02 декабря 2019, 23:17
Следком заинтересовался избиением сотрудника колонии на Ставрополье
Двое заключенных в Ставропольском крае заподозрены в избиении сотрудника колонии, который пытался забрать у них мобильные телефоны.
Инцидент произошел 24 ноября. По данным следствия, двое осужденных, отбывающих наказание в исправительной колонии за вымогательство, кражу и наркотики, избили сотрудника учреждения, когда тот пытался забрать у них мобильные телефоны, сообщило Следственное управление Следственного комитета по Ставропольскому краю.
Следователи возбудили уголовное дело по ч.2 ст.321 УК России (применение насилия в отношении сотрудника места лишения свободы). "Потерпевшему назначена судебно-медицинская экспертиза, произведен осмотр места происшествия", - говорится в сегодняшнем сообщении на сайте ведомства.
"Кавказский узел" ранее писал, что в декабре 2018 года житель Ставрополья был приговорен к колонии за избиение полицейского.
"Ростовский полицейский осужден за избиение задержанного", "Уроженцы Чечни и Дагестана пожаловались на издевательства в колонии", "Верховный суд Калмыкии утвердил компенсацию по жалобе на избиение в колонии".
02 декабря 2019, 23:58
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Юристы сочли допустимым назначение зятя Кадырова главой управления МВД
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02 декабря 2019, 23:46
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Пять человек пострадали после стычки у офиса правящей партии в Тбилиси
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02 декабря 2019, 23:13
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Коллеги Гаджиева намерены продолжить акции в поддержку журналиста
Одиночные пикеты в поддержку арестованного Абдулмумина Гаджиева необходимо продолжать, чтобы держать дагестанцев в курсе уголовного дела. Кроме того, акции напоминают жителям республики о "беспределе силовых структур", считают коллеги журналиста.
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Горный перевал закрыт в Дагестане
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02 декабря 2019, 22:17
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Бывший министр внутренних дел Гарри Аршба отверг обвинения родственников убитых при обстреле в Сухуме 22 ноября в причастности к преступлению. Аршба пожаловался на "низкое" материально-техническое оснащение полицейских и уточнил, что розыск продолжается.
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02 декабря 2019, 23:58
Юристы сочли допустимым назначение зятя Кадырова главой управления МВД
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