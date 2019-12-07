07 декабря 2019, 17:07

Двое полицейских пострадали при ДТП в Дагестане

Полицейские были доставлены в больницу после автоаварии с патрульными машинами в Махачкале.

ДТП произошло сегодня на проспекте Расула Гамзатова. Столкнулись автомобиль "Хонда Аккорд" с патрульным автомобилем "Лада Приора", за рулем которого находился инспектор ДПС. "После столкновения автомобиль отбросило на припаркованную патрульную машину марки "Шкода". В результате дорожно-транспортного происшествия сотрудник полиции и инспектор ДПС, который также находился в патрульном автомобиле, были доставлены в медучреждение Махачкалы", - сообщило МВД Дагестана.

По данным ведомства, у одного пострадавшего диагностирован перелом голени и предплечья, второй после оказания помощи отпущен домой. "Назначена служебная проверка по факту участия в происшествии сотрудников полиции, по результатам которой будет принято соответствующее процессуальное решение", - говорится в сообщении, опубликованном на странице ведомства в Instagram.

"Кавказский узел" ранее писал, что 1 декабря полицейский был госпитализирован с травмами после ДТП в Дагестане. По данным МВД, водитель сбил сотрудника полиции, пытавшегося его остановить, и скрылся, но был задержан в Кизилюрте.

Примечание:

"Восемь человек пострадали при ДТП с пассажирской "газелью" в Дагестане", "Шесть человек стали жертвами ДТП в Дагестане", "Два человека погибли в автоаварии на дагестанской дороге".

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