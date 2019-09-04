04 сентября 2019, 19:36

Умер один из пострадавших в ДТП с микроавтобусом под Волгоградом

Один из девяти пострадавших 28 августа в ДТП под Волгоградом скончался в больнице, сообщили сегодня в региональном комитете здравоохранения.

Как писал "Кавказский узел", 28 августа девять человек - водитель и пассажиры микроавтобуса - пострадали при ДТП под Волгоградом. Все пострадавшие были доставлены в больницу. Микроавтобус, по данным МВД, был зарегистрирован в сервисе BlaBlaCar, водитель вез пассажиров из Астрахани в Москву.

"В реанимации больницы № 15 скончался один из пострадавших. Полученные им травмы оказались несовместимы с жизнью", - цитирует представителя регионального комитета здравоохранения "Интерфакс".

По данным ведомства, в больницах остаются шестеро пострадавших. Их состояние оценивается как средней тяжести. Двое пострадавших выписаны.

Примечание:

"Семь человек стали жертвами аварии с автобусом в Волгоградской области", "Юрист назвал ошибочным решение кубанского суда о блокировке BlaBlaCar", "Власти уточнили число пострадавших в аварии на Ставрополье".

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