Активисты в Нальчике назвали социальные проблемы изучения родных языков

02 октября 2019, 23:31

Более 1300 кабардинских и балкарских детей за последний год выбрали для изучения в качестве родного языка русский. Власти Кабардино-Балкарии должны создать условия для внешкольного изучения национальных языков детьми, использовать успешный опыт Северной Осетии в сфере двуязычного образования и расширять сферу применения родных языков, считают активисты.

Как писал "Кавказский узел", иззучение родного языка в Кабардино-Балкарии остается обязательным, но уровень знания языков в республике стремительно снижается, заявил представитель Минобразования республики Мурат Табишев. Учителям нальчикских школ приходится убеждать учеников и их родителей в важности изучения родного языка. Молодые авторы на Кавказе предпочитают писать книги на русском языке, а для массового издания литературы на национальных языках не хватает профессиональных переводчиков, указали 24 сентября участники круглого стола в Нальчике.

24 июля 2018 года Госдума приняла поправки к закону "Об образовании", предполагающие изучение государственных языков республик России "на добровольной основе". Законопроект возмутил жителей национальных регионов, которые увидели в нем угрозу для существования языков и культуры своих народов, говорится в справке "Кавказского узла" "Пять фактов про новый закон о родных языках".

По инициативе Координационного совета адыгских общественных организаций в Нальчике 1 октября состоялось собрание, посвященное проблеме изучения национальных языков в школах. В собрании приняли участие активисты и представители республиканских властей, сообщил корреспондент "Кавказского узла".

Модератор мероприятия, зампред Координационного совета Муаед Чеченов предложил подвести итоги первого года, когда действовал новый федеральный закон "Об образовании" - с поправками об изучении национальных языков, против которых выступали активисты. "Наша образовательная система в прошедшем году работала в условиях действия этого федерального закона. Мы считаем, что необходимо посмотреть, что получилось по итогам года", - сказал он.

От изучения родных языков отказались 1329 кабардинцев и балкарцев

Начальник управления дошкольного, общего среднего, профессионального и дополнительного образования республиканского министерства просвещения Марина Мизова подробно рассказала участникам собрания о ситуации с обучением родным языкам в школах. В прошлом учебном году русский язык как родной выбрали 2,5% кабардинцев и 1,5% балкарцев, рассказала она.

По словам Мизовой, в начальных классах выбор в пользу изучения русского языка как родного сделали 299 кабардинцев и 86 балкарцев, в средних (с 5 по 9 классы) - 629 кабардинцев, и 204 балкарца, а в 10-11 классах русский язык объявили родным 84 кабардинца и 27 балкарцев. Чиновница добавила, что на изучение родного языка и литературы с 1 по 9 класс отводится по три часа в неделю, а в 10-11 классах - по два часа в неделю. Обязательным во всех школах Кабардино-Балкарии является изучение родного языка и литературы, географии республики и истории и культуры народов Кабардино-Балкарии.

Мизова обратила внимание на проблему с учебными пособиями: для организации этнокультурного образования используются 92 учебных и 50 учебно-методических пособий, но в федеральный перечень учебников они не входят, поэтому заниматься по ним педагоги и школьники не могут. По словам чиновницы, уже идет работа над новыми учебниками, которые будут соответствовать федеральным образовательным стандартам.

Среди проблем, связанных с обучением родным языкам, Мизова назвала недостаточный уровень подготовки учителей и отсутствие в государственной программе "Развитие образования в Кабардино-Балкарии" мер, направленных на сохранение и развитие родных языков. Она также добавила, что при правительстве республики создан экспертно-консультативный совет по сохранению и развитию языков коренных народов, при министерстве просвещения работает Координационный совет по этнокультурному образованию, проводятся олимпиады и конкурсы по родным языкам, а проекты учебных программ разработаны с учетом федеральных образовательных стандартов.

Хакуашева обратила внимание на опыт Северной Осетии

Северная Осетия имеет успешный опыт сохранения родного языка - с 2017 года в республике под эгидой ЮНЕСКО внедряется билингвальная система образования, рассказала старший научный сотрудник КБИГИ, доктор филологических наук Мадина Хакуашева.

"Около 40 детских садов работают исключительно на осетинском языке, либо на его дигорском диалекте.

Билингвальная система введена в 20 школах, где дети до 5 класса учат все предметы на осетинском языке, а потом плавно переходят на русский язык. Мы специально ездили в Северную Осетию, встретились с профессором Тамерланом Камболовым. Нам показали методическую литературу, которая впечатляет по степени разработанности, по оформлению, эти учебники они уже в полной мере используют. Но меня особенно впечатлило, что республиканский бюджет выделил на реализацию этого проекта 85 млн рублей", - сказала Хакуашева.

Летом 2018 года власти Северной Осетии анонсировали масштабное внедрение двуязычной системы образвания в детсадах и школах, так как она была признана успешной. В 2018/2019 учебном году по модели полилингвального образования работали 11 школ и 32 дошкольных учреждения. С 1 сентября 2019 года планировалось увеличить число детских садов и школ, где ведется обучение на двух языках, с 43 минимум до 52. Опрошенные "Кавказским узлом" специалисты отмечали, что, несмотря на успехи, программа финансируется недостаточно и не хватает учителей.

Она добавила, что программа по сохранению осетинского языка работает и на уровне вузов - так, создан факультет журналистики, где готовят специалистов для работы на родном языке. После поездки в Северную Осетию инициативная группа, в которую входит и Хакуашева, попросила рассмотреть возможность введения такой системы главу Кабардино-Балкарии, министра просвещения и министра по делам национальностей.

Пробудить интерес к изучению национальных языков может просветительская деятельность, поскольку многие люди отказываются от изучения родного языка по причине безграмотности, считает профессор КБГУ Леорена Хараева.

"В этом многоязычном мире чем больше языков знаешь, тем комфортнее жить. В процесс межкультурной коммуникации каждый этнос привносит то, что имеет - свою культуру, свой язык, свою историю и традиции. Миру мы интересны своей самобытностью, своим родным языком. Мы, кабардинцы и балкарцы, интересны другим народам своей национальной культурной сущностью", - заявила она на собрании.

По словам Хараевой, в России, как и во всем мире, сегодня наблюдаются изменения сложившейся системы базовых ценностей, поэтому усилить национально-культурный компонент в образовании необходимо. При этом законы, регулирующие изучение родных языков, должны стать более прагматичными, в них должно быть меньше "идеологических и декларативных принципов", полагает профессор.

Своими силами, без государственной поддержки, общество не сможет решить проблему сохранения национальных языков, а хорошим способом решить проблему является регионализация образования: создание баланса между общечеловеческим, российским и этнокультурным компонентом в учебных программах.

Участники дискуссии полярно оценили ситуацию с изучением языков

Число абитуриентов, принимаемых на отделения кабардинского языка и литературы и балкарского языка и литературы, уменьшилось за последние годы в пять раз, а в педагогическом колледже отделение родных языков и вовсе закрыто, сообщил участникам собрания руководитель Правозащитного центра Кабардино-Балкарии Валерий Хатажуков.

"Сегодня мы услышали цифры: 2,5% и 1,5% отказавшихся от родных языков. Это огромные цифры. Я не услышал ничего о том, что предприняло министерство, чтобы изменить эту ситуацию", - заявил он.

Хатажуков напомнил, что в 1990-х годах обучение на родных языках поддерживалось государством, и если отдельные родители выступали против обучения своего ребенка родным языкам, к ответственности призывались директор школы и заведующий районным отделом образования.

"В России возникло общественное движение против принятия этого закона и мы никогда не согласимся с принятыми поправками. Это смертельная угроза для наших культур", - сказал Хатажуков.

Язык и традиции сейчас сохраняются в первую очередь на селе, но федеральная бюджетная политика способствует оттоку населения из сел в города, обратил внимание глава регионального отделения партии "Яблоко" Хаким Кучмезов. Согласно Бюджетному кодексу, село не имеет права на финансово-хозяйственную деятельность, в результате сельские жители сталкиваются с экономическими проблемами и переезжают в города.

"Чтобы сохранить кабардинский и балкарский языки, надо сохранить в первую очередь кабардинцев и балкарцев. Между тем, по данным Избиркома, в прошлом году количество избирателей уменьшилось на 6 тысяч человек", - заявил Кучмезов. По его мнению, эти 6 тысяч человек - люди трудоспособного возраста, которые покинули республику. Бюджетная политика в отношении сел приводит к тому, что вся земля находится в распоряжении нескольких арендаторов, а остальным жителям приходится выезжать на поиски работы в города.

Представитель Общественной палаты Кабардино-Балкарии Залим Муртазов поспорил с доводами противников нового федерального закона "Об образовании". По его мнению, никакого негативного влияния на изучение национальных языков эти поправки не оказали.

"Появился новый термин "русский язык, как родной" и вокруг этого термина ломаются копья. Но если мы подошли реально по нашей языковой ситуации к такому порогу, когда боимся, что кабардинцы и балкарцы выберут в качестве родного языка русский, тогда мы опоздали и зря выносим эти вопросы на обсуждение. Но, к счастью, такой ситуации нет", - считает Муртазов.

Озвученные данные о 2,5% кабардинцев и 1,5% балкарцев, не выбравших для изучения родной язык, не являются драматическими, тем более, что данные для сравнения - какой процент отказа от изучения родного языка был до принятия поправок - не приведены, отметил Муртазов. По его мнению, такой процент отказов от изучения национальных языков был всегда и бороться с волей выбора самих учеников невозможно.

"Из-за принятых поправок ни на полчаса не уменьшился объем изучения родных языков, он каким был, таким и остался. Увеличить его проблематично, так как нагрузка на детей и так значительная", - сказал он. Вместе с тем Залим Муртазов признал, что существует тенденция к деградации знания родных языков, - но планы по исправлению ситуации, по его мнению "надо строить более реалистично".

По итогам обсуждения участники собрания приняли обращение к главе Кабардино-Балкарии Казбеку Кокову. В обращении отмечается, что с каждым годом сокращаются тиражи печатных изданий - газет и книг - на родных языках, в журналистику не приходят молодые люди с профессиональным знанием национальных языков и сфера применения родного языка сужается. Активисты предложили главе республики создать и финансировать клубы и литературные объединения, где одаренные дети могли бы заниматься изучением кабардинского и балкарского языков.