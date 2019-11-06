Пикет жителей села Гайдук в Новороссийске. Скриншот с видео канала "НОВОРОССИЙСКИЙ РАБОЧИЙ" https://www.youtube.com/watch?v=Lniq4B02NEM

06 ноября 2019, 04:05

Жители Новороссийска выступили против строительства сталепрокатного завода

Работа сталепрокатного завода угрожает экологии и безопасности жителей, а перевозки продукции осложнят дорожную обстановку, опасаются жители села Гайдук в Новороссийске.

Строительство сталепрокатного завода в селе Гайдук (входит в состав муниципального образования "Город Новороссийск") планируется слишком близко к детскому саду и школе, кроме того, не решены вопросы транспортной логистики, отметили местные жители. 

Люди также опасаются, что в селе начнутся перебои с водой. Руководство завода, в свою очередь, уверяет, что экология не пострадает, так как на заводе не будет плавильного производства, а только прокатное, пишут 5 ноября "Свободные медиа".

Сельчане провели 3 ноября пикет против строительства завода. После этого в паблике администрации Новороссийска в соцсети "ВКонтакте" было опубликовано сообщение о том, что в пикете участвовали не местные жители. "По словам жителей села, в рядах пикетирующих много неместных", - говорится в сообщении.

Пользователи соцсети выразили возмущение в связи с публикацией. "Мой супруг лично присутствовал на этом пикете, и он житель Гайдука. А также другие участники тоже жители Гайдука!" - возмутилась Наталья Канивец.

"В следующий раз придем с паспортами. Что еще придумаете?" - спросила Елена Тимошкина.

"Я всю жизнь в Гайдуке прожила! Паспорт у меня был с собой, никто не подходил и не проверял", - отметила Наталья Оленина.

Комментарий к публикации пресс-службы администрации Новороссийска в ВКонтакте. https://vk.com/wall-175242570_603"Вот оно как! Оказывается, мы все не местные. Прописку показать?" - спрашивает Туся Левчук.

Сельчане создали петицию против строительства завода на сайте change.org. "Никто не задумывается об экологии, подготовленности дорог, вредных выбросов в воду (многие жители села пользуется водой из скважин)", - написала автор петиции Карина Муханова.

По данным на 04.04 мск сегодня, 6 ноября, под петицией стоит 705 подписей.

По данным Всероссийской переписи населения за 2010 год, в селе Гайдук проживают 7484 человека.

"Экология Новороссийска уже оставляет желать лучшего, а еще и новый завод?!" - задается вопросом Alena Bulgakova.

"Мало нам завода в черте города, второй решили построить", - удивляется Владимир Кубряк.

"Живу в Гайдуке. От зерновозов и транспорта задыхаемся. Так еще хотят травить нас металлургическим заводом, завозить и вывозить под два миллиона тонн металла через улицы Гайдука!" - возмущается Нариман Касимов.

Комментарий к петиции против строительства металлургического завода под Новороссийском. https://www.change.org/p/мэр-новороссийска-спасём-детей-от-экологической-катастрофы/c"Отечественное производство надо поднимать, конечно. И рабочие места нужны. Но вот подальше от жилых домов и детских учреждений!" - отметила Татьяна Ильясова.

Петиция адресована главе Новороссийска Игорю Дьяченко, губернатору Краснодарского края Вениамину Кондратьеву, а также в администрацию президента Российской Федерации.

О строительстве завода стало известно в 2018 году. Планируется, что на новом производстве будет занято от 450 до 600 человек. Запуск предприятия собственники запланировали на конец 2021 - начало 2022 года, сообщает "Наша газета. Новороссийск".

Примечание:

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