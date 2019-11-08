Железнодорожный вокзал станции Кисловодск. Фото: AlixSaz - https://ru.wikipedia.org/wiki

08 ноября 2019, 08:01

Отравление школьников после отдыха на Ставрополье обернулось уголовным делом

Начато расследование дела об оказании небезопасных услуг после того, как отдыхавшие в кисловодском санатории школьники из Брянской области 6 ноября были госпитализированы с признаками отравления.

Дети из Брянской области, отдыхавшие три недели в Кисловодске, 5 ноября сели в поезд на станции Минеральные Воды, а 6 ноября у многих появились симптомы отравления.

После того как поезд приехал в столицу, пострадавших детей госпитализировали в инфекционную клиническую больницу №1 в Москве, остальных на автобусе отправили в Брянск, информировало 7 ноября издание "Брянск Today".

Согласно данным сервиса "Яндекс.Карты", расстояние между Москвой и Брянском по автодороге составляет 500 километров.

Уполномоченный при президенте России по правам ребенка Анна Кузнецова обратилась в транспортную прокуратуру с требованием проверить обстоятельства отравления детей, сообщили 7 ноября "Брянские новости".

Дело расследуется по части 1 статьи 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровья потребителей), говорится в сообщении на сайте Следственного комитета РФ. 

Согласно части 1 статьи 238 УК РФ оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровья потребителей, наказывается лишением свободы на срок до двух лет.

Следствием установлено, что 44 ребенка в возрасте от 9 до 14 лет в составе организованной группы следовали из санатория, расположенного в Ставропольском крае, в Москву. Вечером 6 ноября 2019 года в пути следования поезда восемь детей сообщили сопровождающему об ухудшении самочувствия, медицинский работник на железнодорожной станции "Россошь" оказал им медицинскую помощь. Спустя некоторое время с теми же симптомами к сопровождающим обратился еще 21 ребенок, по прибытии в столицу они госпитализированы в медицинское учреждение, говорится в сообщении на сайте ведомства.

Позже число пострадавших от отравления детей увеличилось до 31, информировал 7 ноября со ссылкой на источник в медицинских кругах ТАСС .

Дети отдыхали в санатории "Смена" в Кисловодске, который принадлежит Федеральному медико-биологическому агентству (ФМБА), сообщило со ссылкой на заместителя руководителя краевого управления Роспотребнадзора Ирину Ковальчук агентство.

Специалисты проводят проверки в санатории "Смена" в Кисловодске, откуда выехали отравившиеся дети, сообщил со ссылкой на пресс-службу Северо-Кавказского федерального научно-клинического центра ФМБА России "Интерфакс".

С момента отъезда группы, от оставшихся 260 отдыхающих санатория "Смена" в Кисловодске обращений с жалобами на ухудшение самочувствия не поступало, информирует агентство.

Примечание:

"Три школьницы остались в больнице после отравления на Ставрополье", "Десять детей госпитализированы из школы на Ставрополье", "38 человек заболели крымской лихорадкой в Ставропольском крае".

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