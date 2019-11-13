Четыре человека задержаны по подозрению в поджоге лесов на Кубани

13 ноября 2019, 06:19

Полиция задержала двух подозреваемых в поджогах лесов в Северском районе, двух - в Мостовском.

Как писал "Кавказский узел", девять лесных пожаров были зафиксированы в Северском районе Кубани 9 ноября. По предварительным данным, пожары возникли в результате умышленных поджогов. 11 ноября из-за продолжающихся пожаров на территории Северского района был введен режим чрезвычайной ситуации.

Министерство природных ресурсов Краснодарского края обратилось с заявлением в полицию с просьбой выяснить возможных виновников пожаров, передает 13 ноября со ссылкой на главу министерства Сергея Еремина "Интерфакс-Юг". В результате двое подозреваемых были задержаны в Северском районе, двое в Мостовском, отметил Еремин.

По его словам, у ведомства были основаниями полагать, что пожары возникла в результате поджогов. "Очаги располагались в труднодоступных местах и возникали ранним утром", - сказал Еремин.

В Краснодарском крае, по данным на 18.00 мск 12 ноября, было зарегистрировано восемь природных пожаров в лесах Северского, Туапсинского, Абинского и Мостовского районов, приводит слова заместителя начальника Главного управления МЧС по Краснодарскому краю Николая Платонизина издание. Всего огнем охвачено 12 гектаров леса, отметил спасатель.

На сайте Главного управления МВД по Краснодарскому краю нет информации о задержании подозреваемых в поджогах по состоянию на 5.10 мск 13 ноября.