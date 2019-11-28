Сумма штрафов "Мемориалу" после проверки ингушского УФСБ достигла 2,3 миллиона

28 ноября 2019, 13:46

Суд в Москве по итогам проверки УФСБ по Ингушетии обязал сегодня "Международный Мемориал" выплатить два штрафа по 300 тысяч рублей за отсутствие в публикациях пометки о признании организации иноагентом.

Как писал "Кавказский узел", 25 ноября сумма штрафов "Международному Мемориалу", Правозащитному центру "Мемориал" и руководителям этих организаций достигла 1,5 миллиона рублей после того, как Тверской суд Москвы постановил оштрафовать на 100 тысяч рублей председателя правления "Международного Мемориала" Яна Рачинского.

Все 20 протоколов Роскомнадзора, связанные с отсутствием на сайтах и в соцсетях "Мемориала" пометки о признании организации иноагентом, были составлены после проверки ингушского УФСБ. Глава ингушского "Мемориала" Тимур Акиев обратил внимание, что участие УФСБ Ингушетии в проверке соцсетей правозащитной организации никак не объяснялось, в том числе и в суде. Он также указал, что никаких предупреждений со стороны УФСБ не поступало.

Сегодня судья Тверского райсуда Москвы рассмотрела еще два протокола и присудила "Международному Мемориалу" два штрафа по 300 тысяч рублей за отсутствие маркировки иностранного агента на сайте и на Instagram-странице проекта "Это прямо здесь", сообщила пресс-служба Правозащитного центра "Мемориал".

"Итого на сегодня рассмотрены 11 из 20 протоколов о немаркировке, которые Роскомнадзор после обращения УФСБ по Ингушетии выписал на «Международный Мемориал», Правозащитный центр «Мемориал» и должностных лиц организаций - Яна Рачинского и Александра Черкасова. Сумма штрафов достигла 2 млн 300 тысяч рублей", - говорится в сообщении на сайте Правозащитного центра.

Решения о штрафах будут обжалованы, поскольку в разделе "О проекте" на сайте "Это прямо здесь" говорится, что сайт разработан "Международным Мемориалом", и гиперссылка ведёт на промаркированный требуемой пометкой сайт организации, уточнила пресс-служба "Мемориала". "То есть требование маркировать ещё и сайт «Это прямо здесь» необоснованное", - отмечается в сообщении.

Напомним, что Минюст России включил ПЦ "Мемориал" в реестр иностранных агентов в 2014 году. Попытки обжаловать причисление к "иноагентам" в судах результата не дали.

"Мемориал" в свою очередь считает обязанность некоммерческих организаций регистрироваться в качестве иноагентов "унизительной". "«Мемориал» является правозащитной организацией, которая получает финансирование из-за рубежа, однако осуществляет деятельность на благо граждан Российской Федерации, отстаивая их права в государственных и международных судах. Видя же маркировку «иностранного агента», население ассоциирует НКО с «иностранным шпионом»", - заявил 1 ноября Правозащитный центр на своем сайте.