Найдены пропавшие в Дагестане дети

27 ноября 2019, 17:25

Трое шестиклассников, пропавшие под Махачкалой, найдены в Каспийске и отправлены домой.

Как писал "Кавказский узел", трое мальчиков, учащихся в одном классе, ушли из дома в селе под Махачкалой 26 ноября и не вернулись. Полиция и местные жители начали поиски детей.

Школьники найдены в Каспийске, их жизни и здоровью ничего не угрожает, сообщило сегодня МВД по Дагестану.

"Несовершеннолетние найдены в Каспийске, на одной из АЗС. Помогая заправлять топливо автомобилистам, они заработали немного денег, которые потратили в компьютерном клубе", - сообщается на странице ведомства в Instagram.

В МВД уточнили, что дети уже отправлены домой.