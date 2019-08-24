Пять человек погибли при ДТП с автобусом в Волгоградской области

24 августа 2019, 14:44

Трое взрослых и двое детей скончались при столкновении междугородного автобуса и легковой машины на трассе в Новоаннинском районе.

По данным МВД, авария произошла сегодня в 4.15 (3.15 мск). Автомобиль под управлением 35-летнего водителя выехал на встречную полосу и столкнулся с рейсовым автобусом Жирновск – Москва. Водитель машины и двое из его пассажиров скончались на месте, еще двое были госпитализированы. Среди погибших – ребенок 2007 года рождения, в больницу был доставлен несовершеннолетний 2009 года рождения.

Никто из 26 человек, находившихся в автобусе, не пострадал, информировало на своем сайте управление МВД по Волгоградской области. По предварительным данным, водитель легкового автомобиля не справился с управлением, проинформировала на своем сайте прокуратура Волгоградской области.

12-летняя девочка и женщина, госпитализированные после ДТП, скончались в больнице уже через несколько часов. Их травмы были несовместимы с жизнью, отметили врачи, информировало волгоградское издание V1. Погибшие – жители Карелии, сообщил "Карелинформ".

На видео, опубликованном сегодня на Youtube-канале Anonim Aninim, виден стоящий на обочине исковерканный легковой автомобиль. В районе аварии перекрыта одна из полос движения.

Ранее "Кавказский узел" писал, что 18 августа ребенок и взрослый погибли в результате автоаварии в Волгоградской области, еще пять человек пострадали.