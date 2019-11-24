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24 ноября 2019, 06:40

Для тушения пожара в плавнях в Анапе привлечена авиация

Пожарным удалось сократить более чем в два раза площадь пожара, который начался в плавнях под Анапой в непосредственной близости от жилых домов. 

Как сообщал "Кавказский узел", пожар в плавнях возник 22 ноября, огонь загорелся в 300-400 метрах от жилых домов. Первоначально площадь пожара составляла 600 квадратных метров. Пожарным удалось локализовать возгорание на площади 1500 квадратных метров.

К вечеру 23 ноября пожарным удалось сократить площадь пожара до 800 квадратных метров. К тушению привлечена группировка в составе 174 человек и 60 единиц техники, говорится в сообщении, опубликованном на сайте Главного управления МЧС по Краснодарскому краю. С наступлением темного времени суток работы по тушению приостановлены. Сотрудниками полиции, казаками и волонтёрами организовано патрулирование периметра огня. 

Сегодня, 25 ноября, к работе приступит вертолет Ми-8.

К борьбе с огнем будут привлечены дополнительные силы - 25 человек из числа районного казачьего общества, говорится в релизе, опубликованном на сайте администрации Анапы. 

В качестве превентивных мероприятий администрация Анапы подготовила пункт временного размещения вместимостью до 1000 человек, а так же 10 автобусов.

Примечание:

"Число погибших после пожара на кубанской нефтебазе достигло трех", "Четыре человека задержаны по подозрению в поджоге лесов на Кубани", "Режим ЧС введен из-за пожаров в Северском районе".

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