Автор самоучителя обозначил проблему сохранения древней формы осетинского языка

28 ноября 2019, 02:44

Исключение дигорского диалекта осетинского языка из советского образования привело к проблеме изучения этой древней формы языка, считает автор самоучителя дигорского Тамерлан Камболов. Издание позволит современным осетинам самостоятельно освоить диалект, отметила филолог Анжела Кудзоева.

Самоучитель ориентирован на разговорную речь

В Северной Осетии издан и поступил в продажу самоучитель дигорского диалекта осетинского языка, автором которого выступил заведующий кафедрой ЮНЕСКО Северо-Осетинского педагогического госинститута, доктор филологических наук Тамерлан Камболов. По его словам, структура учебника является сюжетной.

"В Осетию приезжает группа осетин, живущих в Турции, и в аэропорту их встречает группа местных осетин. Таким образом, первая тема – это знакомство. Развитие сюжета дает возможность представить темы приглашения в гости, посещения кафе, поездки в горы и т.д. Подобная сюжетная канва дает контекстуальную возможность вводить новую лексику, строить диалоги, развивать речевые навыки", – рассказал корреспонденту "Кавказского узла" Камболов.

По его словам, структурно и методически учебник построен и ориентирован на развитие именно разговорной речи, "хотя дается и определенный грамматический материал". "К учебнику приложен диск, на который начитана вся лексика, которая изучается с помощью учебника, надиктованы все диалоги. Таким образом, у изучающего язык есть возможность у себя дома слышать оригинальное звучание дигорской речи. Этот лингафонный курс позволяет повторять слова и фразы за дикторами, формировать правильное произношение", – продолжил Камболов.

По его данным, книга издана тиражом в 1000 экземпляров, при этом определенная часть этого тиража распределена в качестве дара осетинским высшим учебным заведениям, и по нескольку десятков экземпляров передано Северо-Осетинскому и Юго-Осетинскому госуниверситетам, а также Северо-Осетинскому педагогическому госинституту. В вузах учебник будет использоваться в качестве пособия для изучения осетинской диалектологии, пояснил автор издания. Камболов уточнил, что тираж будет увеличен за счет мецената.

По словам Камбалова, его учебник – не первый. "Первые учебники для изучения дигорского появились столетие назад. Дело другое, что для изучения дигорской литературной формы осетинского языка до сих пор существовала возможность только на уровне начальной школы. Однако в настоящее время кафедрой ЮНЕСКО Северо-Осетинского государственного пединститута подготовлена линейка учебников с первого по 11-й класс, и, надеюсь, что в 2020 году эта серия учебников выйдет и позволит учащимся в дигороговорящих районах осваивать родной язык по полной программе", – отметил Камболов.

С 2017 года в Северной Осетии под эгидой ЮНЕСКО внедряется билингвальная система образования, обратила внимание на опыт республики старший научный сотрудник КБИГИ, доктор филологических наук Мадина Хакуашева. "Около 40 детских садов работают исключительно на осетинском языке, либо на его дигорском диалекте. Билингвальная система введена в 20 школах, где дети до пятого класса учат все предметы на осетинском языке, а потом плавно переходят на русский язык", – заявила 2 октября Хакуашева.

Среди исследователей дигорского диалекта Камболов назвал академика Российской Императорской Академии Наук Андрея Михайловича Шегрена, который в 1848 году издал "Осетинскую грамматику", другого российского академика - Всеволода Федоровича Миллера, который во второй половине XIX века посвятил многие годы изучению осетинского языка и культуры, обобщив результаты своих исследований в трехтомнике "Осетинские этюды". Из осетинских ученых наиболее значимы имена Василия Ивановича Абаева и Магомета Измайловича Исаева, рассказал также Камболов.

Издание поможет решить проблему изучения родного языка

Необходимость в создании подобного самоучителя Камболов объяснил тем, что "значительная часть среднего поколения осетин не владеет или очень плохо владеет родным языком". По словам ученого, в советское время Всесоюзный комитет нового алфавита признал иронскую и дигорскую формы осетинского языка диалектами одного языка, однако в 1924 году на объединенной конференции работников образования, науки и культуры Северной и Южной Осетии было принято решение о том, что развитие литературной формы осетинского языка будет идти по одновариантному сценарию на базе иронского диалекта. "Предполагалось прекратить преподавание дигорского в школах, остановить выпуск дигороязычных журналов и газет. … эти решения не были реализованы, и дигорский продолжал сосуществовать в социальной сфере вместе с иронским", – отметил Камболов.

Поэтому, по словам автора издания, среднее поколение осетин не может передавать языковую традицию подрастающим поколениям. "Представляемый самоучитель дигорского является одним из средств, с помощью которого желающие изучить дигорский могут это сделать уже и во взрослом возрасте", – сообщил он, выразив надежду, что этот самоучитель послужит также дополнительным учебным пособием для тех детей, которые до сих пор не имели возможности пройти полный курс дигорского.

Камболов также отметил, что есть еще одна значительная группа целевой аудитории учебника - это осетины, проживающие в других регионах России, среди которых большой процент дигороговорящих. Также большой запрос на подобный самоучитель имеется и от осетинской диаспоры в Турции, определенная часть которой являются потомками выходцев из Дигорского ущелья, заявил ученый, добавив, что в ближайшие месяцы должна быть представлена электронная версия учебника на турецком языке.

По словам Камболова, потребность в самоучителе дигорского обоснована еще и тем, что во Владикавказе нет ни одной школы с изучением осетинского языка в дигорской форме. "И возникает коллизия между тем, что дома родители разговаривают с детьми на осетинском языке в дигорской форме, а в школе они изучают осетинский язык в иронской форме", – заявил Камболов.

По словам Камболова, летом была выдвинута инициатива открытия классов с изучением дигорского диалекта, которая была принята не только значительной частью общественности, но и руководством республики. Поэтому, по словам ученого, в течение текущего учебного года будет проведена специальная работа по подготовке необходимой учебной базы, по переподготовке учительских кадров и, "самое главное, работа с родителями, чтобы собрать информацию о желающих определить своего ребенка в класс с изучением дигорской литературной формы осетинского языка".

Летом 2018 года власти Северной Осетии анонсировали масштабное внедрение двуязычной системы образования в детсадах и школах, так как она была признана успешной. В 2018/2019 учебном году по модели полилингвального образования работали 11 школ и 32 дошкольных учреждения. С 1 сентября 2019 года планировалось увеличить число детских садов и школ, где ведется обучение на двух языках, с 43 минимум до 52. Опрошенные "Кавказским узлом" специалисты отмечали, что, несмотря на успехи, программа финансируется недостаточно и не хватает учителей.

Осетинский язык развивался в двух формах

Осетинский язык относится к той группе языков мира, у которых по историческим причинам сложилась не одновариантная литературная форма, а двухвариантная, рассказал Камолов.

"В осетинском языке существуют два диалекта – иронский и дигорский. Художественная литература и другие формы социального функционирования осетинского языка развивались с конца XIX века параллельно и на иронском, и на дигорском. Сегодня осетинский язык в социальных сферах функционирует и в иронской, и в дигорской литературных формах: в сфере художественной литературы, в СМИ, в сфере образования, где родной осетинский язык в районах с преимущественно иронским населением изучается в иронской форме, а в двух районах республики, где преобладает дигороговорящее население, родной язык изучается в дигорской форме. Осетинское театральное искусство развивается на подмостках двух осетинских театров – Иронского и Дигорского. Выходят литературные журналы – "Мах дуг" на иронском и "Ираф" на дигорском. Также выходят параллельно газеты на обеих литературных формах национального языка. Таким образом, две литературные формы осетинского языка гармонично сосуществуют и функционируют", – сообщил Камболов.

В 1990-х годах, во время принятия постсоветской Конституции республики, высказывались требования о признании дигорского диалекта языком, а дигорцев - отдельным народом. По словам Камболова, это было связано с первоначальной версией статьи 15 Конституции республики, которая гласила, что государственными языками являются осетинский и русский. "В конечном итоге в Конституции республики закреплено, что государственными языками являются осетинский (иронский и дигорский) и русский языки. Соответственно, описанное мной выше параллельное и равноправное развитие двух литературных форм осетинского языка является отражением конституционной нормы, которая была принята в 1994 году", – обрисовал ситуацию автор учебника.

По его словам, о числе людей, владеющих дигорским диалектом, могут быть только оценочные данные. "Точные данные привести невозможно, потому что обычно основой для такой информации являются данные переписи по владению языкам. Но при проведении переписи задается вопрос только о владении языками, но не диалектами […] Существует только экспертное мнение, в соответствии с которым дигороязычное население составляет приблизительно четверть осетинского народа, это около 100 тысяч человек", – сказал Камболов.

Ученый также указал на географию распространения дигорского диалекта по регионам. "Дигороязычное население в основном проживает в двух западных районах Северной Осетии: Ирафском и Дигорском. Кроме того, еще в середине XIX века часть дигорцев переселилась в ряд станиц и сел Моздокского района. Значительная часть дигороговорящего населения живет и в столице республики", – сообщил Камболов.

Дигорский диалект – древняя форма осетинского языка

По словам Камболова, мировой наукой признано, что дигорский диалект является наиболее архаичной формой осетинского языка, которая "сохранила не только средневековые, но и более древние, восходящие к индоевропейской праоснове, языковые формы". "Известно, что два индоевропейских языка наиболее полно сохраняют и отражают древние праиндоевропейские языковые формы – это литовский язык и дигорский диалект осетинского языка", – пояснил Камболов.

Он уверен, что человек, владеющий дигорским диалектом, может понять средневекового алана. "Все те памятники средневекового осетинского языка, которые мы имеем в наличии на сегодняшний день, отражают практически полностью современные формы дигорского диалекта", – полагает автор самоучителя, добавив, что утрата дигорского диалекта "нанесет большой ущерб не только осетинскому языку, но и мировой цивилизации".

Самоучитель Камболова нацелен на самостоятельное изучение дигорского диалекта

Камболов не видит противоречий между принятым федеральным законом о добровольном изучении родных языков и выпуском его учебника. "(Этот закон), касающийся добровольного изучения государственных языков республик, не является стимулом для развития родных языков народов России. Однако (закон) не ограничивает возможность изучения родного языка в порядке самообразования, для которого, в первую очередь, предназначен этот учебник", – дал свою оценку Камболов.

24 июля 2018 года Госдума приняла законопроект о национальных языках, который оставляет изучение родных языков на выбор родителей учащихся. Накануне рассмотрения законопроекта во втором чтении 87 ученых-лингвистов из европейских университетов призвали Госдуму отклонить законопроект. Действия депутатов встретили также резкую критику пользователей соцсетей, которые упрекнули кавказских депутатов в трусости, а сенатора от Кабардино-Балкарии Арсена Канокова, который назвал законопроект непродуманным шагом, поддержали. Законопроект возмутил жителей национальных регионов, которые увидели в нем угрозу для существования языков и культуры своих народов, говорится в справке "Кавказского узла" "Пять фактов про новый закон о родных языках".

С этим мнением согласилась и заведующая кафедрой осетинского языка и литературы Северо-Осетинского госуниверситета, кандидат филологических наук Анжела Кудзоева . "Никакой закон не запрещает учить языки. Сейчас речь идет о самоучителе, а не о школьном учебнике. Самоучитель нужен тем, кто желает самостоятельно выучить дигорский в его литературной форме", – заявила корреспонденту "Кавказского узла" Кудзоева.

Кудзоева также назвала выход учебника-самоучителя Камбалова "событием в культурной жизни республики". "Я думаю, событием должно становиться все, что способствует сохранению языка. Самоучитель призван быть одним из инструментов этой миссии", – заявила ученый.

По ее словам, исчезновение дигорского диалекта будет утратой для осетинской культуры. "Потому что дигорский - такая же ценность для осетинского народа, как и другой диалект – иронский. Для полноценной жизни человеку нужны обе руки: и правая, и левая. Так и осетинский язык состоит из двух диалектов, один из которых благодаря большей архаичности грамматических форм практически является посредником между средневековой, аланской, и современной формами осетинского языка", – пояснила она.

В свою очередь, издание самоучителя дигорского диалекта доктор исторических наук, профессор Руслан Бзаров назвал "рутинной частью развития осетинской культуры, национального образования". "Не вижу какого-то события в этом. Работа над изданием учебников дигорского диалекта началась с 1924 года и продолжается до сего времени", – отметил профессор.

По его словам, предположение о возможном исчезновении дигорского диалекта – это "утопия". "Осетинский язык ведь не может ни с кем делиться своими диалектами. Язык существует, и все процессы укладываются в рамки лингвистических процессов его эволюции", – заключил Бзаров.