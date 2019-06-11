Правозащитники пообещали помощь родственникам жертв похищений и пыток в Дагестане

11 июня 2019, 16:39

Представители трех правозащитных организаций, провели 10 июня в Махачкале прием людей, пожаловавшихся на похищения родственников, действия силовиков и врачебные ошибки. Необоснованные обвинения в хранении наркотиков и оружия характерны для силовиков на Северном Кавказе, констатировал глава правозащитной группы "Агора" Павел Чиков.

Прием провели глава международной правозащитной группы "Агора" Павел Чиков, директор "Зоны права" Сергей Петряков и руководитель дагестанской организации "Монитор пациента" Зияутдин Увайсов, рассказал сегодня корреспонденту "Кавказского узла" Павел Чиков.

По его словам, на прием сводной правозащитной группы пришли около 10 человек, в том числе люди, которые ранее обращались к представителям "Агоры" в связи с похищением родственников. По этому делу готовится жалоба в Европейский суд по правам человека. "По всем делам, по которым люди обратились, у нас есть план работы", - сообщил Чиков.

В частности, за помощью к правозащитникам обратились родственники местного жителя, арестованного по делу о финансировании терроризма. К арестованному, по словам его родственников, были применены пытки, а полное медицинское обследование для выяснения вреда, причиненного его здоровью в результате пыток, проведено не было, сообщил Павел Чиков.

Сводная правозащитная группа и "Агора" готовы предоставить юриста, который обжалует отказ от возбуждения уголовного дела о пытках, а затем обратится с жалобой в Европейский суд по правам человека, сказал Чиков. "[У этого дела] очень хорошие перспективы на [подачу жалобы в] Европейский суд по правам человека, и если удастся доказать пытки , то возникнет вопрос с доказанностью его вины, потому что главным доказательством является его признание", - пояснил правозащитник.

Также, по словам Чикова, к руководителю "Монитора пациента" Зияудину Увайсову обратились родственники ребенка, умершего в результате неправильных, по мнению заявителей, действий врачей. "У ребенка была выявлена саркома. Медики неверно провели манипуляции, что спровоцировало метастазы, и ребенок скончался. Семья не смогла добиться никакого расследования, никакой компенсации, ни привлечения кого либо к ответственности", - рассказал Павел Чиков.

Правозащитники могут взять на себя расходы на проведение независимой судебно-медицинской экспертизы, а также обеспечить юридическую помощь родственникам ребенка, уточнил он. "Если независимые медики скажут, что в действиях врачей были какие-то нарушения, то возникнет основание для обращения в суд с иском к медицинскому учреждению о компенсации вреда", - отметил Чиков.

"Агора" начала активно работать на Северном Кавказе только в течение последнего года, поэтому пока нет возможности оценить динамику уровня преступлений, пояснил он. "Здесь нужно наблюдение хотя бы на пять лет", - отметил правозащитник.

Чиков уточнил, что это не первый его визит в Дагестан: в 2018 году он в составе Совета по правам человека уже посещал республику.

Совет при президенте России по развитию гражданского общества и правам человека проводил выездное заседание в Дагестане с 20 по 22 февраля 2018 года. Тогда более 600 жителей Махачкалы, Хасавюрта и Дербента пожаловались правозащитникам на хаотичную застройку в столице республики и безуспешные попытки выяснить судьбу пропавших родственников.

Чиков отметил, что за этот период снизилось количество дел экстремистской и террористической направленности. "Меньше дел о терроризме - меньше насильственных исчезновений, пыток, сфальсифицированных дел, страданий родственников, социальной напряженности", - сказал правозащитник, предположив, что этому снижению способствовал скорее комплекс факторов, нежели какой-либо отдельный фактор.

По словам Чикова, в Дагестане на первый план начинают выходить типичные для всей России истории о нарушениях прав человека."Я думаю, что в ближайшие годы именно эта повестка будет вытеснять все страшные истории про военно-полевые будни региона", - отметил глава "Агоры".

Многие нарушения прав человека в регионах страны связаны с проблемой бесплатного обеспечения тяжелобольных людей лекарствами, а также некачественной диагностикой болезней, сказал корреспонденту "Кавказского узла" Сергей Петряков.

В качестве примера он привел заявление одного из жителей Дагестана, жене которого не смогли диагностировать туберкулез на ранней стадии, из-за чего болезнь достигла последней стадии, тяжело поддающейся лечению. "Все это произошло в результате банальной врачебной халатности. Эти случаи нередки, что говорит как о низкой научной базе [подготовки] медицинских работников, которые практикуют у нас, так и о низком уровне контроля со стороны руководства учреждений", - считает директор "Зоны права".

Руководитель "Монитора пациента" Зияутдин Увайсов положительно оценил первый прием сводной правозащитной группы в Дагестане и выразил надежду, что формат приема сохранится и в дальнейшем.

"Мы рады сотрудничать с "Агорой", "Зоной права" и надеемся, что такого рода приемы в Дагестане будут проводиться часто", - сказал он корреспонденту "Кавказского узла".

Прием в формате "правозащитного триумвирата" способствует обмену опытом между правозащитными организациями, так как и "Монитор пациента", и "Агора", и "Зона права" защищают права пострадавших от врачебных ошибок, отметил Увайсов. "В дальнейшем мы планируем продолжить такого рода приемы, а также готовы взаимодействовать с любыми другими организациями", - сообщил он.

Чиков сравнил ситуацию с правами человека в СКФО и других регионах

"Агора" ведет в ЕСПЧ около десяти жалоб жителей Дагестана. "Медицина, пытки [в силовых структурах], исчезновения. Будет больше, мы недавно начали. По делам о произволе силовиков приходится много времени тратить на прохождение зачастую бесполезных инстанций внутри страны", - рассказал Павел Чиков Расулу Асаду, автору Telegram-канала "Спросите у Расула".

По его словам, в целом в России уголовных дел по статьям об экстремизме стало меньше. "Это будет, скорее всего, долгосрочный тренд. Об этом свидетельствует судебная статистика за IV квартал прошлого года и заявление главы МВД [Владимира] Колокольцева о падении числа новых дел в первом квартале этого года в 25 раз по сравнению в аналогичным периодом 2018-го. Но это не совсем улучшения, это прежде всего изменение политики. Стало больше дел о терроризме и наметился рост административных дел - штрафы и аресты", - пояснил Павел Чиков в "Интервью с руководителем Международной правозащитной группы «Агора» Павлом Чиковым", размещенном 10 июня на сервисе онлайн-публикаций Telegraph.

Он подчеркнул, что визит в Дагестан - это "системная работа, сопровождающаяся ведением дел, судами, освещением в СМИ, обращениями в ЕСПЧ, подключением федеральных игроков". "Нашу работу надо воспринимать так, и не ждать, конечно, немедленных чудес. Они бывают редко и чаще всего в конце долгой упорной работы", - сказал Чиков.

Жалобы на пытки в силовых структурах поступают из всех регионов, отметил правозащитник. "На Кавказе они часто более лютые, вследствие безнаказанности. Сильно надеемся, что прошлогодний приговор по делу ингушского Центра "Э" немного остудит этот пыл", - отметил Чиков.

"Особенности кавказских дел - атавизм в виде подброса оружия, боеприпасов и наркотиков. Именно то, что случилось с Голуновым (журналист "Медузы" Иван Голунов был задержан в Москве по делу о торговле наркотиками и помещен под домашний арест. – Прим. "Кавказского узла"), в большой России давно редкость. Поэтому в том числе и резонанс - реакция на угрозу возвращения такой практики. Но в Дагестане, Ингушетии, Чечне, КБР и КЧР - это никуда не уходило... Связано это лишь с одним - вы позволяете [силовикам] так себя вести. А московские журналисты этого не позволили. Адвокатов сильных на Кавказе мало", - посетовал руководитель "Агоры".

На Северном Кавказе на пытки жалуются много людей, но до следствия и суда доходят немногие, рассказал ранее "Кавказскому узлу" адвокат "Агоры" Андрей Сабинин. Для регионов СКФО характерны неэффективность расследования и отказы от возбуждения уголовных дел по заявлениям о пытках, пояснил координатор "Зоны права" Булат Мухамеджанов. По его словам, заявлений о пытках больше в тех регионах, где есть два ключевых фактора: сильное гражданское общество, которое предает огласке такие факты, и наличие СМИ, которые готовы писать о пытках.