Ингушские активисты сообщили об угрозах после отказа от психиатрической экспертизы

21 октября 2019, 18:17

Семеро лидеров протестов в Ингушетии, подозреваемых в призывах к массовым беспорядкам, отказались проходить психолого-психиатрическую экспертизу в Ставрополе. Активистам пригрозили, что в следующий раз экспертизу назначат в еще более далеком от СИЗО регионе, сообщил адвокат.

Как писал "Кавказский узел", 17 и18 октября семерых арестованных лидеров ингушского протеста повезли в психиатрическую больницу Ставрополя для экспертизы. Защита предупреждала, что Малсаг Ужахов, Ахмед Барахоев и Зарифа Саутиева плохо переносят многочасовые поездки в автозаках из-за проблем со здоровьем.

Три лидера протестов в Ингушетии – Ахмед Барахоев, Муса Мальсагов и Барах Чемурзиев – арестованы по уголовному делу о призывах к массовым беспорядкам и о насилии по отношению к представителю власти. К организаторам беспорядков следствие причисляет также главу Совета тейпов Ингушетии Малсага Ужахова, координатора организации "Выбор Ингушетии" Исмаила Нальгиева, главу Совета молодежных организаций Ингушетии Багаудина Хаутиева и активистку Зарифу Саутиеву. Правозащитный центр "Мемориал" признал их политзаключенными. Малсаг Ужахов и Ахмед Барахоев содержатся в СИЗО Владикавказа, остальные арестованные активисты – в Нальчике.

Сегодня Малсаг Ужахов рассказал посетившему его адвокату Джабраилу Куриеву, что активистов везли в двух автозаках: Зарифа Саутиева ехала вместе с ним и Ахмедом Барахоевым, а остальные четверо - Барах Чемурзиев, Муса Мальсагов, Исмаил Нальгиев и Багаудин Хаутиев - находились в другом автозаке. По прибытии в Ставрополь активистов по очереди приглашали в кабинет врача. "Все активисты отказались от прохождения экспертизы. При этом Малсага, по его словам, в кабинет психиатра даже не пригласили, а на вопрос Ужахова, почему его не вызывают в кабинет, врач заметил, что они уже и так знают, что он в этом плане будет солидарен со своими товарищами", - передал слова Ужахова Джабраил Куриев.

Адвокат отметил, что психолого-психиатрическая экспертиза не входит в перечень обязательных судебных экспертиз. "Защита предполагает, что первоначально данная экспертиза назначалась с целью подкрепить обвинение, а результат экспертизы, на наш взгляд, уже был предрешен. Это, в частности, подтвердил и Малсаг. Слишком уж настаивали на проведении данной экспертизы. Уверяли, что в случае отказа следствие все равно экспертизу назначит, но для этого их повезут теперь уже или в Ростов, или в Краснодар, и такая дальняя дорога скажется негативно на состоянии здоровья лидеров протеста. Но никто из активистов своего решения не изменил", - подчеркнул Куриев.

Ужахов, со слов адвоката, тяжело перенес поездку. "Малсаг рассказал, что в течение всей поездки до Ставрополя он чувствовал себя плохо: его рвало, были существенные скачки давления. По его словам, на протяжении всего пути от Владикавказа до Ставрополя автозаки с арестованными сопровождала машина скорой помощи, и врач оказывал Малсагу необходимую медицинскую помощь. Возвращались из Ставрополя в дневное время суток, и на обратном пути Ужахов, по его словам, чувствовал себя лучше", - сообщил адвокат корреспонденту "Кавказского узла".

По словам адвоката Фатимы Урусовой, у ее подзащитного Ахмеда Барахоева, с которым она встретилась сразу по возвращении, было приподнятое настроение. "Объяснил он это тем, что за все время содержания под стражей они впервые могли встретиться все вместе. По его словам, общение с единомышленниками для него было как глоток свежего воздуха. Единственное, что беспокоило всех, это состояние здоровья Малсага, потому что даже для человека с крепким здоровьем передвижение в автозаке это, кроме явных неудобств, еще и довольно унизительно", - передала корреспонденту "Кавказского узла" слова Ахмеда Барахоева его адвокат.

В России после решений ЕСПЧ стали выпускать и комфортные автозаки

Адвокаты наверняка выиграют дело в ЕСПЧ, если подадут жалобы на условия перевозки в автозаках, считает правозащитник Игорь Сажин. "После нескольких решений ЕСПЧ по перевозке заключенных стали создавать новые автозаки, но пока снабжение ими мизерное, так что возят в тех же условиях, в каких возили до этого. Мой один знакомый, которого в течение нескольких месяцев возили в автозаке (он подозревался в преступлении), [...] после выхода на свободу сказал однозначно, что самое тяжелое в СИЗО - это перевозка заключенных. Ко всему можно привыкнуть, но перевозка - это всегда холод, голод, жара, нехватка воды, теснота, отсутствие света, духота, вонь, отсутствие туалетов и унижение при загрузке и выгрузке. Потому что надо учитывать, что перевозка сопровождается помещением в камеры до перевозки, после перевозки, отсутствием питания, отсутствием доступа в туалет. Если человек чем-то приболел - то все это очень страшно", - написал Игорь Сажин в комментарии под новостью "Кавказского узла" о перевозке заключенных в автозаках.

Европейский суд по правам человека в апреле 2019 года признал условия транспортировки заключенных в России пыточными, присудив шести заявителям компенсацию на общую сумму 20 тысяч евро, проинформировало 10 апреля "Радио Свобода". Суд предписал исправить ситуацию, и в том же месяце ФСИН представила новый автозак для инвалидов и малолетних детей. Эти автозаки оснащены специальным медоборудованием, отмечается в сообщении на сайте ФСИН от 12 апреля.

В России в последнее время стали выпускать более современные комфортные автозаки с туалетами, хорошей вентиляцией, подтвердил корреспонденту "Кавказского узла" председатель "Комитета за гражданские права", член Совета по правам человека при президенте России Андрей Бабушкин. При этом он не смог уточнить, насколько много таких автозаков и в каких регионах они есть.

Информация о задержаниях ингушских активистов собрана "Кавказским узлом" в обновляемой хронике "Протесты в Ингушетии: хроника передела границы с Чечней". Новости о преследовании активистов в регионах юга России размещены "Кавказским узлом" на тематической странице "Преследование активистов".