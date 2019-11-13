Дагестанский певец Руслан Аджиев. Стоп-кадр видео канала YouTube "ООО ТВ Радиокомпания "Прибой" https://www.youtube.com/watch?v=gBTf4Ozd08o

13 ноября 2019, 14:22

Практика профучета создала проблемы дагестанскому певцу Аджиеву

Полицейские официально заверили исполнителя кумыкских песен Руслана Аджиева, что он не состоит на профучете как экстремист. Однако во время поездки на Кубань певца остановили, потребовав объяснить цель выезда из Дагестана, сообщил сегодня Правозащитный центр "Мемориал".

Как писал "Кавказский узел", в июле певец из села Муцалаул Хасавюртовского района Руслан Аджиев сообщил, что полицейские считают его экстремистом и поставили на профучет. Правозащитный центр "Мемориал" потребовал от силовиков объяснить причины. Полиция официально отрицает существование профучета экстремистов и не объясняет причины постановки того или иного человека на контроль, рассказал адвокат Аджиева.

У Аджиева нет никаких документальных подтверждений постановки на профучет: об этом факте он узнал в мае от знакомых полицейских, которые не смогли сообщить ему причину такого решения.

9 ноября начальник ОМВД по Хасавюртовскому району официально уведомил исполнителя кумыкских песен Руслана Аджиева, что полицейские не ставили его на профучёт как экстремиста и вообще не ведут учёт по этой категории, сообщила сегодня пресс-служба Правозащитного центра "Мемориал".

Однако несколькими днями ранее, когда Руслан Аджиев поехал в Армавир, его, по данным "Мемориала", остановили на посту в Краснодарском крае. "В ходе проверки сотрудники увидели, что он состоит на учёте. Приехавший оперативник заставил Аджиева написать объяснительную, иначе отказывался отпускать. В объяснительной Руслана вынудили указать цель поездки, а также личные данные, вплоть до фамилий членов семьи", - говорится в сообщении, размещенном на сайте Правозащитного центра.

По данным правозащитников, перед поездкой певец предупредил о своих планах знакомого силовика, который в мае сообщил Аджиеву, что он состоит на профучете, уточнила пресс-служба "Мемориала".

"Адвокат Мурад Магомедов, сотрудничающий с Правозащитным центром "Мемориал", планирует обжаловать действия полицейских по осуществлению профучёта и ответ, полученный из хасавюртовского ОМВД", - отмечается в сообщении.

МВД по Дагестану, управление МВД по Краснодарскому краю и МВД России, по состоянию на 14.22 мск, не прокомментировали на своих сайтах сообщение Правозащитного центра.

В марте 2017 года глава МВД по Дагестану сообщил об уничтожении приказов о профучете по категории "экстремист", однако правозащитники заявляли, что эта практика сохраняется. Профучет является одним из способов профилактики правонарушений и рецидива преступлений, говорится в справке "Кавказского узла" "Профучет в МВД РФ".

На "Кавказском узле" также размещена составленная ПЦ "Мемориал" инструкция для людей, которых пытаются поставить на профучет.

Примечание:

"Дагестанский певец потребовал от силовиков объяснить постановку на профучет", "Суд признал незаконной постановку имама на профучет в Дагестане", "Силовики возобновили рейды у мечети "Тангим" в Махачкале".

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