что начали плохо. Ошибались много на своей половине, играли медленно, после одной из ошибок пропустили гол. А дальше было тяжело […] С нашей стороны была плохая игра, пытались переломить ход матча заменами, перестановкой игроков, ничего не получилось. Нужно признать, что проиграли по делу», - заявил на пресс-конференции после матча Шалимов, слова которого приводятся 7 декабря на сайте футбольного клуба «Ахмат».

По словам тренера, клуб «берет большую паузу». «Мы уходим на паузу, спустя какое-то время все это забудется. Клуб сейчас работает над усилением, восстановятся травмированные. Возможно, нам нужна эта большая пауза», - сообщил Шалимов.

В октябре стало известно, что ушедшего в отставку с поста главного тренера "Ахмата" Рашида Рахимова сменил Игорь Шалимов. Новый тренер поставил цель привлечь болельщиков на стадион.

Скриншот комментария в официальной группе футбольного клуба «Ахмат» akhmatgrozny в соцсети Instagram. https://www.instagram.com/p/B5xoguFFZIZ/Опрошенные «Кавказским узлом» фанаты клуба также выразили недовольство игрой команды. «Прежние матчи, хоть вничью играли, а теперь и вовсе «продули» матч. Последняя игра сезона, да еще у себя дома, могли бы немного (постараться)», - считает фанат «Ахмата» Сулейман.

«Ждали победы после последних ничьих на своем поле, а тут еще хуже, - проигрыш. Надеюсь, хоть к следующему сезону нормально подготовятся», - заметил грозненец Мурад.Скриншот комментария в официальной группе футбольного клуба «Ахмат» akhmatgrozny в соцсети Instagram. https://www.instagram.com/p/B5xoguFFZIZ/

С этим мнением согласились и пользователи соцсети Instagram в официальной группе футбольного клуба «Ахмат» akhmatgrozny (59,9 тысяч подписчиков). «Позор», - написал пользователь под ником karat_2020.

«Не понимаю, как еще на матч народ ходит», - прокомментировал magomedmirza.

Скриншот комментария в официальной группе футбольного клуба «Ахмат» akhmatgrozny в соцсети Instagram. https://www.instagram.com/p/B5yL2r1FErm/«Последняя победа дома (была) 5 августа», - написал другой пользователь saihan_soslambekov.

«Относительно игры (7 декабря): ни один из игроков не брал на себя инициативы, ни одной обводки в один на один, пасы поперек поля и назад. Одни бесполезные навесы в штрафную соперника», - написал пользователь под ником arbat_799.

Бюджетники и студенты пожаловались на принудительное присутствие на матче

Работники бюджетных организаций и студенты грозненских ВУЗов рассказали корреспонденту «Кавказского узла», что им пришлось присутствовать на вчерашнем матче в качестве болельщиков. «Вчера опять загнали нас на футбол. К 7 вечера обязали быть у стадиона, там поверили количество людей и запустили на стадион. Дома только к (22.00 мск) только был. После (20.00 мск) с транспортом проблемы», - рассказал работник одного из грозненских предприятий Хамзат.

«В пятницу еще нам сказали, что надо будет "поболеть" за «Ахмат». Такие вещи уже стали привычными», - сообщил студент-первокурсник ВУЗа в Грозном Муса.

«На футбол, как и другие мероприятия, ходили и ходим по указанию. Отказываться нельзя, если не хочешь потом получить проблемы по учебе», - заявил другой студент Асланбек.

"Кавказский узел" неоднократно писал о принуждении грозненских студентов и бюджетников к посещению футбольных матчей и других мероприятий. Работники бюджетных организаций Грозного также жаловались на проблемы с автотранспортом после завершения игры. "Мы, чтобы поехать на матч, наняли «Газель», оплатило руководство. Кто на автобусах или маршрутках приехал, у тех проблемы были с возвращением домой, потому что после 20.00 уже автобусы и маршрутки практически не ходят", - сказал корреспонденту "Кавказского узла" другой участник матча, Ислам, назвав принуждение к участию «дополнением к основной работе». 

Это ущемление прав человека, на которое федеральный центр никак не реагирует из-за особого статуса Рамзана Кадырова и его хороших отношений с Владимиром Путиным, считает чеченский политолог, попросивший не указывать его имени. По его словам, местные власти свободно и не боясь используют админресурс, поскольку это поощряется Кадыровым. "Были жалобы. Но все заканчивалось тем, что в худшем случае человек пропадал, в лучшем – извинялся", - указал он.

Справка о клубе "Ахмат", который до 2017 года носил название "Терек" и был переименован в честь отца Рамзана Кадырова, опубликована на "Кавказском узле". Подробности о переименовании клуба можно прочитать в справке "Кавказского узла" "Наше имя — "Ахмат": как Кадыров переименовал "Терек".

Примечание:

"Помпезное открытие мечети в Шали сопровождалось админресурсом", "Участники митинга в Грозном рассказали об использовании админресурса", "Грозненцы сообщили об участившихся в канун 200-летия города субботниках".

источник: корреспонденты "Кавказского узла"

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