Умер один из пострадавших в ДТП с микроавтобусом под Волгоградом

04 сентября 2019, 19:36

Один из девяти пострадавших 28 августа в ДТП под Волгоградом скончался в больнице, сообщили сегодня в региональном комитете здравоохранения.

Как писал "Кавказский узел", 28 августа девять человек - водитель и пассажиры микроавтобуса - пострадали при ДТП под Волгоградом. Все пострадавшие были доставлены в больницу. Микроавтобус, по данным МВД, был зарегистрирован в сервисе BlaBlaCar, водитель вез пассажиров из Астрахани в Москву.

"В реанимации больницы № 15 скончался один из пострадавших. Полученные им травмы оказались несовместимы с жизнью", - цитирует представителя регионального комитета здравоохранения "Интерфакс".

По данным ведомства, в больницах остаются шестеро пострадавших. Их состояние оценивается как средней тяжести. Двое пострадавших выписаны.