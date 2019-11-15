Сочинцы очистили от мусора набережную Мацесты

15 ноября 2019, 09:40

50 жителей Сочи поддержали 14 ноября призыв активистов навести порядок на новой набережной реки Мацеста. Тех, кто разбрасывает мусор, следует штрафовать, указали участники акции.

Как сообщал "Кавказский узел", набережная реки Мацесты имеет неухоженный вид и нуждается в уборке, там переполнены урны, мусор разбросан на тротуарах, на газонах происходит выгул собак, и даже пасутся коровы, рассказали местные жители.

Сообщение о проблеме с благоустройством набережной реки Мацесты в Сочи поступило на sms-сервис "Кавказского узла" 10 ноября. "Замечательная набережная в Мацесте! Но непонятно, какая организация отвечает за порядок на ней. Мусорные урны переполнены, ходят коровы, все дорожки загадили, на клумбах и тротуаре мусор. Что же дальше будет?" - написал автор сообщения. Пользователи WhatsApp могут присылать сообщения на номер +49 157 72317856, пользователи Telegram - на тот же номер или писать @Caucasian_Knot.

Дети и взрослые вышли 14 ноября на новую набережную реки Мацеста и очистили ее от бытового мусора. В акции участвовали 50 добровольцев, которые собрали 10 мешков бытового мусора, рассказала корреспонденту "Кавказского узла" организатор акции, председатель ТОС "Мацеста" Ольга Окунева.

"Мы решили оперативно отреагировать на публикацию. Позвонила своим активистам: домкомам, директору школы № 11, предпринимателям, и вот в восемь утра они сами и их команды в составе 50 человек были на месте события. Поработали три-четыре часа, зато набережная засверкала чистотой. Это всегда приятно, и также приятно, что пришли эти люди добровольно. Нам бы, конечно, хотелось, чтобы, наконец, были выделены профессиональные уборщики территории и чтобы тех, кто разбрасывает, мусор штрафовали по административным статьям, пополняя казну города", - сказала Ольга Окунева.

Городскому собранию Сочи следует принять муниципальные правила чистоты, чтобы полиция могла выписывать штраф в пять тысяч рублей за брошенный мимо урны окурок или пластиковую бутылку, а тому, кто бы это зафиксировал и передал полиции, полагалось бы вознаграждение в размере одной или двух тысяч рублей, считает председатель одного из местных ТСЖ Сергей.

"Учить порядку можно только рублем", - сказал Сергей корреспонденту "Кавказского узла".

Директор школы № 11 Светлана Янкович рассказала корреспонденту "Кавказского узла", что ученики ее школы никогда не ходят на субботники "из-под палки".

"Мы воспитываем ребят так, чтобы они были чистоплотными. И те, кто убирает за другими, никогда сами не бросят мусор. К примеру, я только предложила прийти, и некоторые ребята, которые учатся в седьмом - восьмом классах, изъявили желание прийти на уборку в свой любимый сквер на новой набережной, где мы проводим много наших школьных и спортивных мероприятий", - сказала директор школы.

Вместе с детьми на субботник вышли и некоторые родители. Школьники пришли на уборку в неурочное время, это те ребята, которые учатся во вторую смену, пояснила она.

"Главная задача детей - это учеба, и мы бы хотели, чтобы администрация скорее выделила средства на ежедневную уборку территории. Однако пока такой возможности нет, то я и дети считаем, что не желаем жить в грязи и должны все убрать сами", - пояснила директор школы.

"По предложению детей, мы решили объявить в школе конкурс на лучшую табличку, призывающую не сорить. Потом мы расставим эти таблички на набережной. Может быть, они помогут поднять сознание людей", - сказала Светлана Янкович.

Домком дома №8 по переулку Лечебному в Старой Мацесте, пенсионерка, инвалид и член ТОСа Раиса Бактакшева также вышла на субботник и привела с собой жильцов.

"Тех людей, которые не соблюдают правила поведения в общественных местах, надо обязательно штрафовать. Такой человек, заплатив штраф, другой раз уже подумает, надо ли бросать окурок мимо урны или выгуливать свою собаку, не убирая за ней", - рассказала пенсионерка корреспонденту "Кавказского узла".

Предприниматель, член ТОСа и директор туристического объекта "Орлиные скалы" Сергей Обухов рассказал корреспонденту "Кавказского узла", что вышел на субботник, так как является сторонником чистоты и порядка.

"Я стараюсь, чтобы туристический объект, которым я руковожу, всегда был в идеальном порядке. Мы убираем его своими силами. Ведь всегда приятно находиться в чистом месте, а не в грязи. Хочу отметить, что многократно фиксировал нерадивых водителей, которые вывозят мусор не на мусорные свалки, а в лес, и сбрасывают его в овраги национального парка, куда мусор попадает в ручьи и реки, уничтожая экологию курорта", - сообщил Сергей Обухов.

Номера автомобилей-нарушителей необходимо фиксировать на мобильные телефоны и отправлять в полицию, считает он.

"Обычно это строительный мусор, и вывозят его в природу представители уборочных фирм на частных машинах, потому что штрафы для физических лиц не более 10 тысяч рублей, а для юридических - доходят до полумиллиона. Считаю, что мы все вместе должны не только убирать мусор за кем-то, но и учить людей не мусорить", - пояснил свою позицию Сергей Обухов.