Защита сравнила с пыткой перевозку лидеров ингушского протеста в автозаках

18 октября 2019, 06:21

Семерых арестованных лидеров ингушского протеста доставят сегодня в психиатрическую больницу Ставрополя для экспертизы. Малсаг Ужахов, Ахмед Барахоев и Зарифа Саутиева плохо переносят многочасовые поездки в автозаках из-за проблем со здоровьем.

Как писал "Кавказский узел", три лидера протестов в Ингушетии - Ахмед Барахоев, Муса Мальсагов и Барах Чемурзиев – арестованы по уголовному делу о призывах к массовым беспорядкам и о насилии по отношению к представителю власти. К организаторам беспорядков следствие причисляет также главу Совета тейпов Ингушетии Малсага Ужахова, координатора организации "Выбор Ингушетии" Исмаила Нальгиева, главу Совета молодежных организаций Ингушетии Багаудина Хаутиева и активистку Зарифу Саутиеву Правозащитный центр "Мемориал" признал их политзаключенными. Малсаг Ужахов и Ахмед Барахоев содержатся в СИЗО Владикавказа, остальные арестованные активисты - в Нальчике. 16 октября Саутиеву и других фигурантов-"лидеров" перевели из СИЗО в ИВС Нальчика для направления на назначенную ранее психиатрическую экспертизу, сообщил адвокат Билан Дзугаев.

26 марта жители Ингушетии без разрешения властей продлили акцию протеста на площади в Магасе, что привело к стычкам с силовиками на следующий день. С начала апреля в республике начались аресты оппозиционеров. Согласно подсчетам "Кавказского узла", не менее 96 активистов подверглись преследованиям после массовых мартовских протестов в Ингушетии, в отношении по меньшей мере 29 из них возбуждены уголовные дела.

Провести амбулаторную судебную психолого-психиатрическую экспертизу активистов, которых следствие считает лидерами протестного движения в Ингушетии, поручено врачам краевой психиатрической больницы № 1 города Ставрополь, сообщила адвокат Ахмеда Барахоева Фатима Урусова корреспонденту «Кавказского узла».

По словам адвоката, в 3.00 мск сегодня, 18 октября, Зарифа Саутиева, Барах Чемурзиев, Муса Мальсагов, Исмаил Нальгиев и Багаудин Хаутиев будут отправлены из Нальчика в Ставрополь в автозаках. Также в автозаках в Ставрополь отправят Ахмеда Барахоева и Малсага Ужахова - их утром 17 октября привезли в Нальчик привезли из Владикавказа, где они содержатся в СИЗО.

По словам адвокатов, трое из семи арестованных - Ахмед Барахоев, Малсаг Ужахов и Зарифа Саутиева – имеют проблемы со здоровьем. Малсаг Ужахов очень плохо переносит поездки в автозаке, заявил его адвокат Джабраил Куриев.

«Его в поездках на судебные заседания и на следственные мероприятия всегда сопровождает врач. Сегодня (17 октября), во время поездки из Владикавказа до Нальчика Малсагу стало плохо: его рвало, поднялось давление», - сказал Куриев корреспонденту «Кавказского узла».

Следователь объяснил адвокатам, почему отправить активистов в Ставрополь решено глубокой ночью: ночью дороги свободны, а до Ставрополя 5-6 часов пути, и если выехать в 3 часа ночи, то они без задержек прибудут в Ставропол к началу рабочего дня. «В течении четырех-пяти часов будет проведена экспертиза и после обеда на этих же автозаках пятерых наших подзащитных отправят в Нальчик, а Малсага Ужахова и Ахмеда Барахоева - во Владикавказ», - пояснил Джабраил Куриев.

Многочасовые поездки в малоприспособленных транспортных средствах утомительны даже для здорового человека, а пожилым людям, у которых есть проблемы со здоровьем, они угрожают серьезными осложнениями, отметила Фатима Урусова.

По оценке Джабраила Куриева, такие условия транспортировки арестованных активистов равноценны пыточным. Адвокат предположил, что следствие хочет морально сломить обвиняемых мучительными поездками.

«У меня, как адвоката, вызывает серьезное опасение состояние здоровья моего подзащитного. Во время поездки на судебное заседание в Ессентуки пришлось трижды останавливать автозак, потому что Малсага рвало. На заседании ему стало плохо и врачу пришлось оказывать ему помощь прямо в зале суда. Уже одно то, что его в поездках постоянно сопровождает врач, говорит о том, что следователь прекрасно понимает, насколько серьезно болен мой подзащитный. Но все равно мое ходатайство с просьбой провести экспертизу в Нальчике или во Владикавказе было отклонено», - сказал Куриев.

Ингушский адвокат Калой Ахильгов тоже приравнял транспортировку обвиняемых в Ставрополь к пытке. По словам Ахильгова, утром 17 октября Ужахова и Барахоева около 3,5 часов везли в Нальчик из Владикавказа, и еще около 3 часов после прибытия в Кабардино-Балкарию держали в "стакане" автозака, пока не ознакомили с постановлениями о назначении экспертиз.

"Сегодня в 2 часа ночи их и еще пятерых основных обвиняемых, включая Зарифу Саутиеву, поднимут и и повезут в автозаках в Ставрополь. Это еще около 5-6 часов дороги. Затем им всем проведут экспертизу. Это еще несколько часов ожиданий в автозаках и спецпомещениях. После чего их завтра же повезут обратно в Нальчик - соответственно 5-6 часов в автозаках, а Малсага и Ахмеда еще 3 часа буду везти до Владикавказа. Итого: старики, которым на двоих почти 140 лет за сутки с небольшим проведут в автозаках и ожиданиях около 20 часов. При всем этом не было возможности передать им еду. И, судя по всему, ее не будет и завтра. Разве это не пытка для старейшин, которым под 70 лет каждому?!!" - написал он поздно вечером 17 октября на своей странице в Facebook.

Информация о задержаниях ингушских активистов собрана "Кавказским узлом" в обновляемой хронике "Протесты в Ингушетии: хроника передела границы с Чечней". Новости о преследовании активистов в регионах юга России размещены "Кавказским узлом" на тематической странице "Преследование активистов".