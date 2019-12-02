Следком заинтересовался избиением сотрудника колонии на Ставрополье

02 декабря 2019, 23:17

Двое заключенных в Ставропольском крае заподозрены в избиении сотрудника колонии, который пытался забрать у них мобильные телефоны.

Инцидент произошел 24 ноября. По данным следствия, двое осужденных, отбывающих наказание в исправительной колонии за вымогательство, кражу и наркотики, избили сотрудника учреждения, когда тот пытался забрать у них мобильные телефоны, сообщило Следственное управление Следственного комитета по Ставропольскому краю.

Следователи возбудили уголовное дело по ч.2 ст.321 УК России (применение насилия в отношении сотрудника места лишения свободы). "Потерпевшему назначена судебно-медицинская экспертиза, произведен осмотр места происшествия", - говорится в сегодняшнем сообщении на сайте ведомства.

"Кавказский узел" ранее писал, что в декабре 2018 года житель Ставрополья был приговорен к колонии за избиение полицейского.