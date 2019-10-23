23 октября 2019, 16:51

Три человека стали жертвами ДТП с бывшей главой Волжского

Бывший мэр города Волжского Волгоградской области Марина Афанасьева, находясь за рулем своего автомобиля, попала в аварию. Погибли две пассажирки, сама Афанасьева госпитализирована, сообщили источники.

Как писал "Кавказский узел", член "Справедливой России" Марина Афанасьева была избрана мэром Волжского в октябре 2009 года. В сентябре 2013 года ее сменил на этом посту член "Единой России" Игорь Воронин.

Марина Афанасьева сегодня утром попала в аварию, когда ехала с двумя приятельницами за грибами, пишет со ссылкой на свой источник "Интерфакс".

Авария произошла на 671 километре автодороги "Самара-Пугачев-Энгельс-Волгоград", уточнили в ГУ МВД по региону. "64-летняя женщина-водитель, управляя автомашиной Volkswagen Tiguan, не справилась с управлением, выехала на встречную полосу движения, где допустила опрокидывание автомашины в кювет", - сообщил представитель ведомства.

По информации источника в силовых структурах обе пассажирки Афанасьевой погибли, а ее саму увезли в больницу.

В региональном комитете здравоохранения уточнили, что Афанасьева находится в реанимации. "Пострадавшая после ДТП доставлена в городскую клиническую больницу Волжского №1 имени Фишера. Проведены необходимые операции, состояние тяжелое, она находится в реанимации", - цитирует представителя комитета ТАСС.

Примечание:

"Четыре человека пострадали при ДТП в Волгограде", "Пять человек остаются в волгоградской больнице после ДТП с автобусом", "Краснодарцы потребовали от матери подозреваемого в резонансном ДТП покинуть гордуму".

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