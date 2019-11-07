Судье смягчено наказание за ДТП с двумя погибшими в Волгограде

07 ноября 2019, 18:04

Верховный суд России на год сократил срок заключения судье из Волгоградской области Татьяне Рыжих, которая признана виновницей аварии с гибелью двух человек.

Как писал "Кавказский узел", 5 августа Волгоградский областной суд приговорил бывшую судью Городищенского районного суда Татьяну Рыжих к пяти годам колонии-поселения. Кроме того, она обязана выплатить родственникам двух погибших в ДТП два миллиона рублей.

Татьяна Рыжих подала апелляцию в Верховный суд России, потребовав полностью оправдать ее. Суд отказался это сделать, но сегодняшним решением смягчил ей срок наказания до четырех лет. Приговор вступил в законную силу, сообщила сегодня на своем сайте прокуратура Волгоградской области.

Прежним приговором близкие погибших был довольны, отмечается в сегодняшней публикации "Высоты 102". Комментариями осужденной и потерпевших относительно сегодняшнего решения суда "Кавказский узел" не располагает.

На сайте Верховного суда России к 18.04 мск 7 ноября не опубликована информация о вынесенном сегодня решении по апелляции Татьяны Рыжих.

По данным следствия, автомобиль под управлением судьи 28 апреля 2015 года сбил двоих пешеходов, которые переходили дорогу в неположенном месте. От удара их отбросило на встречную полосу, где они погибли под колесами другой машины. Рыжих скрылась с места аварии, ее машину позднее нашли в Волгограде. Свою вину она не признала, но подала заявление об отставке с должности судьи.