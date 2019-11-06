На месте ДТП с пассажирской "газелью". Дагестан, 6 ноября 2019 г. Фото: пресс-служба ГУ МЧС России по Республике Дагестан http://05.mchs.gov.ru/

06 ноября 2019, 20:56

Восемь человек пострадали при ДТП с пассажирской "газелью" в Дагестане

Двое детей и шесть взрослых пострадали в результате автоаварии с пассажирским микроавтобусом в пригороде Махачкалы.

ДТП произошло сегодня на повороте в поселок Турали.

Столкнулись пассажирская "газель" и легковой автомобиль ВАЗ-2170, сообщило ГУ МЧС по Дагестану.

"Пострадали восемь человек, в том числе двое детей", - проинформировали в региональном Минздраве. По данным ведомства, пятеро пострадавших доставлены в Республиканский ортопедо-травматологический центр, дети - в Детскую республиканскую клиническую больницу, один пострадавший - в первую городскую больницу Махачкалы. Состояние пострадавших оценивается как средней степени тяжести, пишет "Интерфакс".

"Кавказский узел" ранее сообщал о ДТП с маршруткой в Дагестане в июне. В результате аварии десять взрослых и ребенок получили травмы.

Примечание:

"Шесть человек стали жертвами ДТП в Дагестане", "Два человека погибли в автоаварии на дагестанской дороге", "Три человека погибли при ДТП с грузовиком в Дагестане".

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