Восемь человек пострадали при ДТП с пассажирской "газелью" в Дагестане

06 ноября 2019, 20:56

Двое детей и шесть взрослых пострадали в результате автоаварии с пассажирским микроавтобусом в пригороде Махачкалы.

ДТП произошло сегодня на повороте в поселок Турали.

Столкнулись пассажирская "газель" и легковой автомобиль ВАЗ-2170, сообщило ГУ МЧС по Дагестану.

"Пострадали восемь человек, в том числе двое детей", - проинформировали в региональном Минздраве. По данным ведомства, пятеро пострадавших доставлены в Республиканский ортопедо-травматологический центр, дети - в Детскую республиканскую клиническую больницу, один пострадавший - в первую городскую больницу Махачкалы. Состояние пострадавших оценивается как средней степени тяжести, пишет "Интерфакс".

"Кавказский узел" ранее сообщал о ДТП с маршруткой в Дагестане в июне. В результате аварии десять взрослых и ребенок получили травмы.