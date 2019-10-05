Планы властей создать поселок городского типа в Имеретинке насторожили местных жителей

05 октября 2019, 04:30

Правительство Кубани объявило о проведении опроса среди жителей Сочи по поводу своих планов по созданию в Имеретинской низменности поселка городского типа "Сириус". Преобразование территории может стать поводом лишить старожилов жилья и земель, рассказали опрошенные "Кавказским узлом" местные жители.

С 8 по 13 октября в Сочи будет проводиться опрос населения по вопросу создания поселка городского типа в Имеретинской низменности под названием "Сириус". Постановление о назначении опроса по поводу "преобразования административно-территориальной единицы Краснодарского края - города Сочи путем выделения новой административно-территориальной единицы - поселка городского типа" подписал 27 сентября губернатор Краснодарского края.

"Согласны ли Вы с созданием на территории Сочи новой административно-территориальной единицы путем выделения из города Сочи поселка городского типа и согласны ли Вы с присвоением наименования "Сириус" вновь образуемому поселку городского типа как географическому объекту?", - приводятся вопросы для жителей в постановлении, размещенном на сайте мэрии Сочи.

Местные жители потребовали от чиновников разъяснить последствия преобразований

Жители Имерентинки рассказали, что опасаются проблем после создания поселка.

Домохозяйка и член совета территориального общественного самоуправления "Псоу" Светлана Папуловская, проживающая в совхозе "Россия" с 1966 года, считает что прежде чем решать вопрос о создания поселка городского типа, жителям необходимо позволить ознакомиться с планом его развития. Кроме того, она считает, что не стоит давать поселку новое название, так как Имеретинка, - это историческое название места отдыха, а "Сириус" ассоциируется с образовательным центром и талантливыми детьми.

Образовательный центр «Сириус» в Сочи создан в декабре 2014 года образовательным фондом «Талант и успех» на базе олимпийской инфраструктуры по инициативе Путина, следует из справки на сайте центра. Он создан для поддержки одарённых детей, проявивших себя в искусстве, спорте и науке.

"Возможно, что уберут и нашу организацию территориального общественного самоуправления за ненадобностью... В таком случае мы останемся без прав, и это не может не беспокоить", - сказала корреспонденту "Кавказского узла" Папуловская.

34-хлетний местный житель, предприниматель и отец троих детей, Владимир Тхагушев рассказал корреспонденту "Кавказского узла", что 3 октября в совхоз приезжал глава Сочи Алексей Копайгороский.

Мэр Сочи Алексей Копайгородский провел 3 октября сход граждан в совхозе «Россия», говорится в сообщении на сайте администрации Сочи. Среди прочих на сходе обсуждался вопрос о создании на территории Имеретинской низменности нового поселка городского типа. С этой инициативой выступили сами жители, идею поддержал губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев, отмечается в сообщении.

"В зале было много чиновников и местных жителей, которые говорили о проблемах: неработающих канализациях, плохой экологии, незаконном строительстве, перенаселении, новом притоке иногородних граждан. Копайгородский уверял, что социальные вопросы будут решаться, но конкретного ответа на вопрос, для чего из нашего хотят сделать новую административную единицу, мне так и не получили", - сказал он.

По словам Тхагушева, коренные жители Имеретинки опасаются преобразований. "Мы волнуемся, что создание из совхоза "Россия" в Имеретинке, где трудились наши предки... поселка городского типа просто даст большие возможности вытеснить нас с обжитых мест", - сказал он. По словам Тхагушева, прежде чем голосовать, он намерен 5 октября попасть на личный прием к главе города и прояснить все вопросы.

62-летняя пенсионерка Татьяна Тхагушева рассказала корреспонденту "Кавказского узла", что родилась в Адлерском совхозе "Россия" в Имеретинской низменности. С 40-х годов местные жители работали на молочных фермах и овощном хозяйстве совхоза, а затем, во время олимпиады, его плодородные земли были застроены.

"До олимпиады у нас здесь было своё родильное отделение, хирургия, терапевтическое и детское отделение. Была поликлиника... А сейчас чтобы попасть к врачу в поликлинику в соседнем селе надо ждать недели две-три", - пожаловалась она.

Новости о влиянии зимней Олимпиады 2014 года на ситуацию в Сочи публикуются на тематической странице "Кавказского узла" "Цена Олимпиады".

"Я согласна на преобразование уже не существующего по факту совхоза в поселке городского типа, если нам будут если нам будут даны гарантии, что мы не лишимся нашего жилья и земель. Переименование Имеретинки в Сириус лично меня не устраивает. Хотелось бы, чтобы осталось хоть что-то от истории известного на всю страну совхоза," - сказала Тхагушева.

34-хлетняя домохозяйка Анна Кукса рассказала корреспонденту "Кавказского узла", что родилась, выросла и живет в этом совхозе. "Мой папа родился в совхозе "Россия", как и я. Наша семья здесь живет с 50-х годов прошлого века. Жили в бараках, которые мы сами со временем стали чинить", - сказала она. "Вся моя семья опасается, что как бы после голосования мы все не стали бомжами", - рассказала Кукса.

Местный житель Дмитрий Гай сказал корреспонденту "Кавказского узла", что "было бы не плохо, чтобы поселок стал городским", "но неясна подоплека всех этих действий".

60-летняя пенсионерка и старожил совхоза "Россия" Галина Ляшенко рассказала корреспонденту "Кавказского узла", что на встрече жителей поселка Копайгородским задала ему вопрос по поводу причин изменений в поселке, но ответа не получила.

"Я против переименования поселка. Пока нам не покажут, что собираются делать с нашим поселением, никаких опросов не должно быть", - рассказала корреспонденту "Кавказского узла" старожил совхоза, пенсионерка Татьяна Андриевская.

Председатель ТОС "Псоу" Наталья Калиновская также считает, что "перед голосованием власти должны проинформировать людей о своих планах". "В первую очередь людям нужно дать гарантии того, что эти планы не повлияют на права жителей поселка", - пояснила она корреспонденту "Кавказского узла".

Опрос не носит репрезентативный характер и отражает лишь частные мнения респондентов

Чиновники обозначили преимущества создания нового поселка

"Создание нового поселка городского типа позволит консолидировать ресурсы, в том числе и финансовые, которые направляются на поддержание и дальнейшее развитие этого уникального кластера", - прокомментрировал корреспонденту "Кавказского узла" решение провести опрос сотрудница пресс-службы мэрии Сочи Микаэль Нерсесян. По его словам, это не доставит никаких неудобств жителям – тем, кто уже здесь живет и прописан, не придется вносить изменения ни в части адресов, ни в части каких-либо других регистрационных записей в документах. При этом жители поселка городского типа получат целый ряд преимуществ. "Поселок получит свою строку финансирования за счет вхождения... в программы благоустройства.У посёлка появится своя администрация, что позволит жителям решать текущие административные вопросы на месте и точечно. В то же время большого административного аппарата создаваться не будет – штат новой структуры не превысит шести человек", - сказал Нерсесян .

По его словам, на территории будет создан свой Многофункциональный центр, что позволит жителям получать госуслуги в пределах своего населенного пункта, планируется создать дополнительные места в школах и детсадах за счет целевого расширения возможностей социальной инфраструктуры. Представитель мэрии также рассказал, что для обслуживания жителей поселка будут выделены отдельные бригады «Скорой Помощи», разработана новая схема движения общественного транспорта, в частности, кольцевые маршруты внутри самого поселка. Кроме того, будет решаться вопрос с созданием в поселке своего отделения Сбербанка, отметил он. "В новом поселке городского типа будут созданы все отделения коммунальных служб: газовой, электросетей, водоканала, также появятся своя поликлиника, пункт полиции и отделение пожарной охраны.

Предлагаемое переименование он объяснил тем, что назвать поселок городского тира "Имеретинским" было бы не вполне корректно, поскольку в него войдет целый ряд улиц, расположенных за пределами Имеретинской долины – в частности, в микрорайоне «Веселое-Псоу».

"Наименование «Сириус» оптимально с точки зрения узнаваемости и силы бренда, поскольку об образовательном центре «Сириус» и о его поддержке руководством страны широко известно в России и за ее пределами", - рассказал Нерсесян.