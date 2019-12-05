Правозащитный центр "Мемориал". Фото: REUTERS/Sergei Karpukhin

05 декабря 2019, 12:00

Роскомнадзор составил два новых протокола на "Мемориал"

Вслед за УФСБ по Ингушетии частное лицо пожаловалось в Роскомнадзор на то, что материалы Правозащитного центра "Мемориал" выпускаются без маркировки организации-иноагента. В итоге число административных протоколов, составленных на председателя Совета организации Александра Черкасова, достигло восьми.

Как сообщал "Кавказский узел", к 28 ноября сумма штрафов "Международному Мемориалу", Правозащитному центру "Мемориал" и руководителям этих организаций достигла 2,3 миллиона рублей. Штрафы были выписаны по результатам рассмотрения судом 11 из 20 протоколов об отсутствии маркировки иностранного агента.

Все 20 протоколов Роскомнадзора, связанные с отсутствием на сайтах и в соцсетях "Мемориала" пометки о признании организации иноагентом, были составлены после проверки ингушского УФСБ. Глава ингушского "Мемориала" Тимур Акиев обратил внимание, что участие УФСБ Ингушетии в проверке соцсетей правозащитной организации никак не объяснялось, в том числе и в суде. Он также указал, что никаких предупреждений со стороны УФСБ не поступало.

Сегодня Роскомнадзор выписал на Правозащитный центр "Мемориал" и председателя Совета организации Александра Черкасова еще два протокола, на этот раз за отсутствие маркировки иноагента на странице инструкции "Незаконный профилактический учет граждан в органах внутренних дел Северного Кавказа: как защитить свои права". "Это седьмой и восьмой протоколы для ПЦ "Мемориал" и Черкасова", - отмечается в сообщении на сайте "Мемориала".

В отличие от предыдущих протоколов, эти два были инициированы не ингушским управлением ФСБ, а частным лицом, Андреем Шуваловым. Он пожаловался в Роскомнадзор 12 ноября. Сотрудники ведомства провели "видеофиксацию" нарушения 25 ноября.

ПЦ "Мемориал" был включен Минюстом в реестр иностранных агентов в 2014 году. Попытки обжаловать причисление к "иноагентам" в судах результата не дали. "Мемориал" считает маркировку "иноагент" "унизительной" для некоммерческих организаций. "Мемориал" является правозащитной организацией, которая получает финансирование из-за рубежа, однако осуществляет деятельность на благо граждан Российской Федерации, отстаивая их права в государственных и международных судах. Видя же маркировку "иностранный агент", население ассоциирует НКО с "иностранным шпионом", - говорится в заявлении Правозащитного центра, опубликованном на его сайте 1 ноября.

Примечание:

"Адвокаты ингушских активистов заявили о "правовом нигилизме" следствия", "Ингушские активисты сообщили об угрозах после отказа от психиатрической экспертизы", "Адвокат не допущен в СИЗО Нальчика к Саутиевой".

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