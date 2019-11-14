Жители Сочи пожаловались на замусоренную набережную Мацесты

14 ноября 2019, 05:22

Набережная реки Мацеста имеет неухоженный вид и нуждается в уборке, там переполнены урны, мусор разбросан на тротуарах, на газонах происходит выгул собак и даже пасутся коровы, рассказали местные жители.

Сообщение о проблеме с благоустройством набережной реки Мацеста в Сочи поступило на sms-сервис "Кавказского узла" 10 ноября. "Замечательная набережная на Мацесте! Но непонятно, какая организация отвечает за порядок на ней. Мусорные урны переполнены, ходят коровы, все дорожки загадили, на клумбах и тротуаре мусор. Что же дальше будет?" - написал автор сообщения Пользователи WhatsApp могут присылать сообщения на номер +49 157 72317856, пользователи Telegram - на тот же номер или писать @Caucasian_Knot.

Из-за отсутствия регулярной уборки набережная носит неприглядный вид, где неприятно гулять, рассказала корреспонденту "Кавказского узла" автор сообщения на sms-сервис "Кавказского узла", жительница Сочи Светлана Валентиновна.

Корреспондент "Кавказского узла" побывала на набережной, где увидела переполненные мусорные урны, разбросанные на тротуарах окурки, пластиковые бутылки, остатки пищи, а также экскременты животных на газонах.

Бесхозяйные коровы заходят пастись на газонах, там же происходит выгул собак, сообщила "Кавказскому узлу" жительница дома на улице Мацестинская 35-летняя предприниматель Ирина Лобова.

"Недалеко сельская местность, бесхозяйная скотина забредает сюда [пастись]<...> Тут же гуляют с собаками, которые опорожняются прямо на тротуарах и газонах, и хозяева не убирают на ними", - отметила она.

28-летняя жительница Мацесты, студентка Мила Иванова рассказала "Кавказскому узлу", что занимается спортом по утрам на обновленной набережной, совершая пробежки по левому берегу реки Мацеста. Она отметила, что ремонт набережной на правом берегу совсем не виден, а на левом берегу к его качеству есть вопросы.

"Левый сделан абы как. При проведении работ выпилили ценные породы деревьев зачем-то<...> Сделали ливневые стоки [так, что] во время дождя вода не уходит. Грязь", - сказала Иванова.

40-летний строитель Альберт Рогонян, который проживает на правом берегу Мацесты, также отметил, что в ремонте нуждается и правый берег реки, который "практически разрушен временем и водой".

"Результат [ремонта набережной] с одним берегом и разваливающимся вторым, надо сказать, плачевный. При этом неизвестно, сдана ли эта набережная в эксплуатацию. На паспорте объекта написано, что начало работ 23 октября 2018 года, а конец 31 декабря 2018 года. У нас уже завершается 2019 год, а за набережной никто не ухаживает. Во всяком случае, кроме коров и пьяниц, которые разбрасывают мусор, я тут редко кого вижу", - сказал Рогонян "Кавказскому узлу".

30-летняя домохозяйка Анжела Филиппова рассказала "Кавказскому узлу", что приходит на набережную погулять с двумя маленькими детьми ежедневно.

"Здесь в прошлом году велись работы, положили брусчатку вдоль левого берега реки Мацеста. Это плюс. Но после того как снесли половину торговых ларьков на Аллее Челтенхема, а половину оставили, в основном торгующих спиртным<...> на обновленной набережной, где поставили лавочки, стало полно бомжей и алкоголиков. Они, конечно, мешают. Слышатся мат, пьяные разборки<...> Большой минус, что все благоустройство брошено на произвол судьбы", - отметила она.

Мама 9-классницы Ирины Людмила, которая работает в системе ЖКХ, рассказала "Кавказскому узлу", что ее дочь пытались привлекать на субботники в школе для уборки набережной, но она запретила школьнице участвовать в них.

"Мне не понятно, как целый год публичное общественное место<...> некому убирать, кроме волонтеров. Это разве нормально?", - недоумевает она.

Проводить уборку новой набережной на левом берегу реки Мацеста официально некому, сообщила "Кавказскому узлу" председатель ТОС "Мацеста" Ольга Окунева.

"Набережная еще не сдана в эксплуатацию. Есть недоделки, которые подрядчик должен устранить, и еще набережная будет продлена до впадения реки в море и будет соединяться с прибрежным терренкуром, по которому можно будет пройти пешком от Мацесты до стадиона берегом реки и затем моря. Наш ТОС своими силами пытается наводить порядок, ведь мы тут живем. Привлекаем на общественных началах всех - от школьников до пенсионеров. Выходили на субботники уже раз 15. Собираем бутылки, окурки, подметаем", - сказала Окунева.

По ее словам, на этой неделе также запланирован субботник "ввиду того, что действительно набережная замусорена".

Глава администрации Хостинского района Павел Клопотовский заявил "Кавказскому узлу", что уборка набережной Мацесты осуществляется силами районной администрации.

"Также совместно с неравнодушными жителями микрорайона проводятся субботники. Поскольку сквер на Мацесте является объектом незавершенного строительств (третий и последний этап строительства объекта завершится в 2020 году), в настоящее время уборка территории осуществляется вне контрактной основы. С января 2020-го будут выделены средства на комплексное системное содержание сквера", - сообщил чиновник.

"Кавказскому узлу" не удалось связаться по телефону и получить комментарий подрядчика строительства набережной относительно хода и сроков выполнения работ.