07 июля 2019, 18:40

Полиция попросила помощи в поисках жителя Дагестана

Житель Кизилюртовского района Хайбула Гаджимагомедов пропал без вести, полиция призвала жителей республики помочь в его поисках.

По данным МВД, 24-летний житель селения Стальское 23 июня уехал на черном автомобиле "Лада Приора" в неизвестном направлении и не вернулся.

Ведомство попросило всех, кто располагает какой-либо информацией о местонахождении Гаджимагомедова, сообщить об этом в полицию, сказано в сегодняшнем сообщении на странице МВД по Дагестану в Instagram. 

Жительница Дагестана рассказала, что Гаджимагомедов - брат ее одноклассницы, своей семьи у него нет, есть только родители. По ее словам, ничего плохого о нем она никогда не слышала. В поисках мужчины участвуют также местные жители, пишет "Регион Online".

Примечание:

"Омбудсмен пообещал взять под контроль дело задержанных жителей Дербента", "Правозащитники пообещали помощь родственникам жертв похищений и пыток в Дагестане", "ЕСПЧ присудил 20 тысяч евро семье пропавшего жителя Дагестана".

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