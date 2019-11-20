Число погибших после пожара на кубанской нефтебазе достигло трех

20 ноября 2019, 17:01

Третий работник нефтебазы под Новороссийском скончался в больнице от полученных ожогов. Жизни еще трех пострадавших ничто не угрожает.

Как писал "Кавказский узел", пожар на нефтебазе "Грушовая" под Новороссийском произошел 7 ноября. Шесть работников нефтебазы были госпитализированы. Двое из них умерли в больнице, еще трое по состоянию на 18 ноября находились в реанимации. Возбуждено уголовное дело по статье о причинении смерти по неосторожности.

"Сегодня стало известно, что в реанимации Краснодарской краевой клинической больницы скончался еще один пострадавший", - процитировал сообщение пресс-службы управления Следкома по Краснодарскому краю "Интерфакс". Умер мужчина 19991 года рождения, со ссылкой на следствие уточнила сегодня "Кубань 24".

Остальные пострадавшие находятся в удовлетворительном состоянии, информировала сегодня "Живая Кубань".