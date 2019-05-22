Верховный суд Калмыкии утвердил компенсацию по жалобе на избиение в колонии

22 мая 2019, 16:57

Суд в Калмыкии не удовлетворил жалобу бывшего заключенного элистинской колонии Ахмеда Салиева, просившего увеличить сумму компенсации морального вреда с 50 тысяч до двух миллионов рублей, сообщила сегодня "Зона права". Защита намерена обратиться в Европейский суд по правам человека.

Как писал "Кавказский узел", в 2016 году Ахмед Салиев, находившийся в исправительной колонии в Калмыкии, пожаловался на избиение сотрудником колонии. В июне 2018 года этот сотрудник колонии был приговорен к четырем годам лишения свободы. Салиев потребовал от ФСИН России два миллиона рублей в качестве компенсации морального вреда, однако Элистинский горсуд снизил сумму до 50 тысяч рублей.

Младший инспектор колонии Элисты в служебном кабинете стал душить заключенного Ахмеда Салиева и нанес ему несколько ударов. Как заявили свидетели, инспектор прекратил избиение, потому что ему помешали его коллеги, сообщает сегодня правозащитная организация "Зона права".

Верховный суд Калмыкии оставил без изменений решение Элистинского горсуда о компенсации морального вреда в отношении Ахмеда Салиева, говорится на сайте суда. Заседание состоялось 21 мая.

"В иске Ахмед Салиев оценил свои нравственные страдания в 2 миллиона рублей, что соответствует практике (Европейского суда по правам человека) по аналогичным делам", - заявила представитель истца, юрист Виктория Шевелева, сотрудничающая с правозащитной организацией "Зона права". По словам Шевелевой, защита намерена обратиться с жалобой в Европейский суд по правам человека, "где уже выносились положительные решения в связи с мизерными суммами компенсаций". Постановление Элистинского городского суда о выплате 50 тысяч рублей компенсации вступило в законную силу, говорится сегодня на сайте правозащитной организации.

На сайте ФСИН России на 16.50 мск сегодня нет информации по решению суда о выплате компенсации Салиеву.