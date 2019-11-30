Черкесский активист указал главе Минобразования на проблему с учебниками национальных языков

30 ноября 2019, 02:33

В Кабардино-Балкарии существует более 90 учебников национальных языков, но ни один из них не включен в федеральный перечень учебных пособий, заявил руководитель Международной черкесской ассоциации Хаути Сохроков. Министр образования России Ольга Васильева пообещала ускорить экспертизу этих учебников.

Как писал "Кавказский узел", изучение родного языка в Кабардино-Балкарии остается обязательным, но уровень знания языков в республике стремительно снижается, заявил представитель Минобразования республики Мурат Табишев. Молодые авторы на Кавказе предпочитают писать книги на русском языке, а для массового издания литературы на национальных языках не хватает профессиональных переводчиков, указали 24 сентября участники круглого стола в Нальчике.

24 июля 2018 года Госдума приняла поправки к закону "Об образовании", предполагающие изучение государственных языков республик России "на добровольной основе". Законопроект возмутил жителей национальных регионов, которые увидели в нем угрозу для существования языков и культуры своих народов, говорится в справке "Кавказского узла" "Пять фактов про новый закон о родных языках".

В Нальчике 29 ноября состоялось заседание Совета по межнациональным отношениям с участием президента России Владимира Путина, федеральных министров и руководителей общественных организаций. Одним из участников заседания был руководитель Международной черкесской ассоциации (МЧА) Хаути Сохроков, который поднял проблему использования в школах республики учебников на национальных языках, сообщил со ссылкой на МЧА корреспондент "Кавказского узла".

Сохроков отметил, что в Кабардино-Балкарии есть 92 учебника на родных языках и около 50 пособий, однако ни один из этих учебников не включен в федеральный перечень.

"Фактически они нелегитимны. И получается так, что мы сегодня для того, чтобы они прошли экспертизу, должны послать их в Москву. В Москве надо найти экспертов, который владеют кабардинским и балкарским языками, оплатить все это из нашего дотационного бюджета. Давайте упростим решение этого вопроса с учетом специфики учебников по родным языкам", - цитирует пресс-служба организации слова Сохрокова.

Найти экспертов по кабардино-черкесскому и балкарскому языкам в Москве может быть сложно, но в Кабардино-Балкарии такие специалисты есть - они работают в Научном центре РАН, Институте гуманитарных исследований и республиканском университете.

Хаути Сохроков отметил, что падает престиж профессии преподавателя национальных языков. "Нужно искать механизмы стимуляции этих педагогов, мотивировать их на эту профессию. Для этого нужно принять официальные решения", - сказал он.

Активист одобрительно отозвался о федеральной программе поддержки литературного творчества на национальных языках, но отметил небольшой объем ее финансирования. Он предложил уменьшить число форумов и съездов, которые проводятся в рамках этой программы, и направить максимальный объем средств на организацию адресной поддержки национальных авторов и переводчиков.

Выступление Сохрокова прокомментировала министр образования РФ Ольга Васильева. По словам Васильевой, книгоиздание в России, в том числе издание детской и учебной литературы, осуществляется частными компаниями, поэтому экспертизы книг заказывают сами издатели. "С учетом того, что вопрос учебников имеет важное государственное значение, создан государственный Центр экспертизы учебников", - сообщила министр.

Для проведения экспертизы учебников по национальным языкам Центр будет обращаться к ученым из Кабардино-Балкарии и других регионов, которые смогут провести научно-методическую оценку. Те учебники, которые получат высокую оценку, войдут в федеральный перечень. "Экспертиза будет проводиться за счет федеральных средств", - отметила Васильева.