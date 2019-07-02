Участницы голодовки в Дербенте добились внимания омбудсмена

02 июля 2019, 20:01

Дагестанский омбудсмен сообщил о готовности содействовать матерям двух задержанных жителей Дербента в защите их прав. На 3 июля запланирована встреча омбудсмена с родными задержанных.

Как писал "Кавказский узел", матери задержанных Ислама Барзукаева и Гасана Курбанова 24 июня объявили у здания полиции в Дербенте голодовку с требованием освободить сыновей. Затем мать Курбанова сменила его тетя. На третий день протестующим пообещали свидание с задержанными, и голодовка была приостановлена, однако свидание не состоялось. Утром 28 июня Елена Барзукаева возобновила голодовку, требуя независимого обследования сына на предмет пыток. Мать Гасана Курбанова Шаганаз Рабаданова присоединилась к акции на следующий день. Вчера, 1 июля, они рассказали об отсутствии реакции на их требования со стороны правоохранителей и отметили, что не прекратят голодовку до встречи с прокурором и уполномоченным по правам человека в Дагестане.

Ислам Барзукаев, Гасан Курбанов и задержанный вместе с ними 15 июня Мизарали Мизаралиев заподозрены в незаконном обороте взрывчатых веществ, оружия и боеприпасов. Родственники задержанных настаивают на невиновности подозреваемых. Подозреваемый Мизаралиев переведен под домашний арест. 1 июля с Барзукаевым и Курбановым в СИЗО встретился их адвокат Тагир Шамсутдинов. Арестованные рассказали защитнику, что были вынуждены подписать признательные показания под давлением и угрозами.

С момента начала протестной акции прошло девять дней, но реакции от властей так и нет, пожаловалась сегодня Елена Барзукаева. «За это время никакой реакции от властей города и республики нет», – заявила корреспонденту «Кавказского узла» Барзукаева.

Единственные, с ее слов, кто не остается равнодушным к акции, - это прохожие люди. Елена Барзукаева рассказала, что продолжает круглосуточно находиться у здания отдела полиции в Дербенте и изредка подходит к припаркованной недалеко машине, чтобы зарядить телефон.

Состояние здоровья у Елены Барзукаевой ухудшилось, она сильно истощена, сообщила корреспонденту «Кавказского узла» тетя Курбанова Зайнаб Рабаданова. По словам женщины, ее сестра Шаганаз Рабаданова стоит с одиночным пикетом напротив здания городской полиции.

«У Шаганаз сахарный диабет, но, несмотря на проблемы со здоровьем, она целый день стоит напротив полиции и ничего за это время не ест, а только пьет воду. Она тоже сильно устала и не может оставаться на улице ночью. Ночью вместе с Еленой остаюсь я», - рассказала Зайнаб Рабаданова.

Женщины требуют встречи с прокурором республики и омбудсменом Дагестана, а также проведения независимой медицинской экспертизы на предмет пыток Ислама Барзукаева и Гасана Курбанова.

28 июня матери Барзукаева и Курбанова направили заявление на имя генпрокурора России Юрия Чайки и главы Следкома Александра Бастрыкина, попросив обеспечить личную неприкосновенность и безопасность задержанных сыновей и проверить законность действий силовиков. К заявлению был приложен составленный 18 июня документ с результатами осмотра задержанных Общественной наблюдательной комиссией, члены которой зафиксировали у Барзукаева синяк, а у всех трех задержанных - точки на руках, похожие на следы от пыток током.

Представители прокуратуры и омбудсмен готовы встретиться с протестующими

В прокуратуре Дагестана корреспонденту «Кавказского узла» сообщили о готовности рассмотреть обращение протестующих. «Как только обращение от родителей поступит к нам, оно будет рассмотрено в установленном порядке», – заявил сегодня представитель республиканской прокуратуры.

Уполномоченный по правам человека в Дагестане Джамал Алиев сообщил корреспонденту «Кавказского узла», что следит за ситуацией в Дербенте. «Я в курсе задержания трех парней в Дербенте. К ним выезжали члены ОНК, и была информация, что они направили обращение в прокуратуру после обнаружения следов возможных пыток или применения насилия. По этому факту должна быть проверка, и мы ждем результатов этой проверки», - сообщил Джамал Алиев.

Он отметил, что готов встретиться с матерями. «Возможное содействие оказать матерям задержанных мы готовы. Сейчас нужно дождаться результатов проверки. Если подтвердятся факты пыток, то мы решим, как действовать дальше», – отметил Джамал Алиев.

Сегодня ближе к вечеру Зайнаб Рабаданова сообщила корреспонденту «Кавказского узла», что протестующие женщины смогли дозвониться до Уполномоченного по правам человека Дагестана, и 3 июля он готов встретиться с ними.

«Елена Барзукаева и Шаганаз Рабаданова останутся в Дербенте. Они не хотят прекращать свою акцию, так как кроме встречи с уполномоченным по правам человека у нас еще есть требования. Поэтому мы решили, что на встречу с уполномоченным завтра поеду я. А матери продолжат стоять у здания городского отдела полиции», - рассказала Зайнаб Рабаданова.