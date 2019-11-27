Сотрудник силовых структур. © Фото Елены Синеок, Юга.ру

27 ноября 2019, 13:59

Силовики подключились к поискам пропавших в Дагестане детей

Трое шестиклассников 26 ноября ушли из дома в поселке под Махачкалой и не вернулись, в поисках участвуют полиция и местные жители.

Один из детей 2007 года рождения, двое - 2008 года, говорится в сегодняшнем сообщении на сайте МВД Дагестана. Сообщение об исчезновении детей поступило в полицию вечером 26 ноября. "В селе Новый Хушет пропали трое мальчиков, они одноклассники, учатся в шестом классе", - процитировало сегодня сообщение представителя МВД Дагестана РИА "Новости".

К поискам привлечены как полицейские, так и местные жители, говорится в сегодняшнем сообщении на сайте Следственного управления Следкома по Дагестану. Дело об исчезновении детей пока не возбуждено.

Ранее "Кавказский узел" писал, что 15 октября в Дагестане пропала без вести 17-летняя жительница села Ленинаул.

Примечание:

"Омбудсмен пообещал взять под контроль дело задержанных жителей Дербента", "Правозащитники пообещали помощь родственникам жертв похищений и пыток в Дагестане", "ЕСПЧ присудил 20 тысяч евро семье пропавшего жителя Дагестана".

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