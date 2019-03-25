25 марта 2019, 22:41

Бывший заключенный отсудил 50 тысяч рублей за пытки в элистинской колонии

Элистинский горсуд снизил сумму компенсации морального вреда в пользу бывшего заключенного Ахмеда Салиева с 2 млн до 50 тысяч рублей, сообщила сегодня "Зона права".

Как писал "Кавказский узел", в 2016 году Ахмед Салиев, находившийся в исправительной колонии в Калмыкии, пожаловался на избиение сотрудником колонии. В июне 2018 года этот сотрудник колонии был приговорен к четырем годам лишения свободы.

Суд взыскал с Федеральной службы исполнения наказаний России за счет государственной казны 50 тысяч рублей в пользу Ахмеда Салиева. Представитель Салиева заявила, что решение суда будет обжаловано.

"Мы будем обжаловать решение суда в Верховном суде Калмыкии", - заявила юрист Виктория Шевелева, сотрудничающая с правозащитной организацией "Зона права".

Судья в 40 раз снизил сумму компенсации – пострадавший просил 2 миллиона рублей, отмечается в сегодняшнем сообщении на сайте организации "Зона права".

Примечание:

"Суд оценил в 300 тысяч моральный ущерб сестры убитого в калмыцкой колонии", "Суд в Элисте постановил освободить заключенного с болезнью "хрустального человека"", "Суд изучил видеозапись избиения заключенных элистинской колонии".

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