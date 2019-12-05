Роскомнадзор составил два новых протокола на "Мемориал"

Сегодня Роскомнадзор выписал на Правозащитный центр "Мемориал" и председателя Совета организации Александра Черкасова еще два протокола, на этот раз за отсутствие маркировки иноагента на странице инструкции "Незаконный профилактический учет граждан в органах внутренних дел Северного Кавказа: как защитить свои права". "Это седьмой и восьмой протоколы для ПЦ "Мемориал" и Черкасова", - отмечается в сообщении на сайте "Мемориала".

В отличие от предыдущих протоколов, эти два были инициированы не ингушским управлением ФСБ, а частным лицом, Андреем Шуваловым. Он пожаловался в Роскомнадзор 12 ноября. Сотрудники ведомства провели "видеофиксацию" нарушения 25 ноября.

ПЦ "Мемориал" был включен Минюстом в реестр иностранных агентов в 2014 году. Попытки обжаловать причисление к "иноагентам" в судах результата не дали. "Мемориал" считает маркировку "иноагент" "унизительной" для некоммерческих организаций. "Мемориал" является правозащитной организацией, которая получает финансирование из-за рубежа, однако осуществляет деятельность на благо граждан Российской Федерации, отстаивая их права в государственных и международных судах. Видя же маркировку "иностранный агент", население ассоциирует НКО с "иностранным шпионом", - говорится в заявлении Правозащитного центра, опубликованном на его сайте 1 ноября.