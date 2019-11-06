06 ноября 2019, 20:56
Восемь человек пострадали при ДТП с пассажирской "газелью" в Дагестане
Двое детей и шесть взрослых пострадали в результате автоаварии с пассажирским микроавтобусом в пригороде Махачкалы.
ДТП произошло сегодня на повороте в поселок Турали.
Столкнулись пассажирская "газель" и легковой автомобиль ВАЗ-2170, сообщило ГУ МЧС по Дагестану.
"Пострадали восемь человек, в том числе двое детей", - проинформировали в региональном Минздраве. По данным ведомства, пятеро пострадавших доставлены в Республиканский ортопедо-травматологический центр, дети - в Детскую республиканскую клиническую больницу, один пострадавший - в первую городскую больницу Махачкалы. Состояние пострадавших оценивается как средней степени тяжести, пишет "Интерфакс".
"Кавказский узел" ранее сообщал о ДТП с маршруткой в Дагестане в июне. В результате аварии десять взрослых и ребенок получили травмы.
"Шесть человек стали жертвами ДТП в Дагестане", "Два человека погибли в автоаварии на дагестанской дороге", "Три человека погибли при ДТП с грузовиком в Дагестане".
06 ноября 2019, 22:33
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Власти согласовали протестную акцию "Мусават" в пригороде Баку
Исполнительная власть Баку не согласовала "Мусават" проведение митинга 10 ноября в одном из трех заявленных мест и предложила партии провести акцию за чертой города - в поселке Локбатан. В знак протеста "Мусават" объявила о проведении пикета в другой день перед Исполнительной властью Баку.
06 ноября 2019, 22:14
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Противники ЛГБТ пригрозили сорвать показ фильма о геях-танцорах в Грузии
Патриархия и противники ЛГТБ выступили против показа в грузинских кинотеатрах фильма "А потом мы танцевали", рассказывающего о любви двух исполнителей грузинских народных танцев. Активисты анонсировали акции протеста, а МВД призвало соблюдать закон.
06 ноября 2019, 22:02
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Польский суд признал незаконной высылку Азамата Байдуева в Россию
Власти Польши не должны были высылать из страны уроженца Чечни Азамата Байдуева, депортированного в 2018 году, постановил суд в Варшаве.
06 ноября 2019, 21:29
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Требование Кадырова выявлять критиков власти создало угрозу свободе слова в сети
Рамзан Кадыров на совещании в правительстве Чечни потребовал выявлять авторов негативных материалов о республике и комментирующих их пользователей соцсетей. Это требование выглядит как очередная угроза преследования за право иметь собственное мнение, считает медиаюрист Галина Арапова. Происходящее в Чечне демонстрирует процесс давления на свободу слова в России, считает правозащитник Лев Левинсон.
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06 ноября 2019, 22:33
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