Активисты убедили мэрию Нальчика увековечить творчество Кашежевой

11 января 2019, 21:36

Жители Нальчика пожертвовали более 30 тысяч рублей на установку памятного камня поэтессе Инне Кашежевой. Идея установки памятника принадлежит нальчикским активистам, которые убедили чиновников поддержать инициативу.

Памятный камень решено установить на пешеходной части Кабардинской улицы, которой посвящено одно из стихотворений Кашежевой. Установка памятника намечена на 12 февраля и приурочена к 75-летию со дня рождения Кашежевой.

Инна Кашежева (1944 - 2000) - советская поэтесса и переводчица кабардинских поэтов. Автор стихов почти трех сотен популярных песен и 20 поэтических книг. Инна Кашежева приходится внучатой племянницей кабардинскому просветителю Талибу Кашежеву. Родилась и выросла в Москве, духовно всегда была связана с Кабардой и Балкарией. В 1962 году в Нальчике вышла первая книга стихов «Вольный аул», на которую обратил внимание Кайсын Кулиев, говорится в биографии поэтессы на сайте "45-я параллель".

Инициаторами установки памятника стали руководитель Кабардино-Балкарского Общества книголюбов Наталья Шинкарева и сотрудник Многофункционального молодежного центра Ратмир Каров. Приблизительная стоимость памятника составляет 80 тысяч рублей, проект осуществляется на народные средства. Люди откликнулись на призыв в социальных сетях и к 11 января удалось собрать более 30 тысяч рублей, сообщил Ратмир Каров корреспонденту "Кавказского узла".

«Был объявлен сбор средств в интернете в группе «Республика-общее дело» в Facebook, деньги жертвовали небольшими суммами пользователи. Сбор средств продолжается и надеемся, что необходимая сумма будет собрана. Средства поступают, в основном, от жителей Нальчика», - отметил Каров.

Над памятником работает скульптор Арсен Гучапшев, в настоящее время он создает эскиз. «Это будет камень, на котором будут выгравированы стихи. Но какой формы будет камень, и как он будет выглядеть – сказать пока не могу», - сказал он. По словам активиста, на камне будет фрагмент стихотворения Кашежевой о Кабардинской улице: «Моя грустная спутница – тишина // Кабардинская улица влюблена // Слышу шепот любви великой среди гор // Слышу тихий разноязыкий разговор...».

В «кавказских» стихах Кашежевой нет "ни единой фальшивой ноты, в них дышит нескрываемое, искреннее чувство", отмечает автор статьи "Незаходящее солнце Инны Кашежевой" Владислав Сибирцев в своей статье для журнала "Горец" от 26 декабря 2015 года."Ее самобытное дарование совмещало в своем творчестве национальную историю, эстетические достижения времени и внесло значительный вклад в духовное богатство кабардинского народа", - говорится в научной работе кандидата филологических наук Зухры Торогельдиевой "Поэзия Инны Кашежевой: проблемы традиций, жанров, поэтики". Сама Инна Кашежева на встрече со студентами КБГУ в октябре 1973 года говорила о влиянии на свою поэзию творчества двух известных литераторов республики - кабардинца Алима Кешокова и балкарца Кайсына Кулиева, указывает газета "Горянка" в статье от 1 ноября 2017 года.

Работы по установке камня начнутся, когда памятник будет готов. Камень установит на место сам скульптор с помощниками. Идею установки памятного камня, по словам Карова, одобрили в администрации Нальчика.

Представитель мэрии Нальчика подтвердил корреспонденту "Кавказского узла", что чиновники согласились на установку памятного камня, однако точное место его установки пока не определено. Скорее всего, памятник будет установлен близ помещения Общества книголюбов, сообщил представитель мэрии.

Пост о сборе средств на памятник Ратмир Каров опубликовал в Facebook 23 декабря 2018 года. "На комиссию по присвоению названий новым и переименованию уже существующих улиц и иных объектов в городском округе Нальчик представили несколько вариантов, разработанных скульптором Арсеном Гучапшевым, согласовали большой камень со строками стихотворения Инны Иналовны и расположение на пешеходной зоне улицы Кабардинской. Проект будет осуществляться на народные деньги. У каждого из нас есть возможность стать причастным к созданию этого арт-объекта и отдать дань памяти талантливой поэтессе, прославившей и незабвенно любившей свою малую родину", - написал он. В комментариях к посту 8 января активист сообщил, что собрано уже 31 500 рублей.

Поэзия Инны Кашежевой наполнена любовью к Кабардино-Балкарии, хотя она, будучи этнической кабардинкой, родилась и выросла в Москве, отметил Ратмир Каров. Кашежева создавала "удивительно трогательные и нежные стихи", и одинаково любила кабардинцев и балкарцев: песня на ее стихи «Возьми меня в Балкарию...», исполненная Алимом Газаевым, любима народом уже многие годы, напомнил активист.

По словам Карова, он вместе с другими поклонниками поэзии Кашежевой раздал около 200 экземпляров сборника ее стихов - книга Инны Кашежевой «Избранное» была выпущена издательством «Эльбрус» в Нальчике в 2014 году. Один из экземпляров сборника был отослан в русский культурный центр в Париже.

Увековечить творчество Инны Кашежевой в Нальчике очень важно, отметила редактор республиканского радио Лариса Маремкулова. «Она – наш поэт. Такие люди наперечет, их творчество надо знать, ими надо гордиться», - сказала Маремкулова корреспонденту "Кавказского узла".

В социальных сетях Facebook и "ВКонтакте" есть два сообщества, посвященных творчеству Инны Кашежевой. Группа "ВКонтакте" насчитывает по состоянию на 21.00 мск 11 января 477 человек, сообщество в Facebook - 566 человек.

В Нальчике уже увековечены имена ряда заслуженных кабардинских и балкарских литераторов: именами балкарских поэтов Кайсына Кулиева и Кязима Мечиева названы соответственно проспект и улица. Имя кабардинского поэта и писателя Али Шогенцукова носят проспект в Нальчике и Кабардинский государственный драматический театр, еще одна улица названа в честь кабардинского поэта Алима Кешокова. Кроме того, в городском парке есть аллея поэзии с мраморными скульптурами в виде раскрытых книг с выгравированными стихами кабардинских, балкарских и русских поэтов.