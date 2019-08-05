05 августа 2019, 16:56

Волгоградская судья приговорена к 5 годам тюрьмы по делу о резонансном ДТП

Суд в Волгограде сегодня вынес обвинительный приговор бывшей судье Татьяне Рыжих по делу о дорожной аварии с двумя жертвами. Рыжих приговорена к пяти годам колонии-поселения, а также обязана выплатить 2 миллиона рублей компенсации родственникам погибших.

Как сообщал "Кавказский узел", на заседании суда 7 мая к делу бывшей судьи Городищенского районного суда Татьяны Рыжих было приобщено заключение автотехнической экспертизы, проведенной по инициативе защиты. Согласно тексту экспертизы, Рыжих невиновна в гибели двух пешеходов, их сбил другой автомобиль. Представитель потерпевших усомнился в обоснованности выводов экспертов.

По данным следствия, автомобиль судьи 28 апреля 2015 года сбил двоих пешеходов, которые переходили дорогу в неположенном месте. От удара их отбросило на встречную полосу, где они погибли под колесами другой машины. Рыжих вины не признала, но подала заявление об отставке с должности судьи.

Волгоградский областной суд  вынес сегодня обвинительный приговор бывшей судье Городищенского районного суда Татьяне Рыжих, по вине которой в ДТП погибли два пешехода. Рыжих приговорена к пяти годам колонии-поселении с лишением права управлять автомобилем на два года. Кроме того, суд обязал осужденную выплатить по 1 миллиону рублей матери погибших и вдове одного из потерпевших в качестве компенсации морального вреда, говорится в сегодняшнем сообщении на сайте суда.

"В ходе судебного разбирательства Рыжих свою вину отрицала, от дачи показаний отказалась", - отмечается в пресс-релизе. Приговор в законную силу не вступил и может быть обжалован.

Сама Рыжих с места аварии 28 апреля 2015 года скрылась, ее машину позднее нашли на территории Тракторозаводского района Волгограда, сообщает сегодня "Медиазона". По данным издания, судья сначала говорила следователям, что ее машину угнали незадолго до аварии, но позднее призналась, что была за рулем, но "наезд предотвратить не могла». 

Напомним. что квалификационная коллегия судей Волгоградской области в январе 2016 года дала согласие на возбуждение уголовного дела против судьи Городищенского районного суда Татьяны Рыжих. В мае 2016 года с этим решением согласилась и Высшая квалификационная коллегия. В 2019 году Рыжих попросила пересмотреть это решение по вновь открывшимся обстоятельствам, но 26 апреля вновь получила отказ областной коллегии.

Примечание:

"Один пострадавший в ДТП с автобусом в Волгоградской области остается в больнице", "В Волгоградской области следователи проводят проверку по факту ДТП с участием полицейского", "В Волгоградской области открыт памятник погибшим в ДТП", "В Волгограде в результате ДТП пострадали три солдата-срочника".

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