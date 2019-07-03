Омбудсмен пообещал взять под контроль дело задержанных жителей Дербента

03 июля 2019, 19:36

Уполномоченный по правам человека в Дагестане Джамал Алиев после встречи с тетей одного из дербентцев, подозреваемых в хранении оружия, намерен инициировать проверку задержания молодых людей и заявления о применении к ним пыток. Матери задержанных рассказали, что продолжают голодовку у горотдела полиции.

Как писал "Кавказский узел", матери задержанных Ислама Барзукаева и Гасана Курбанова 24 июня объявили у здания полиции в Дербенте голодовку с требованием освободить сыновей. Затем мать Курбанова сменила его тетя. На третий день протестующим пообещали свидание с задержанными, и голодовка была приостановлена, однако свидание не состоялось. Утром 28 июня Елена Барзукаева возобновила голодовку. Мать Гасана Курбанова Шаганаз Рабаданова присоединилась к акции на следующий день. Женщины заявили, что не прекратят голодовку до встречи с прокурором и уполномоченным по правам человека в Дагестане. 2 июля участницы голодовки договорились о встрече с дагестанским омбудсменом.

Ислам Барзукаев, Гасан Курбанов и задержанный вместе с ними 15 июня Мизарали Мизаралиев заподозрены в незаконном обороте взрывчатых веществ, оружия и боеприпасов. Родственники задержанных настаивают на невиновности подозреваемых. Подозреваемый Мизаралиев переведен под домашний арест. 1 июля с Барзукаевым и Курбановым в СИЗО встретился их адвокат Тагир Шамсутдинов. Арестованные рассказали защитнику, что были вынуждены подписать признательные показания под давлением и угрозами.

Сегодня состоялась встреча Уполномоченного по правам человека в республике Джамала Алиева с тетей Гасана Курбанова Зайнаб Рабадановой. Она рассказала омбудсмену об обстоятельствах задержания племянника и Ислама Барзукаева, а также заявила, что к ним применялись пытки.

«Сообщения о незаконных методах ведения следствия мною будет передано прокурору республики и руководителю Следственного управления СКР по Дагестану. Фактически это сообщение о преступлении, поэтому необходимо провести проверку. В дальнейшем весь ход дела будем держать под контролем», - рассказал корреспонденту «Кавказского узла» после встречи Джамал Алиев.

Он также отметил, что как Уполномоченный по правам человека будет уделять особое внимание данному делу.

После встречи с Алиевым Зайнаб Рабаданова поехала в прокуратуру Дагестана и оставила у дежурного прокурора заявление, подписанное матерями Курбанова и Барзукаева. В нем подробно описаны обстоятельства задержания, а также как женщины безуспешно две недели пытались добиться свидания с ними.

В заявлении они попросили прокурора республики взять под личный контроль уголовное дело в отношении Курбанова и Барзукаева. Также женщины заявили, что к их похищенным сыновья применялась физическая сила, и в связи с этим попросили провести проверку. Елена Барзукаева и Шаганаз Рабаданова также требуют привлечь к ответственности тех, кто применил к их сыновьям недозволенные методы физического и психологического воздействия.

26-летний Ислам Барзукаев пропал утром 15 июня после того, как выехал из дома на автозаправку, чтобы затем ехать в Махачкалу "по поводу работы". 29-летнего Гасана Курбанова задержали по пути на работу - мужчина работал сборщиком мебели, рассказали родственники. МВД по Дагестану опубликовало два видеоролика, на них Ислам Барзукаев и Гасан Курбанов признаются в хранении оружия.

«Дежурный прокурор принял заявления с приложенным к нему обращением членов ОНК, которые зафиксировали 18 июня на телах задержанных возможные следы пыток. Заявления были зарегистрированы, и дежурный пообещал передать его прокурору, который рассматривает данные дела», - рассказала корреспонденту «Кавказского узла» Зайнаб Рабаданова.

На личный прием к прокурору женщине попасть не удалось, так как прокурор, как ей сообщили, в отпуске до понедельника, добавила она.

Матери Курбанова и Барзукаева остались в Дербенте, чтобы не прерывать пикет у горотдела полиции. Они и сегодня продолжают свою акцию и не собираются уходить, пока не будут выполнены все их требования.

«Я продолжаю голодовку. Днем стояла сильная жара, но к вечеру уже начал дуть прохладный ветер. И теперь немного полегче», - рассказала корреспонденту «Кавказского узла» Елена Барзукаева.

По ее словам, напротив горотдела с одиночным пикетом стоит и мать Курбанова Шаганаз Рабаданова.