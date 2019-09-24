Уроженцы Чечни и Дагестана пожаловались на издевательства в колонии

24 сентября 2019, 17:04

Мурад Шуайбов, осужденный по обвинению в убийстве дагестанского журналиста, сообщил о практике избиения заключенных в колонии. Осужденный за убийство Немцова Анзор Губашев пожаловался на издевательства за приверженность исламу. Бывший депутат парламента Дагестана Магомед Магомедов заявил о вымогательстве денег в месте отбывания наказания.

Шуайбов рассказал об угрозах и рукоприкладстве в колонии

Заключенный из Дагестана Мурад Шуайбов находится в колонии с 14 марта. По его словам, его там начали бить уже через неделю после того, как его туда доставили. "Меня избили, облили холодной водой, закрыли в холодную камеру, кормили водой и кашей", – рассказал Шуайбов адвокату Виктору Молодежникову.

По словам Шуайбова, он пытался обратиться с жалобой в правозащитную организацию "Общественный вердикт", но письмо не дошло до адресата. "На следующий же день меня вызвали в санчасть: там активисты применили рукоприкладство, провоцируя меня на ответные действия. Я ничего им не отвечал, но сотрудник, войдя в помещение, задержал меня как зачинщика, после чего я попал в ШИЗО. Со стороны администрации колонии <...> в отношении меня до сих пор поступают угрозы: "Не стоит тебе так себя вести", "Не выделяйся" и так далее. Здесь, как только начнешь хоть что-то говорить в ответ - сразу же попадешь в изолятор", - приводятся слова Шуайбова в материале «Я висел, как окорочок», подготовленном совместно "Медиазоной" и телеканалом "Настоящее Время" и опубликованном сегодня на сайтах этих изданий.

Как писал "Кавказский узел", Ленинский районный суд Махачкалы 30 мая 2016 года приговорил Мурада Шуайбова к 10,5 года заключения. Шуайбов признан виновным в совершенном в 2009 году убийстве главного редактора газеты "Согратль" и ответственного секретаря газеты "Истина" Абдулмалика Ахмедилова. При этом заказчиков убийства суд не установил.

Жена Губашева пожаловалась на руководство колонии Кадырову

Осужденный по делу об убийстве Бориса Немцова Анзор Губашев, который с января 2018 года отбывает наказание в той же колонии, что и Шуайбов, заявил о травле на религиозной почве. По словам Губашева, 11 июля сотрудники колонии порвали обложку его Корана и бросили на пол личное полотенце. Губашев утверждает, что ему регулярно мешают совершать намаз, даже в официально свободное время. "Положенное время намаза не соответствует здешнему распорядку дня. Я не могу молиться ни в 7 утра, ни в 10:40, ни в 20 часов вечера. Но я не могу молиться и в свободное по правилам колонии время", - приводятся слова Губашева в указанном выше материале двух изданий.

Правила внутреннего распорядка предписывают заключенным вставать всегда, когда в камеру входит сотрудник колонии. По правилам ислама, прерывать намаз нельзя, это считается грехом. "Если молящийся прерывает намаз, это означает, что он считает отвлекающего его человека важнее Аллаха", - пояснил Губашев. Он сообщил, что не встает при появлении сотрудников, и за это нарушение уже получал неделю в штрафном изоляторе, а затем еще две недели за намаз в ночное время. Еще одно взыскание - три месяца в едином помещении камерного типа (ЕПКТ) - Губашев получил, когда не расслышал команду готовиться ко сну и лег в койку за пять минут до объявления отбоя, рассказал адвокат Молодежников.

По мнению адвоката, все три взыскания несоразмерны проступкам Губашева и негуманны. "Извинений за порванный Коран так и не последовало. Супруге Губашева пришлось писать Рамзану Кадырову, реакцию ждем", - добавил Виктор Молодежников.

Анзор Губашев был осужден Московским окружным военным судом 13 июля 2017 года, ему назначено 16 лет колонии. Другие осужденные по делу об убийстве оппозиционного политика Бориса Немцова - Заур Дадаев, Шадид Губашев, Тамерлан Эскерханов и Хамзат Бахаев - получили от 11 до 20 лет. Все они уроженцы Чечни. На "Кавказском узле" опубликована статья "Чеченский след в убийстве Немцова".

Бывший дагестанский депутат заявил о вымогательстве в колонии

Бывший депутат Народного собрания Дагестана Магомед Магомедов, осужденный за вымогательство и мошенничество в июле 2015 года, сообщил, что в колонии ему предлагали стать доносчиком и заниматься подстрекательством к провокациям. "Я отказался, заявив, что хотел бы спокойно отбывать свой срок, ни во что подобное не влезая. С тех пор на меня усилилось давление. Дело в том, что в колонии выстроена система так называемых "активистов": дневальных, завхозов и так далее. Это осужденные, которые работают на администрацию колонии, указывают нам, другим осужденным, что нам делать, когда нам есть, спать, вставать, залезают в наши личные вещи", - рассказал Магомедов.

У обеспеченных осужденных, по словам Магомедова, сотрудники колонии вымогают деньги. ""Активисты" сразу стали требовать с меня деньги: якобы на ремонтные работы в колонии. Рассказывали, что в колонии можно купить все: за 15 тысяч, например, получить поощрение", - заявил бывший депутат. Он сообщил, что подвергся необоснованному заключению в ШИЗО, но после жалобы адвокатов "несколько лет прожил спокойно". При этом Магомедов, по его словам, согласился купить в отряд холодильник, лавку, стол. "В "инвалидном" отряде, где я находился, всe куплено на мои деньги, и осужденные это знают", – рассказал Магомед Магомедов.

Верховный суд Дагестана в июле 2015 года приговорил депутата Народного собрания республики Магомеда Магомедова к 16 годам колонии строгого режима. Согласно приговору, депутат создал преступную группу, которая обворовывала клиентов "Витас-Банка". Также, по данным следствия, депутат вместе со своими подельниками вымогали у местного предпринимателя более 24 миллионов рублей.

После того, как Магомедов в начале 2019 года отказался от должности уборщика, сославшись на заболевания, его перевели в ШИЗО. Он вышел оттуда по решению суда, но вернулся не в свой отряд, а в СУОН - отряд со строгими условиями отбывания наказания. По словам заключенного, его жалобы в прокуратуру и УФСИН остались без ответа. "А в суде мы с адвокатами выигрываем дела одно за другим", - заявил Магомедов.