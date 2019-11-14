Азербайджан сообщил об обстрелах трех приграничных сел

14 ноября 2019, 10:47

Позиции азербайджанских войск в зоне карабахского конфликта и в селах на границе с Арменией были обстреляны за сутки 21 раз, заявило сегодня Минобороны страны.

Как писал "Кавказский узел", 13 ноября Азербайджан насчитал 22 обстрела своих позиций за сутки, днем ранее – 23 обстрела.

После обострения карабахского конфликта, которое произошло в апреле 2016 года, стороны договорились о перемирии, однако противостояние не прекратилось, говорится в справке "Кавказского узла" "Карабах: два года спустя после четырехдневной войны". В течение первых двух лет перемирия обстрелы в зоне конфликта фиксировались ежедневно, следует из инфографики "Кавказского узла" "Карабах после перемирия – два года войны".

Режим перемирия был нарушен за сутки 21 раз, сообщила пресс-служба Минобороны Азербайджана.

Позиции азербайджанских войск были обстреляны, в частности, в селе Коханеби Товузского района и в селах Геяли и Заманлы Гедабекского района. Обстрелы велись с позиций, расположенных на территории Армении и "близ оккупированных сел", говорится в сообщении, размещенном сегодня на сайте министерства.

По данным сервиса "Яндекс.Карты", Товузский и Гедабекский районы Азербайджана граничат с Тавушской областью Армении, расположенной на северо-востоке страны.

Министерства обороны Армении и Нагорного Карабаха пока не прокомментировали на своих сайтах это заявление.

Напомним, число обстрелов, указанное в ежедневных сводках Минобороны Азербайджана, резко снизилось после того, как 28 сентября 2018 года руководители Азербайджана и Армении договорились создать механизм предотвращения нарушений перемирия. Если в сентябре 2018 года Азербайджан фиксировал от 73 до 113 обстрелов своих позиций за сутки, то с октября того же года, по данным "Кавказского узла", ежедневно фиксируются максимум три десятка обстрелов азербайджанских позиций.

Материалы о событиях в зоне карабахского конфликта "Кавказский узел" размещает на специальной тематической странице "Карабах: худой мир или война".