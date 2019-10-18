Около ста человек пришли на открытие памятника поэтессе Инне Кашежевой в Нальчике

18 октября 2019, 03:58

Арт-объект, посвященный поэтессе Инне Кашежевой, открылся в Нальчике. Выступившие на открытии памятника литераторы отметили ее значимый вклад в развитие кабардинской поэзии.

Как писал "Кавказский узел", памятный камень поэтессе Инне Кашежевой было решено установить на пешеходной части Кабардинской улицы в Нальчике. Его установка сначала была намечена на 11 февраля. По данным на 22 января, жители Нальчика пожертвовали необходимые 80 тысяч рублей на памятный камень поэтессе. Однако сбор средств продолжился, так как, по словам одного из инициаторов установки памятника Ратмира Карова, денег могло не хватить.

Советская поэтесса и переводчица кабардинских поэтов Инна Кашежева (1944 - 2000) является автором стихов, почти трех сотен популярных песен и 20 поэтических книг. Кашежева приходится внучатой племянницей кабардинскому просветителю Талибу Кашежеву. В 1962 году в Нальчике вышла ее первая книга стихов "Вольный аул", на которую обратил внимание Кайсын Кулиев, говорится в биографии поэтессы на сайте "45-я параллель".

Открытие арт-объекта в память об Инне Кашежевой состоялось 17 октября на улице Кабардинская, перед офисом Общества книголюбов Кабардино-Балкарии. Арт-объект представляет собой выполненную из черного гранита раскрытую книгу, на которой выгравированы стихи Инны Кашежевой "Кабардинская улица", передает корреспондент "Кавказского узла".

На мероприятие собралось около ста человек - поэты и писатели, активисты, представители руководства республики, родственники Кашежевой и жители Нальчика. Открывая встречу, министр культуры Мухадин Кумахов отметил, что творчество Кашежевой гениально, а она сама очень искренняя и благородная.

Председатель Общества книголюбов Кабардино-Балкарии Наталья Шинкарева рассказала, что изначально задумывалось установить настенную доску со стихами поэта. "Но нам разрешили больше - установить эту доску на земле", - сказала она.

По словам Шинкаревой, из-за этого стоимость проекта выросла, и для его реализации была выделена субсидия из бюджета. Она рассказала, что авторами арт-объекта стали скульптор Арсен Гучапшев и его помощники.

Кашежева была первым русскоязычным поэтом Кабардино-Балкарии, которая совместила в своем творчестве две культуры - кабардинскую и русскую, сказала корреспонденту "Кавказского узла" доктор филологических наук Мадина Хакуашева. "Это уникальная личность. Она конструировала свою поэзию на соединении двух культур. Это было сделано совершенно потрясающе", - отметила она.

По ее словам, нынешний "упадок кабардинской поэзии связан с незнанием родного языка в достаточной мере".

Изучение родного языка в Кабардино-Балкарии остается обязательным, но уровень знания языков в республике стремительно снижается, заявил представитель Минобразования республики Мурат Табишев. Молодые авторы на Кавказе предпочитают писать книги на русском языке, а для массового издания литературы на национальных языках не хватает профессиональных переводчиков, указали 24 сентября участники круглого стола в Нальчике. Более 1300 кабардинских и балкарских детей за последний год выбрали для изучения в качестве родного языка русский.

Те поэту, кто сейчас пишут на кабардинском языке, в основном, рифмуют, сказала корреспонденту "Кавказского узла" поэт Асият Кармова, переводившая стихи Кашежевой на кабардинский язык. "Но это не поэзия", - отметила она.

Кашежеву, по словам Крмовой, переводить - не труд, а счастье. "Лексика - русская, слог - русский, мышление - русское, но сколько там кабардинского заложено! Некоторые стихи даже размер в размер получались... Я ничего не добавляла. Я только передавала то, что чувствовала. Поэзия не зависит от языка. Инна Кашежева писала на русском, но она - кабардинский поэт", - сказала она.

По мнению Кармовой, упадок современной кабардинской поэзии связан с тем, что молодые авторы не читают, у них не сформирован литературный вкус. "Они думают, что две дюжины кабардинских слов знают, и этого достаточно, чтобы писать стихи", - отметила Кармова.