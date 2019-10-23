23 октября 2019, 19:55

Жительница Дагестана пропала без вести

Полиция попросила жителей Дагестана помочь в поиске 17-летней местной жительницы, пропавшей 15 октября.

По данным МВД, об исчезновении девушки в полицию сообщила ее тетя, жительница села Ленинаул.

"53-летняя женщина рассказала, что вечером 15 октября 2019 года ушла из дома и не вернулась ее племянница 2002 года рождения", - говорится в сегодняшнем сообщении на сайте МВД Дагестана.

Ведомство призвало всех, кто располагает какой-либо информацией о местонахождении пропавшей без вести девушки, сообщить об этом в ближайший отдел полиции.

"Кавказский узел" ранее писал об исчезновении жителя Кизилюртовского района Хайбулы Гаджимагомедова. 23 июня он уехал на черном автомобиле "Лада Приора" в неизвестном направлении и не вернулся. Полиция также призвала жителей республики помочь в его поисках.

Примечание:

"Следком подтвердил гибель пропавшей в Каспийске девочки", "Матери пропавших дагестанцев потребовали встречи с Васильевым", "Ребенок пропал в Дагестане".

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