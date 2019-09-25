Участники круглого стола в Нальчике озвучили проблемы развития литературы на родных языках

25 сентября 2019, 08:00

Молодые авторы на Кавказе предпочитают писать книги на русском языке, а для массового издания литературы на национальных языках не хватает профессиональных переводчиков, указали 24 сентября участники круглого стола в столице Кабардино-Балкарии.

Как писал "Кавказский узел", 24 июля 2018 года Госдума приняла поправки к закону "Об образовании", предполагающие изучение государственных языков республик России "на добровольной основе". Накануне рассмотрения законопроекта во втором чтении 87 ученых-лингвистов из европейских университетов призвали Госдуму отклонить законопроект. Активисты общественных организаций Северного Кавказа заявили, что будут добиваться отмены нового закона.

Законопроект возмутил жителей национальных регионов, которые увидели в нем угрозу для существования языков и культуры своих народов, говорится в справке "Кавказского узла" "Пять фактов про новый закон о родных языках".

В Нальчике 24 сентября прошел круглый стол, посвященный современному состоянию национальных литератур, участие в котором приняли московские литераторы и переводчики, а также местные писатели, передал присутствовавший на мероприятии корреспондент "Кавказского узла".

Мероприятие прошло в рамках программы поддержки национальных литератур народов России. На круглом столе также состоялась презентация антологии "Современная литература народов России. Поэзия", которая была издана в 2017 году "Объединенным гуманитарным издательством" ("ОГИ").

Мероприятие открыл председатель Союза писателей Кабардино-Балкарии Муталип Беппаев. Презентуемую антологию он назвал "большим подарком для национальных литератур".

Программа поддержки национальных литератур народов России существует с 2016 года, рассказала на круглом столе поэт, переводчик, главный редактор "ОГИ" Максим Амелин.

"Я много ездил по России. Был и на Кавказе. Я обнаружил, что многие молодые авторы стали писать на русском языке. Я им попытался объяснить, что в русской литературе они будут миллионным по счету автором, а в своей - вторым. Ну или пятым. В ответ я услышал: "А кто будет читать нас на своем языке, кому мы нужны, у нас читателей там 300 человек. И кто нас будет переводить?" Я им сказал, что переводчики найдутся... Тогда у нас и родилась идея выпустить антологию. Мы подали заявку в Роскомпечать. Так появилась программа поддержки национальных литератур народов России", - рассказал он.

В реализации проекта, по его словам, участвовали 2,5 тысячи человек, в том числе в регионах. По итогам программы вышли три антологии, в том числе антология поэзии, куда вошли стихи 229 авторов, пишущих на 57 национальных языках. Произведения авторов представлены на двух языках - на родном и на русском.

По словам Амелина, готовится к изданию том по драматургии, а также создан интернет-сайт, посвященный национальной литературе. При этом он отметил, что хорошо было бы издавать антологии по каждому национальное литературе отдельно, но на это требуются средства.

Поэт, переводчик, доцент Литературного института Виктор Кулле рассказал о современных проблемах перевода литературы с национальных языков. По его словам, в Литературный институт снова начали набирать переводческие группы, в частности, набрали якутскую и бурятскую группы, однако пройдет много времени пройдет, пока все национальные литературы России будут иметь своих профессиональных переводчиков.

Кулле сообщил, что в регионах больше внимания уделяют, например, народным танцам, чем литературе, однако основой нации является в первую очередь язык, а не танцы.

"Можно было бы по телеканалу "Культура" запустить передачу об истории языков народов России. Когда-то (аварский поэт и прозаик Расул) Гамзатов, (балкарский поэт и прозаик Кайсын) Кулиев, (калмыцкий поэт Давид) Кугультинов, (кабардинский поэт и прозаик Алим) Кешоков воспринимались как общероссийское народное достояние. Надо подумать о том, как это восстановить", - отметил он.

По мнению поэта и переводчика Михаила Липкина, трудности с переводом с национальных языков связаны с социальным статусом языка, в частности, с тем, что у многих народов литературная форма резко отличается от разговорной.

"В русском языке считается, что писатель - это собеседник. Но есть народы, у которых считается, что писатель - это учитель, просветитель, и он должен говорить о предметах возвышенно, даже высокопарно", - отметил он.

Антологию, вышедшую на двух языках, он назвал правильным экспериментом, "когда две литературные традиции, два языка сталкиваются на одном листе". Перевод он назвал "еще и вызовом" - насколько один язык окажется успешным в передаче другой культуры, другой ментальности.

По словам Липкина, и на национальных языках должны выходить переводы русской и мировой классики, это даст импульс для развития национальных языков и национальной литературы.

По мнению Виктора Кулле, переводить на национальные языки особенно важно детскую литературу, чтобы дети читали ее на родном языке. Это, по его мнению, формирует сознание и помогает детям лучше усвоить родной язык.

По мнению поэта и переводчика Алексея Саломатина, перевод "стимулирует развитие языка", благодаря нему язык обогащается. "Если язык будет использоваться только в быту, он будет хиреть. Это живой организм", - отметил он.

По мнению балкарского поэта Салиха Гуртуева, переводчик должен пожить в языковой среде, прочувствовать ее, ведь чтобы переводить литературу, нужно знать характер народа, слышать разговорную речь.

Он рассказал, что писатели Кавказа создали клуб, переводят произведения друг друга и ездят друг к другу в гости.

На круглом столе также выступили поэты Зарина Канукова, Светлана Моттаева, Лариса Шебзухова из Кабардино-Балкарии, Эльбрус Скодтаев из Северной Осетии. Они также отметили проблемы с переводом произведений национальных литератур. На круглом столе также прозвучало предложение создать литературный фонд, из которого бы оплачивались переводы.

Напомним также, что 10 сентября сторонник сохранения удмуртского языка, 79-летний заслуженный деятель науки Удмуртии, бывший директор Института человека при Удмуртском госуниверситете Альберт Разин публично покончил с собой в Ижевске. После этого общественные организации Северной Осетии и Карачаево-Черкесии призвали пересмотреть закон об изучении родных языков. Ученые с Кавказа отметили, что гибель Разина должна стать поводом для пересмотра подходов к изучению национальных языков на Северном Кавказе, но бороться за их сохранение нужно в правовом поле, избегая крайних мер.