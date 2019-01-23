Активисты собрали 80 тысяч рублей на памятник поэтессе Инне Кашежевой в Нальчике

23 января 2019, 03:25

Необходимые 80 тысяч рублей на памятный камень поэтессе Инне Кашежевой в Нальчике собраны. Однако, по словам одного из инициаторов установки памятника Ратмира Карова, денег может понадобиться больше, потому сбор средств продолжается. Городские власти одобрили один из эскизов памятника, предложенных скульптором Арсеном Гучапшевым - раскрытую книгу в рост человека со стихами поэтессы.

Как писал "Кавказский узел", памятный камень поэтессе Инне Кашежевой решено установить на пешеходной части Кабардинской улицы в Нальчике. Его установка намечена на 11 февраля. По данным на 11 января, жители Нальчика пожертвовали более 30 тысяч рублей на памятник поэтессе.

Инна Кашежева (1944 - 2000) - советская поэтесса и переводчица кабардинских поэтов. Автор стихов, почти трех сотен популярных песен и 20 поэтических книг. Инна Кашежева приходится внучатой племянницей кабардинскому просветителю Талибу Кашежеву. Родилась и выросла в Москве, духовно всегда была связана с Кабардой и Балкарией. В 1962 году в Нальчике вышла первая книга стихов "Вольный аул", на которую обратил внимание Кайсын Кулиев, говорится в биографии поэтессы на сайте "45-я параллель".

Сбор средств на памятник советской поэтессе кабардинского происхождения Инне Кашежевой, организованный общественностью, продолжается, сообщил 22 января корреспонденту "Кавказского узла" один из инициаторов установки памятника, сотрудник многофункционального молодежного центра Ратмир Каров.

По его словам, собрано уже около 80 тысяч рублей, но не исключено, что стоимость памятника окажется дороже, поэтому сбор средств продолжается.

По словам инициаторов установки памятника, приблизительная его стоимость составляет 80 тысяч рублей.

«Скульптор Арсен Гучапшев изготовил четыре варианта эскиза памятника. Они были представлены в администрацию Нальчика. Один из эскизов - раскрытая книга с человеческий рост со стихами Инны Кашежевой - был одобрен», - рассказал Каров.

В Управлении культуры администрации Нальчика подтвердили, что идея установки памятника одобрена, но место его установки еще не определено.

«Это будет пешеходная зона улицы Кабардинская, но где конкретно, мы еще не знаем», - сказала сотрудница управления.

Журналист Астемир Шебзухов сказал корреспонденту "Кавказского узла", что для него творчество Инны Кашежевой – «огромный источник любви к малой родине».

«Она жила в Москве, писала на русском языке, но ее стихи наполнены теплом и нежностью к Кабардино-Балкарии. Возможно, ее оторванность от родной почвы способствовала рождению этой красивой лирики», - сказал Шебзухов.

Журналист отметил, что было бы хорошо поставить памятник условному «джэгуакуэ» (народному сказителю), благодаря творчеству которых до современников дошли сведения о многих важных исторических событиях.

Актер театра и кино Олег Гусейнов обратил внимание на стихи Кашежевой, посвященные малой родине. Он напомнил, что песни, написанные на стихи поэтессы, такие как «Ну теперь вы, девчонки, пропали», «Нарьян-мар», имели всесоюзную популярность.

«Она не жила здесь, но Кабардино-Балкария присутствует в ее творчестве в значительной мере. Как-то я разговаривал с ней по телефону по поводу ее участия в конкурсе стихов для гимна республики. Она тогда сказала, что в тексте гимна тоже должна присутствовать поэзия, а не политические, преходящие вещи», - рассказал Гусейнов корреспонденту "Кавказского узла".