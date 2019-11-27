27 ноября 2019, 17:25

Найдены пропавшие в Дагестане дети

Трое шестиклассников, пропавшие под Махачкалой, найдены в Каспийске и отправлены домой.

Как писал "Кавказский узел", трое мальчиков, учащихся в одном классе, ушли из дома в селе под Махачкалой 26 ноября и не вернулись. Полиция и местные жители начали поиски детей.

Школьники найдены в Каспийске, их жизни и здоровью ничего не угрожает, сообщило сегодня МВД по Дагестану.

"Несовершеннолетние найдены в Каспийске, на одной из АЗС. Помогая заправлять топливо автомобилистам, они заработали немного денег, которые потратили в компьютерном клубе", - сообщается на странице ведомства в Instagram.

В МВД уточнили, что дети уже отправлены домой.

Примечание:

"Омбудсмен пообещал взять под контроль дело задержанных жителей Дербента", "Правозащитники пообещали помощь родственникам жертв похищений и пыток в Дагестане", "ЕСПЧ присудил 20 тысяч евро семье пропавшего жителя Дагестана".

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